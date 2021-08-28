طريقة عمل بسبوسة التمر 2021 بمكونات منال العالم

طريقة عمل بسبوسة التمر من أكثر الحلويات التي تسعي السيدات في معرفة طريقتها وذلك لما تتميز به بسبوسة التمر بالطعم الرائع والشهي، بالإضافة إلى إمكانية إعدادها إلى جانب بعض الحلويات الأخرى مثل كرات البسكويت بالتمر وكذلك أيضًا يتم تحضير كيكة بلاك فورست وهناك أكثر من طريقة لإعداد بسبوسة التمر الصحية منها بسبوسة التمر والقرفة ذات الطعم المتميز ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة التمر.طريقة عمل بسبوسة التمر
يمكن تنفيذ طريقة عمل بسبوسة التمر عن طريق توفير بعض المكونات الأساسية لتحضيرها، وتتلخص تلك المكونات في:مكونات بسبوسة التمر منال العالم
- مقدار كوب واحد من التمر على أن يتم نزع النواه.
- عدد 2 بيضة.
- مقدار نصف كوب من السكر الأبيض.
- كوب ألا ربع الكوب من السميد الخاص بتحضير البسبوسة.
- مقدار بع الكوب من الزيت النباتي.
- عدد 1 علبة قشطة.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار نصف الكوب من الماء.
- كمية مناسبة من اللوز المقشر لتزيين البسبوسة.
عن خطوات تحضير الوصفة فهي:
- في الخلاط الكهربائي يتم وضع التمر والبيض وكذلك الزيت ونقوم بإضافة القشطة إليهم ونقوم بخلطهم جيدًا لحين تجانس المكونات جيدًا.
- نحضر وعاء عميق ومن ثم نقوم بإضافة الخليط الناتج من الخلاط ونقوم بوضع السميد الخاص بالبسبوسة إليه ونقوم بعد ذلك بإضافة البيكنج بودر والفانيليا إليهم ونعجنهم جميعًا للتأكد من اختلاط كافة المكونات معًا، ثم نتركها لمدة ساعة مع ضرورة تغطيتها بالقماش.
- نقوم بإحضار صينية مناسبة الحجم ومن ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الزيت بها وندهنها، نقوم بعد ذلك بسكب العجينة داخل الصينية ونقوم بتوزيعها بشكل متساوي.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع اللوز المقشر على وجه الصينية حسب الرغبة.
- نقوم بتجهيز الفرن وتسخينها على درجة حرارة 180 ونضع الصينية بداخله لمدة ثلث الساعة حتى تنضج.
- بعد خروج البسبوسة من الفرن يتم تركها جانبًا لمدة نصف الساعة أو حتى تبرد تمامًا ومن ثم نقوم بسكب كمية من الحليب المحلي عليها وتقدم بارة.
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طريقة عمل بسبوسة التمر من أكثر الحلويات التي تسعي السيدات في معرفة طريقتها وذلك لما تتميز به بسبوسة التمر بالطعم الرائع والشهي، بالإضافة إلى إمكانية إعدادها إلى جانب بعض الحلويات الأخرى مثل كرات البسكويت بالتمر وكذلك أيضًا يتم تحضير كيكة بلاك فورست وهناك أكثر من طريقة لإعداد بسبوسة التمر الصحية منها بسبوسة التمر والقرفة ذات الطعم المتميز ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل بسبوسة التمر.طريقة عمل بسبوسة التمر
يمكن تنفيذ طريقة عمل بسبوسة التمر عن طريق توفير بعض المكونات الأساسية لتحضيرها، وتتلخص تلك المكونات في:مكونات بسبوسة التمر منال العالم
- مقدار كوب واحد من التمر على أن يتم نزع النواه.
- عدد 2 بيضة.
- مقدار نصف كوب من السكر الأبيض.
- كوب ألا ربع الكوب من السميد الخاص بتحضير البسبوسة.
- مقدار بع الكوب من الزيت النباتي.
- عدد 1 علبة قشطة.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- عدد 1 ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار نصف الكوب من الماء.
- كمية مناسبة من اللوز المقشر لتزيين البسبوسة.
عن خطوات تحضير الوصفة فهي:
- في الخلاط الكهربائي يتم وضع التمر والبيض وكذلك الزيت ونقوم بإضافة القشطة إليهم ونقوم بخلطهم جيدًا لحين تجانس المكونات جيدًا.
- نحضر وعاء عميق ومن ثم نقوم بإضافة الخليط الناتج من الخلاط ونقوم بوضع السميد الخاص بالبسبوسة إليه ونقوم بعد ذلك بإضافة البيكنج بودر والفانيليا إليهم ونعجنهم جميعًا للتأكد من اختلاط كافة المكونات معًا، ثم نتركها لمدة ساعة مع ضرورة تغطيتها بالقماش.
- نقوم بإحضار صينية مناسبة الحجم ومن ثم نقوم بوضع كمية مناسبة من الزيت بها وندهنها، نقوم بعد ذلك بسكب العجينة داخل الصينية ونقوم بتوزيعها بشكل متساوي.
- بعد ذلك نقوم بتوزيع اللوز المقشر على وجه الصينية حسب الرغبة.
- نقوم بتجهيز الفرن وتسخينها على درجة حرارة 180 ونضع الصينية بداخله لمدة ثلث الساعة حتى تنضج.
- بعد خروج البسبوسة من الفرن يتم تركها جانبًا لمدة نصف الساعة أو حتى تبرد تمامًا ومن ثم نقوم بسكب كمية من الحليب المحلي عليها وتقدم بارة.
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