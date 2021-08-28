مكونات وطريقة عمل المكدوس الشامي

طريقة عمل المكدوس الشامي، المكدوس عبارة عن باذنجان ويكون مقلي أو مسلوق ويتم تخليله بأكثر من طريقة، فكل بلد يكون لها الطريقة التي تعده بها، ولكن في المجمل نجد أن المكدوس من الأكلات الرائعة التي تقدم مع العديد من الوجبات في العديد من المطاعم في جميع الدول خاصة الدول العربية، ومن أروع طرق المكدوس أي الباذنجان المخلل، هو طريقة عمل المكدوس الشامي، وذلك لأن طريقة عمله في الشام مبتكرة ويحتوي علي مكسرات ويكون ذا مذاق رائع جدا.

طريقة عمل المكدوس الشامي

إننا ومن خلال موقعنا سوف نوضح لكم متابعينا الكرام، طريقة عمل المكدوس الشامي، موضح إليكم كالتالي:

كيلو باذنجان يفضل أن يكون طويل وليس كوبي ويكون مخلي نهائياً من البذور.

واحد كوب من الجوز.

واحد كوب من عين الجمل المقطع إلي قطع صغيرة جداً.

واحد ونصف كوب من زيت الذرة.

عدد اثنان فص من الثوم.

واحد معلقة كبيرة الحجم من الدبس الفيفلي.

ويتم وضع الملح حسب الرغبة.

قومي بغسل كيلو الباذنجان جيدا مع إزالة رأسه.

أحضري حلة كبير أو متوسطة الحجم.

ضعي في الحلة الباذنجان المغسول.

واضيفي علي الباذنجان كمية كافية من المياه بحيث تقوم بتغطيه، وتكون المياه من الزجاجة أو من الحنفية، فلا يتم تسخينها.

قومي بوضع الحلة علي النار وعلي درجة حرارة عالية.

واتركيه لمدة من 20 دقيقة وحتي 30 دقيقة، ويتم تحديد المدة حسب نوع الباذنجان، فالمهم أن يستوي الباذنجان.

بعد أن يتم طهو الباذنجان قومي بإغلاق النار.

أحضري طبق متوسط او كبير حسب كمية الباذنجان.

ضعي الباذنجان المطهو في الطبق.

اضيفي إلي الباذنجان ماء مثلج وذلك حتي يبرد الباذنجان.

بعد أن يبرد، قومي بفتح كل واحدة من الباذنجان بالسكين.

ضعي في الباذنجان المفتوح ملح.

احضري مصفاه.

قومي برص الباذنجان في المصفاه.

بعد رص الباذنجان بأكمله في المصفاه قومي بتغطيته بقطعة نظيفة من القماش.

قومي بوضع أي شئ ثقيل مثل الأطباق الصغيرة جداً علي القماشة المغطي بها الباذنجان.

اتركي الباذنجان بهذه الطريقة لمدة يومين حتي يتم تخليله ليكون جاهز ليصبح مكدوس شامي.

بعد مرور اليومين قومي بإحضار طبق.

ضعي في الطبق ملح حسب الرغبة وثوم والدبس الفليفي والجوز وعين الجمل وقومي بخلط تلك المكونات معا بشكل جيد.

اكشفي علي الباذنجان.

ابدأي بحشو الباذنجان بالخلطة السابقة.

قومي بوضعه بشكل منظم في برطمان ويفضل أن يكون برطمان من الزجاج.

بعد الانتهاء من حشو الباذنجان يكون بهذا قد تم إعداد المكدوس.

قومي بعدها بوضع منديل علي المكدوس في البرطمان وغطيه جيدا.

قومي بقلب البرطمان.

اتركي البرطمان مقلوب هكذا لمدة يوم كامل.

بعد مرور اليوم اعدلي البرطمان وافتحيه وازيلي المنديل.

قومي بوضع زيت الذرة علي المكدوس في البرطمان.

اغلقي البرطمان جيداً واحفظيه في الثلاجة

وبهذا يمكنك تناول المكدوس في أي وقت وترك المتبقي في الثلاجة.

مكونات المكدوس الشاميطريقة تحضير المكدوس الشامي

يجدر بنا الإشارة إلى أن المكدوس غير منتشر بوفرة في مصر وبدأ مؤخراً انتشاره والاهتمام به لطعمه الرائع وفائدته الغذائية المميزة لذلك حرصنا على توفير خطوات إعداد المكدوس الشامي الرائع من خلال هذا المقال راجيين أن تنال إعجابكم وتحوز رضاكم بإذن الله.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا عن المكدوس الشامي ومكوناته وخطوات عمله ونرجوا منكم متابعة الخطوات بشكل جيد للوصول إلى وجبة مكدوس رائعة والاهتمام بالحفظ الجيد للبرطمان وبالهناء والشفاء.