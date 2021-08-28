دراسة: نمط النوم وعلاقته بالإصابة بالسكتة الدماغية

النوم هو عملية طبيعية يقوم بها الإنسان، لها دور رئيسي في الحفاظ على صحة الجسم ولها فوائد متعددة مهمة لكافة أجهزة الجسم، بما فيها الجهاز العصبي، حيث وجدت دراسات أن أي اضطرابات في النوم لها تأثيرات ضارة على صحة الدماغ بشكل خاص، ومنها الدراسة التالية التي ربطت بين نمط النوم والإصابة بالسكتة الدماغية. إليكم تفاصيلها:

نمط النوم والسكتة الدماغية:

أوضحت نتائج دراسة جديدة العلاقة بين السكتة الدماغية وأنماط النوم وتوصلت أن قصر مدة النوم وضعف كفاءة النوم يمكن أن يكون لهما علاقة ببعضهما البعض، وفقا لتقرير نشره موقع "express" وترجمه موقع "اليوم السابع".

تفاصيل الدراسة:

بحث القائمون على الدراسة في العلاقة بين خصائص النوم الموضوعية والإصابة بالسكتة الدماغية باستخدام سجلات تخطيط النوم لأكثر من 400 مشاركًا، وخلال فترة المتابعة التي استمرت 10 سنوات من الدراسة، لوحظت 129 حالة من حالات السكتة الدماغية الإقفارية.

من أجل تحليلهم ، حدد الباحثون خصائص مختلفة للنوم قد تكون تنبئًا مناسبًا لحدوث السكتة الدماغية :

كفاءة النوم ، تم تعريفه على أنه النسبة بين الوقت الذي يقضيه الشخص في النوم وإجمالي الوقت المخصص للنوم، وفي معظم الناس.

الاستيقاظ بعد بداية النوم هو عامل مهم آخر للنوم، يشير إلى فترات اليقظة، بدءًا من اللحظة التي ينام فيها الشخص حتى يستيقظ تمامًا ولا تحاول العودة إلى النوم.

أظهرت النتائج أن الاستيقاظ بعد بداية النوم الأطول، وضعف كفاءة النوم، وقصر مدة النوم ارتبطت بحدوث السكتة الدماغية الإقفارية، حتى بعد حساب جميع عوامل الخطر الأخرى.

نتائج الدراسة:

بعد البحث في العوامل ونمط النوم توصلت الدراسة إلى التالي:

النوم أكثر في الليل أو أثناء النهار، يرفع من عوامل خطر أخرى للإصابة بالسكتة الدماغية ، مثل ارتفاع معدل الإصابة بالاكتئاب ونمط الحياة المستقرة وتوقف التنفس أثناء النوم.

النوم لمدة قصيرة أقل عن ست ساعات، يرفع من معدل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بنسبة 25% بين أولئك الذين أخذوا قيلولة منتصف النهار لمدة 90 دقيقة على الأقل مقارنة مع أولئك الذين قيلوا لأقل من 30 دقيقة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.