بدون كيس حلويات وبدون ماكينة عملت أروع بسكويت شاي للفطار بدون بيض مفيد وصحي للأطفال

بدون ماكينة عملت أروع بسكويت شاي للفطار بدون بيض، لا يمكن الاستغناء عن وجود البسكويت في المنزل وخاصة للأطفال كما أنه نتناوله في الإفطار كما يتميز البسكويت بسهوله تحضيره ويتكون من مكونات سهله وبسيطة في كل منزل ويمكن حشو البسكويت بالعجوة والشوكولاتة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطه . بدون ماكينة عملت أروع بسكويت شاي للفطار بدون بيض سوف نقدم لكم مكونات وطريقة بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة . طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل مكونات عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله 2 كوب ونصف من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

كوب واحد من السكر .

1/2 كوب من الحليب .

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة .

حبه واحدة من البيض .

فانيليا بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

1/2 ملعقة صغيرة من الملح . طريقة تحضير بسكويت الشاي في المنزل نحضر وعاء ونضع به الزبدة ونخفقها بالمضرب الكهربائي جيداً لمدة 5 دقائق .

بعد ذلك نحضر وعاء اخر ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جمي المكونات مع بعضها البعض .

و نضيف الشكر بالتدريج من البيض ونستمر في الخفق .

ثم نضع البيض والفانيليا مع الزبدة ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي .

بعد ذلك نضيف الدقيق الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة لينة .

يمكن عمل جزء بالكاكاو عن طريق أن نقسم العجينة إلي جزئين جزء نضعه عليه 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو والجزء الأخر نتركه كما هو .

بعد ذلك نغلف الجزئين بكيس من البلاستيك وندخله الثلاجة لمدة ساعتين .

ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونتركها لمدة 5 دقائق .

ثم نشكل العجية بالشكل الذي تفضلية بعد فرد العجينة على ورق الزبدة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

بعد تشكيل البسكويت ندخله الثلاجة مرة أخري لمدة 30 دقيقة .

بعد ذلك نخرجه من الثلاجة وندخله الفرن لمدة 30 دقيقة . أسرار نجاح البسكويت بدون بيض يجب عدم العجن أكثر من اللازم حتي يصبح البسكويت هش ومقرمش .

نترك العجينة لمدة نصف ساعه حتى ترتاح ويمكن تشكيلها بكل سهوله .

ندهن الصينية بقليل من السمن أو الزيت حتى لا يلتصق البسكويت . طريقة تحضير بسكويت الشاي في المنزلأسرار نجاح البسكويت بدون بيض الوسوم

بدون ماكينة عملت أروع بسكويت شاي للفطار بدون بيض، لا يمكن الاستغناء عن وجود البسكويت في المنزل وخاصة للأطفال كما أنه نتناوله في الإفطار كما يتميز البسكويت بسهوله تحضيره ويتكون من مكونات سهله وبسيطة في كل منزل ويمكن حشو البسكويت بالعجوة والشوكولاتة والآن من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطه . بدون ماكينة عملت أروع بسكويت شاي للفطار بدون بيض سوف نقدم لكم مكونات وطريقة بسكويت الشاي بطريقة سهله وبسيطة . طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل مكونات عمل بسكويت الشاي بطريقة سهله 2 كوب ونصف من الدقيق المنخول متعدد الأغراض .

كوب واحد من السكر .

1/2 كوب من الحليب .

2 ملعقة كبيرة من الزبدة السائلة .

حبه واحدة من البيض .

فانيليا بمقدار 1/2 ملعقة صغيرة .

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر .

1/2 ملعقة صغيرة من الملح . طريقة تحضير بسكويت الشاي في المنزل نحضر وعاء ونضع به الزبدة ونخفقها بالمضرب الكهربائي جيداً لمدة 5 دقائق .

بعد ذلك نحضر وعاء اخر ونضع به الدقيق والبيكنج بودر والملح ونقلبهم جيداً حتى تتجانس جمي المكونات مع بعضها البعض .

و نضيف الشكر بالتدريج من البيض ونستمر في الخفق .

ثم نضع البيض والفانيليا مع الزبدة ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي .

بعد ذلك نضيف الدقيق الحليب بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية متماسكة لينة .

يمكن عمل جزء بالكاكاو عن طريق أن نقسم العجينة إلي جزئين جزء نضعه عليه 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو والجزء الأخر نتركه كما هو .

بعد ذلك نغلف الجزئين بكيس من البلاستيك وندخله الثلاجة لمدة ساعتين .

ثم نخرج العجينة من الثلاجة ونتركها لمدة 5 دقائق .

ثم نشكل العجية بالشكل الذي تفضلية بعد فرد العجينة على ورق الزبدة .

نسخن الفرن على درجة حرارة 200 مْ .

بعد تشكيل البسكويت ندخله الثلاجة مرة أخري لمدة 30 دقيقة .

بعد ذلك نخرجه من الثلاجة وندخله الفرن لمدة 30 دقيقة . أسرار نجاح البسكويت بدون بيض يجب عدم العجن أكثر من اللازم حتي يصبح البسكويت هش ومقرمش .

نترك العجينة لمدة نصف ساعه حتى ترتاح ويمكن تشكيلها بكل سهوله .

ندهن الصينية بقليل من السمن أو الزيت حتى لا يلتصق البسكويت . طريقة تحضير بسكويت الشاي في المنزلأسرار نجاح البسكويت بدون بيض

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