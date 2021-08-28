صبغ الشعر بالحناء بأفضل الألوان العصرية بمكونات منزلية

صبغ الشعر بالحناء في المنزل، حيث تبحث العديد من السيدات على طريقة طبيعية وأمنة لكي تقوم بصبغ شعرها باستخدام الحناء وإضافة لون مميز إلى شعرهن، ويمكن أن نقوم بعمل ذلك من خلال إضافة بعض من المكونات الطبيعية إلى الحناء للحصول على ألوان مختلفة للشعر تشبه الصبغات، فيمكن الحصول على عدة ألوان للشعر من الحناء مواكبة لأحداث الموضة، وتعطي لون مبهج ومميز للشعر والوجه، تابعونا للتعرف على طريقة صبغ الشعر بالحناء.

طريقة صبغ الشعر بالحناء

الوصفات الطبيعية يفضلها الكثيرين بدلاً من الصبغات الكيميائية، حيث أنها أمنة على الشعر وتعطي نتيجة فعالة ومضمونة، سوف نعرض بعض الوصفات التي يمكنك أن تقومي بها لتحصلي على ألوان متعددة لشعرك وفيما يلي سوف نتعرف على ذلك من خلال السطور القادمة.

10 ملاعق من الحناء، بالإضافة إلى عدد 5 ملاعق من بودرة الكاكاو، وعدد 3 ملاعق من خل التفاح، ثم إضافة كمية كافية من الماء الدافئ، ثم يتم خلط تلك المكونات مع بعضها، ويتم وضعها على الشعر بالكامل.

تترك الصبغة على الشعر لمدة 3 ساعات مع لبس كيس بلاستيك ثم يغسل الشعر بالماء الجاري.

صبغ الشعر باللون البني الداكنصبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر

إذا كنت من النساء الذين يحبون أن يظهروا بمظهر جريء وصبغ شعرك باللون الأحمر، عليك أن تتبعي فقط هذه الخطوات، يمكنك أن تقومي بمزج:

10 ملاعق حناء، مع كوب من الكركدية المغلي، ونضيف إليهم كوب من خل التفاح ونسبة كافية من الماء، وعدد 3 ملاعق من عصير الرمان.

تخلط تلك المكونات معاً ثم يتم تطبيقها على الشعر، لمدة 3 ساعات ثم يغسل الشعر.

حضري عدد 10 ملاعق من الحناء، وأضيفي عليها 3 ملاعق من كلا من بشر قشر الباذنجان، وكذلك خل التفاح بالإضافة إلى كمية من الماء الدافئ ومن ثم مزجهما معاً وتطبيقها على الشعر، ثم غسل الشعر بالماء الجاري.

مزج عشر ملاعق من الحناء، بالإضافة إلى عدد 3 ملاعق من كلا من القهوة العربية المطحونة، وأيضاً خل التفاح مع نسبة كافية من الماء الدافئ، ثم اتركيها لمدة حوالي 3 ساعات وأضيفي إليها بعد ذلك عدد ليمونه وتعجن مرة أخرى.

تطبق على الشعر وتترك 3 ساعات ثم يغسل الشعر بالماء الجاري.

صبغ الشعر بالحناء باللون البنيصبغ الشعر باللون البني المائل إلى الأحمر