سحر مفعول كريم جونسون والنشا لتبييض البشرة وازالة التجاعيد والجلد الميت من أول أستخدام

يعتبر إضافة النشا إلى كريم جونسون من الوصفات الطبيعية التي تعطي نتائج هائلة في تفتيح البشرة، والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة سواء في الوجه أو الجسم، أو المناطق الحساسة، والعديد من الفوائد الأخرى، فهو مكون آمن ويستخدم على جميع أنواع البشرة وتظهر نتائجه في فترة زمنية قصيرة، وبشكل فعال ومع الإستمرار على هذه الوصفة يتم الحصول على أفضل النتائج.

وصفة كريم جونسون والنشا

نظراً للفوائد المتعددة الموجودة في النشا فهي تعطي البشرة النضارة والحيوية لما بها من مضادات أكسدة تعمل على تفتيح البشرة بشكل كبير خاصة عند إستخدامها مع كريم جونسون.

المكونات

علبة كريم جونسون ذات اللون الوردي يكون حجمها 100 مل.

ملعقة كبيرة واحدة من النشا.

ملعقة صغيرة واحدة من ماء الورد.

طريقة التحضير

في البداية لابد من إحضار علبة فارغة تكون نظيفة ومعقمة جيداً.

يتم وضع جميع المكونات بها ويتم تقليبهم جيداً حتى يصبح الخليط متجانس.

يجب غسل الوجه جيداً قبل الإستعمال من خلال الغسول الذي يتناسب مع نوع البشرة.

يتم تجفيف الوجه جيداً ومسحه بقطنة صغيرة مبللة بماء الورد.

يتم وضع الخليط على البشرة وتوزيعه جيداً.

يترك الخليط حتى يجف تماماً وبعدها يتم فركه بطريقة دائرية.

بعدها يغسل الوجه بالماء جيداً.

للحصول على نتيجة جيدة لابد من إستخدام هذه الوصفة يومباً لمدة شهر ونصف.

يمكنك ملاحظة الفرق في لون البشرة بعد مرور أسبوع واحد.

فوائد تطبيق وصفة كريم جونسون مع النشا على البشرة

هذه الوصفة لها فوائد متعددة للبشرة لوجود فوائد متعددة في النشا وفي كريم جونسون أيضاً ومن ضمن هذه الفوائد