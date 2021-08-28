طريقة عمل الفشار بالكراميل تعتبر من الطرق البسيطة جدًا والسهلة، والتي تعطي الطعم اللذيذ والمميز حيث إن الأفراد يحصلون على طعم مختلف عن الفشار التقليدي، ويقبل على تناوله جميع أفراد الأسرة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداده بالتفصيل. طريقة عمل الفشار بالكراميل المكونات حبوب الذرة بمقدار كوب ونصف.

الزبدة بمقدار كوب.

شراب الذرة بمقدار نصف كوب.

السكر البني بمقدار 2 كوب.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

بيكربونات الصودا بمقدار ملعقة صغيرة. طريقة تحضير الفشار بالكراميل الفرن يتم تسخينه على درجة الحرارة المتوسطة التي لا تزيد عن 120 درجة مئوية.

نحضر قالبين متوسطتي الحجم ويتم دهنهم من خلال زيت الذرة.

الذرة يتم تحضيرها كالمعتاد من خلال وضع الملح والتقليب الجيد لها.

نحضر إناء كبير الحجم ونضع به الذرة ونضيف إليه الزبدة والسكر.

يتم وضع الإناء على النار ثم نضيف جميع المكونات مع التقليب المستمر حتى يغلي الصوص.

نضيف قليل من بيكربونات الصودا والفانيليا حتى تجعل الصوص يفور.

يتم إضافته الصوص مباشرة إلى الذرة مع التقليب الجيد حتى تغطي جميع حبات الفشار.

الفشار يتم خلطه مع الكراميل بالشكل الجيد.

يتم توزيع الفشار على القالبين وندخله الفرن لمدة 60 دقيقة.

يتم تقديم الفشار في أطباق التقديم المناسبة. طريقة عمل الفشار الحلو المكونات زبدة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

ماء بمقدار ربع كوب.

سكر أبيض بمقدار كوب.

فشار بنكهة الزبدة بمقدار 6 أكواب. طريقة التحضير نخلط كل من السكر والماء والزبدة في إناء كبير الحجم ونضعها على النار.

يترك الإناء على النار حتى يغلي لمدة 4 دقائق.

الفشار المنكه نضعه في الإناء الواسع والعميق يتم خلط جميع المكونات وسكبها على الفشار مع التقليب الجيد حتى يتغطى حبوب الفشار المحلول الحلو تمامًا.

نحضر أطباق التقديم المناسبة ويتم توزيع الفشار فيها ونتركه فترة قليلة من الوقت حتى يبرد ويتم تقديمه.

تحدثنا في هذا المقال عن طريقة عمل الفشار بالكرميل وتعرفنا على المكونات وطريقة الإعداد بالتفصيل، بالإضافة إلى الطريقة العادية لإعداد الفشار ونتمني أن تقوموا بتجهيز الفشار بالكراميل وتستمتعوا بالطعم اللذيذ. طريقة عمل الفشار بالكراميل المكوناتطريقة تحضير الفشار بالكراميلطريقة عمل الفشار الحلو المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الفشار بالكراميل تعتبر من الطرق البسيطة جدًا والسهلة، والتي تعطي الطعم اللذيذ والمميز حيث إن الأفراد يحصلون على طعم مختلف عن الفشار التقليدي، ويقبل على تناوله جميع أفراد الأسرة، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة إعداده بالتفصيل. طريقة عمل الفشار بالكراميل المكونات حبوب الذرة بمقدار كوب ونصف.

الزبدة بمقدار كوب.

شراب الذرة بمقدار نصف كوب.

السكر البني بمقدار 2 كوب.

ملح بمقدار ربع ملعقة صغيرة.

فانيليا بمقدار ملعقة صغيرة.

بيكربونات الصودا بمقدار ملعقة صغيرة. طريقة تحضير الفشار بالكراميل الفرن يتم تسخينه على درجة الحرارة المتوسطة التي لا تزيد عن 120 درجة مئوية.

نحضر قالبين متوسطتي الحجم ويتم دهنهم من خلال زيت الذرة.

الذرة يتم تحضيرها كالمعتاد من خلال وضع الملح والتقليب الجيد لها.

نحضر إناء كبير الحجم ونضع به الذرة ونضيف إليه الزبدة والسكر.

يتم وضع الإناء على النار ثم نضيف جميع المكونات مع التقليب المستمر حتى يغلي الصوص.

نضيف قليل من بيكربونات الصودا والفانيليا حتى تجعل الصوص يفور.

يتم إضافته الصوص مباشرة إلى الذرة مع التقليب الجيد حتى تغطي جميع حبات الفشار.

الفشار يتم خلطه مع الكراميل بالشكل الجيد.

يتم توزيع الفشار على القالبين وندخله الفرن لمدة 60 دقيقة.

يتم تقديم الفشار في أطباق التقديم المناسبة. طريقة عمل الفشار الحلو المكونات زبدة بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

ماء بمقدار ربع كوب.

سكر أبيض بمقدار كوب.

فشار بنكهة الزبدة بمقدار 6 أكواب. طريقة التحضير نخلط كل من السكر والماء والزبدة في إناء كبير الحجم ونضعها على النار.

يترك الإناء على النار حتى يغلي لمدة 4 دقائق.

الفشار المنكه نضعه في الإناء الواسع والعميق يتم خلط جميع المكونات وسكبها على الفشار مع التقليب الجيد حتى يتغطى حبوب الفشار المحلول الحلو تمامًا.

نحضر أطباق التقديم المناسبة ويتم توزيع الفشار فيها ونتركه فترة قليلة من الوقت حتى يبرد ويتم تقديمه.

تحدثنا في هذا المقال عن طريقة عمل الفشار بالكرميل وتعرفنا على المكونات وطريقة الإعداد بالتفصيل، بالإضافة إلى الطريقة العادية لإعداد الفشار ونتمني أن تقوموا بتجهيز الفشار بالكراميل وتستمتعوا بالطعم اللذيذ. طريقة عمل الفشار بالكراميل المكوناتطريقة تحضير الفشار بالكراميلطريقة عمل الفشار الحلو المكوناتطريقة التحضير

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