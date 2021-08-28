طريقة عمل كرات البسكويت بالتمر الصحية في المنزل

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كرات البسكويت بالتمر من الحلويات المتميزة التي لا غني عنها في الحفلات والمناسبات التي تقوم بتنظيمها السيدات لأسرتها وأصدقائها وللحصول على سفرة متميزة من الحلويات يتم أيضًا تحضير كيكة بلاك فورست المميزة بالإضافة إلى بحث السيدات عن طريقة عمل بسبوسة التمر ذات الطعم الشهي ويمكن تحضير صينية التمر بالبسكويت في المنزل بكل سهولة بالإضافة إلى تحضير كرات التمر المحشية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كرات البسكويت بالتمر.كرات البسكويت بالتمر
تعتبر كرات البسكويت بالتمر من الحلويات السهلة التجهيز والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة ودون عناء أو مشقة وذلك في حالة توافر المكونات التالية:مكونات كرات البسكويت بالتمر في المنزل
- مقدار ربع الكوب من العسل.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة على أن يتم إذابتها.
- مقدار ربع الكوب من التمر بعد إزالة النواة منه.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.
- كمية مناسبة من الفستق حسب الطلب.
- كمية مناسبة من جوز الهند حسب الحاجة.
- كمية مناسبة من اللوز حسب الحاجة.
ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال:
- في وعاء مناسب يتم تكسير وطحن البسكويت المخصص للشاي.
- ثم يتم إضافة التمر وكمية من جوز الهند والعسل ونقوم بخلطهم جيدًا للتأكد من تجانس المكونات.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الزبدة ومن ثم نقوم بخلط المكونات جميعًا مرة أخري.
- بعد خليط كافة المكونات السابقة جيدًا يتم وضع زبدة الفول السوداني إلى الخليط والاستمرار في خلط كافة المكونات لحين الحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم والشكل ورصها في صينية مناسبة الحجم.
- نقوم بطحن كل من الفسدق واللوز السابق إحضارهم جيدًا ونخلطهم جيدًا في وعاء أخر.
- يتم أخذ كل كرة من كرات التمر بالبسكويت السابق وضعهم في الصينية ونقوم بغمس الكرة داخل مطحون الفسدق واللوز بالكامل وإخراجها ووضعها في صينية أخري.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع كمية من جوز الهند أعلى الكرات ونقوم برص الكرات على أطباق التقديم وتقدم فور الانتهاء من تزيينها مباشرة.
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كرات البسكويت بالتمر من الحلويات المتميزة التي لا غني عنها في الحفلات والمناسبات التي تقوم بتنظيمها السيدات لأسرتها وأصدقائها وللحصول على سفرة متميزة من الحلويات يتم أيضًا تحضير كيكة بلاك فورست المميزة بالإضافة إلى بحث السيدات عن طريقة عمل بسبوسة التمر ذات الطعم الشهي ويمكن تحضير صينية التمر بالبسكويت في المنزل بكل سهولة بالإضافة إلى تحضير كرات التمر المحشية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كرات البسكويت بالتمر.كرات البسكويت بالتمر
تعتبر كرات البسكويت بالتمر من الحلويات السهلة التجهيز والتي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة ودون عناء أو مشقة وذلك في حالة توافر المكونات التالية:مكونات كرات البسكويت بالتمر في المنزل
- مقدار ربع الكوب من العسل.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من الزبدة على أن يتم إذابتها.
- مقدار ربع الكوب من التمر بعد إزالة النواة منه.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.
- كمية مناسبة من الفستق حسب الطلب.
- كمية مناسبة من جوز الهند حسب الحاجة.
- كمية مناسبة من اللوز حسب الحاجة.
ويمكن تحضير هذه الوصفة من خلال:
- في وعاء مناسب يتم تكسير وطحن البسكويت المخصص للشاي.
- ثم يتم إضافة التمر وكمية من جوز الهند والعسل ونقوم بخلطهم جيدًا للتأكد من تجانس المكونات.
- نقوم بعد ذلك بإضافة الزبدة ومن ثم نقوم بخلط المكونات جميعًا مرة أخري.
- بعد خليط كافة المكونات السابقة جيدًا يتم وضع زبدة الفول السوداني إلى الخليط والاستمرار في خلط كافة المكونات لحين الحصول على عجينة متماسكة يمكن تشكيلها بسهولة.
- نقوم بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كرات متساوية الحجم والشكل ورصها في صينية مناسبة الحجم.
- نقوم بطحن كل من الفسدق واللوز السابق إحضارهم جيدًا ونخلطهم جيدًا في وعاء أخر.
- يتم أخذ كل كرة من كرات التمر بالبسكويت السابق وضعهم في الصينية ونقوم بغمس الكرة داخل مطحون الفسدق واللوز بالكامل وإخراجها ووضعها في صينية أخري.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع كمية من جوز الهند أعلى الكرات ونقوم برص الكرات على أطباق التقديم وتقدم فور الانتهاء من تزيينها مباشرة.
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