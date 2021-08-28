افضل طريقة لعمل كفتة البرغل في المنزل بالخطوات

كفتة البرغل، البرغل هو من الحبوب الغنية بالعديد من المعادن والألياف بديل الأزر يستخدم في تحضير كثير من الأطباق المغذية، اليوم ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم طبق مختلف وشهى، يجب التنوع في تحضير الأطباق ويمكن من مكون واحد فقط تحضير اكثر من طبق.
كفتة البرغل باللحمة المفرومة، يمكن تحضيرها وتخزينها بالثلاجة واستخدامها وقت الحاجة إليها، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة اليوم نقدمها لكم مقلية بالزيت، ويمكن تحضيرها بمعلقة زيت واحدة داخل شواية، وتصبح كفتة برغل مشوية.
اليوم نقدم لكم طبق يقدم واجبه أساسية ويقدم معها طبق من السلطة الخضراء، مكرونة مع الصوص الأحمر، يجب فقط اتباع الخطوات للحصول على كفتة متماسكة، ماسبق وقدمنا لكم كفتة البطاطس بالتونة.
أولا المقادير :
- ٢ كوب برغل منقوع ربع ساعه في ميه دافيه .
- ربع كيلو لحمة دسم قليل جدا.
- بصلة بيضاء مفرومة.
- قرفة.
- بهارات لحمة.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- بابريكا.
- ملح وفلفل أسود.
- ربع كوب ماء مثلج.
للتغليف:
- نصف كوب ماء.
- ملعقة كبيرة نشا.
- زيت غزير للقلي.
ثانيا مقادير التبولة :
– بقدونس مفروم ناعم جدا.
– نعناع مفروم ناعم .
– بصل مفروم ناعم.
– طماطم مكعبات صغيرة.
– نصف كوب برغل منقوع ومصفي كويس جدا.
– عصير ليمون.
– زيت زيتون.
– رشة ملح.
– رشة فلفل أسود.
- في البداية نحضر محضر الطعام ( الكبه) ونضع مقدار البرغل بالاضافه الي البصل المفروم، ونخلط جيدا ثم يضاف اليهم اللحمه ونضرب جيدا.
٢.ثم يضاف اثناء الضرب ربع كوب ماء مثلج.
٣.يلية اضافة البهارات من( ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، ملح وفلفل الاسود حسب الرغبة، بهارات اللحم، قرفة).
٤. نترك الخليط فى الثلاجة لمدة لا تقل عن نص ساعة لتتمساك جيدا.
٥. نحضر طبق ونضع مكونات تغليف ماء+ نشا، ونحضر خليط اللحم.
٦. نبدا فى تشكيل اصابع الكفتة نضع يد فى خليط تغليف ثم نمسك مقدار من خليط اللحم ونشكل ونستمر حتى ينتهى المقدار.
٧. نتركها فى الثلاجة نص ساعة مرة اخرة.
٨.نحضر مقلاة ونضع زيت غوير ونضعها حتى تنضج جيدا ويصبح لون ذهبى.
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كفتة البرغل، البرغل هو من الحبوب الغنية بالعديد من المعادن والألياف بديل الأزر يستخدم في تحضير كثير من الأطباق المغذية، اليوم ومن خلال موقعنا ثقفني نقدم لكم طبق مختلف وشهى، يجب التنوع في تحضير الأطباق ويمكن من مكون واحد فقط تحضير اكثر من طبق.
كفتة البرغل باللحمة المفرومة، يمكن تحضيرها وتخزينها بالثلاجة واستخدامها وقت الحاجة إليها، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة اليوم نقدمها لكم مقلية بالزيت، ويمكن تحضيرها بمعلقة زيت واحدة داخل شواية، وتصبح كفتة برغل مشوية.
اليوم نقدم لكم طبق يقدم واجبه أساسية ويقدم معها طبق من السلطة الخضراء، مكرونة مع الصوص الأحمر، يجب فقط اتباع الخطوات للحصول على كفتة متماسكة، ماسبق وقدمنا لكم كفتة البطاطس بالتونة.
أولا المقادير :
- ٢ كوب برغل منقوع ربع ساعه في ميه دافيه .
- ربع كيلو لحمة دسم قليل جدا.
- بصلة بيضاء مفرومة.
- قرفة.
- بهارات لحمة.
- ثوم بودر.
- بصل بودر.
- بابريكا.
- ملح وفلفل أسود.
- ربع كوب ماء مثلج.
للتغليف:
- نصف كوب ماء.
- ملعقة كبيرة نشا.
- زيت غزير للقلي.
ثانيا مقادير التبولة :
– بقدونس مفروم ناعم جدا.
– نعناع مفروم ناعم .
– بصل مفروم ناعم.
– طماطم مكعبات صغيرة.
– نصف كوب برغل منقوع ومصفي كويس جدا.
– عصير ليمون.
– زيت زيتون.
– رشة ملح.
– رشة فلفل أسود.
- في البداية نحضر محضر الطعام ( الكبه) ونضع مقدار البرغل بالاضافه الي البصل المفروم، ونخلط جيدا ثم يضاف اليهم اللحمه ونضرب جيدا.
٢.ثم يضاف اثناء الضرب ربع كوب ماء مثلج.
٣.يلية اضافة البهارات من( ثوم بودر، بصل بودر، بابريكا، ملح وفلفل الاسود حسب الرغبة، بهارات اللحم، قرفة).
٤. نترك الخليط فى الثلاجة لمدة لا تقل عن نص ساعة لتتمساك جيدا.
٥. نحضر طبق ونضع مكونات تغليف ماء+ نشا، ونحضر خليط اللحم.
٦. نبدا فى تشكيل اصابع الكفتة نضع يد فى خليط تغليف ثم نمسك مقدار من خليط اللحم ونشكل ونستمر حتى ينتهى المقدار.
٧. نتركها فى الثلاجة نص ساعة مرة اخرة.
٨.نحضر مقلاة ونضع زيت غوير ونضعها حتى تنضج جيدا ويصبح لون ذهبى.
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