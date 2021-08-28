طريقة عمل الفخذه الضاني للعزومات في البيت زي أشهر المحلات والفنادق الكبرى

طريقة عمل الفخذه الضاني، قد يتميز لحم الضأن عن أي لحم آخر، فلحم الضأن ينتج من الأغنام، سواء الماعز أو الخرفان، ويتميز بمذاقه الخاص، وفي معظم البلدان العربية لا استغناء عنه في مطابخهم، وفي أطباقهم الرئيسية، وبسبب ذلك يوجد العديد والعديد من الطرق، سواء في الطهي أو طرق التقديم المميزة، والتي تتميز كل بلد عن الأخرى.

طريقة عمل الفخذه الضاني

يوجد العديد من أنواع الفخذه. ففي العجل تسمى الكولاتة وهي وش الفخذه. وتستخدم في الشوي. مثلها مثل الفخذه الضاني. ولكن تتميز عنها الفخذه الضاني في المذاق والفائدة.

نحتاج فخذ خروف.

يتم غرز الفخذه بالسكين.

مكان الغرز ندخل المكونات الآتية: بعد خلطها جيداً مع بعضها البعض ويتم دعك أو تدليك الفخذه جيداً من الجهتين: فص ثوم – إكليل الجبل – معلقتين كبيرة من البهار العثماني – فلفل حار حسب الرغبة – ملعقة كبيرة فلفل اسود – ملعقة كبيرة بابريكا – ملح – زيت زيتون.

أما الخضار: كوسه – بطاطس – جزر – كرات – كرفس – بصل – ثوم – طماطم – فلفل رومي – فلفل حار.

كوسه – بطاطس – جزر – كرات – كرفس – بصل – ثوم – طماطم – فلفل رومي – فلفل حار. والبهارات: فلفل اسود – ورق غار – هيل – قرفة – هيل هندي – نجمة ينسون.

ضعي كل الخضار وبهار الحبات في الصينية ورشي ملح وكوبين من المياه.

ضعي الفخذه فوق الخضار وغطي الصينية بورق الزبدة وفوقه كم طبق من ورق الألومنيوم.

ادخليه في الفرن مسخن مسبقاً واتركيه 3 ساعات على النار من تحت. وعلى أعلى درجة حرارة. ثم بعدها ولعي النار من فوق طبعاً بدون ما تطفي النار من تحت.

إذا نقصت المياه زودي مياه مغليه كمان كوب. واتركيه ساعه أخرى إلى أن يتم التسوية.

ويقدم مع الخضار والأرز.

يساعد على تقوية الجهاز المناعي للإنسان.

يحتوي على عنصر “ السيلينيوم” بنسبة كبيرة وهذا العنصر من أهم العناصر التي تحتوي على مضادات أكسدة.

بنسبة كبيرة وهذا العنصر من أهم العناصر التي تحتوي على مضادات أكسدة. يعتبر من أهم مصادر البروتينات التي يحتاجها جسم الإنسان لبناء العضلات.

يعتبر من أهم مصادر فيتامين B12 وهو مهم جداً في تقوية الأعصاب.

يحتوي أيضاً على فيتامين B3 وهو مهم جداً للوقاية من مرض الزهايمر والوقاية من أعراض الشيخوخة المبكرة.

يوجد فيه عنصر الزنك المسؤول عن نمو الجسم بشكل طبيعي.

تعتبر لحوم الضأن من اللحوم الأكثر صحة مقارنةً بغيرها من اللحوم وذلك لاحتوائها على نسبة قليلة من الدهون المشبعة.

تقي من خطر الإصابة بمرض الأنيميا لاحتوائها على نسبة عالية من عنصر الحديد.

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