جربي بنفسك.. حيل سريعة لعلاج تشقق الكعبين في لمح البصر

علاج تشقق الكعبين في لمح البصر، سوف نقدم لكم عدد من الطرق التي يمكن من خلالها القضاء على تشقق القدمين بكل سهولة وبأسرع وقت، ومن خلال مكونات موجودة بكل منزل، وبأقل تكاليف، ومن الجدير بالذكر أنه سبب تشقق القدمين الأساسي هو ضعف الدورة الدموية، والإصابة بالاكزيما والصدفية، كما أنه يحدث بسبب سوء التغذية، ونظراً للبحث المستمر عن أفضل طرق لعلاج تشقق القدمين، سوف نقدم لكم اليوم أفضل طرق لعلاج هذه المشكلة التي تواجه عدد كبير جدا من الأشخاص.

علاج تشقق الكعبين بالليمون

يمكن علاج تشقق القدمين باستخدام الليمون، حيث أنه من أفضل وأقوى أنواع علاج مشكلة تشقق الكعبين، ويتم معالجة هذه المشاركة باستخدام الليمون والمكونات التالية:

ليمونة كبيرة.

زيت جوز الهند.

جوارب للقدمين

طريقة الاستخدام يتم اتباع الخطوات التالية:-



يتم علاج تشقق القدمين بالليمون عن طريق تقطيع الليمونة إلى نصفين، ثم عصرها.

الاحتفاظ بلقب الليمون في القشرة.

يتم وضع نصف الليمونة على الكعب المراد علاجه.

ثم ارتداء الجوارب، لتثبيت نصف الليمونة على الكعب.

الانتظار لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

ثم قلع الجوارب والتخلص من نصف الليمونة.

يتم توزيع زيت جوز الهند على الكعبين جيدا للترطيب.

علاج تشقق الكعبين بالبابايا

يتم علاج تشقق القدمين من خلال استخدام البابايا، و يجب تحضير المكونات التالية:

عصير ليمون.

حبة كبيرة من البابايا الطازجة.

طريقة الاستخدام يتم اتباع الخطوات التالية:



يتم سحق البابايا، وإضافة عصير الليمون.

يتم توزيعها على المنطقة المراد علاج التشقق بها.

يجب الانتظار لمدة تصل إلى ثلث أو نصف ساعة على الأكثر.

غسل القدمين وتجفيف الكعبين جيداً.

علاج تشقق الكعبين بزبدة الشيا

يحب تحضير زوج من الجوارب، ملعقتين من زبدة الشيا، وفيما يلي طريقة الاستخدام:

يتم وضع زبدة الشيا على الكعبين.

تدليك زبدة الشيا على المنطقة جيداً، من تحل امتصاص البشرة زبدة الشيا جيداً.

يجب ارتداء الجوارب طوال الليل.

وفي الصباح سوف تلاحظين الفرق وستجدين نتيجة رائعة.

وفي نهاية المقال نكون قد وضحنا لكم 3 طرق طبيعية لعلاج تشقق الكعبين وفي أسرع وقت.