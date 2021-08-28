طريقة عمل بسبوسة التمر 2021 بمكونات منال العالم

طريقة عمل بسبوسة التمر من أكثر الحلويات التي تسعي السيدات في معرفة طريقتها وذلك لما تتميز به بسبوسة التمر بالطعم الرائع والشهي، بالإضافة إلى إمكانية إعدادها إلى جانب بعض الحلويات الأخرى مثل كرات البسكويت بالتمر وكذلك أيضًا يتم تحضير كيكة بلاك فورست وهناك أكثر من طريقة لإعداد بسبوسة التمر الصحية منها بسبوسة التمر والقرفة ذات الطعم المتميز ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة التمر.

طريقة عمل بسبوسة التمر

يمكن تنفيذ طريقة عمل بسبوسة التمر عن طريق توفير بعض المكونات الأساسية لتحضيرها، وتتلخص تلك المكونات في:

مقدار كوب واحد من التمر على أن يتم نزع النواه.

عدد 2 بيضة.

مقدار نصف كوب من السكر الأبيض.

كوب ألا ربع الكوب من السميد الخاص بتحضير البسبوسة.

مقدار بع الكوب من الزيت النباتي.

عدد 1 علبة قشطة.

عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقدار نصف الكوب من الماء.

كمية مناسبة من اللوز المقشر لتزيين البسبوسة.

مكونات بسبوسة التمر منال العالمطريقة تحضير بسبوسة التمر في المنزل

عن خطوات تحضير الوصفة فهي: