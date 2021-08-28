طريقة عمل دجاج كنتاكي: في المنزل مثل الجاهز تماما وتحدي2021

تعد طريقة عمل دجاج كنتاكي ، من أجمل طرق أعداد الدجاج في المنزل ويحتوي علي طعم رائع ومذاق مميز وقوام هش وممتع، ويشتهر دجاج كنتاكي في جميع أنحاء العالم لسهولة تحضيره وطعمه الجميل الخرافي، ويكثر عمله في مصر والسعودية بشكل كبير جداً، ويمكن تحضير الدجاج بأكثر من طريقة مثل الدجاج المشوي علي الفحم وكفتة الدجاج وانواع كثيرة جدا لعمل الدجاج، ويدخل الدجاج في اكثر من اكله، ويحتوي علي فيتامينات ومواد غذائية كبيرة جداً، ويعطي الجسم جميع السعرات الحرارية التي يحتاجها، وسوف نتعرف الان من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بطعم وسر الخلطة الرهيب2021.

مكونات طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل مثل أكبر المطاعم

سوف نتعرف اليوم علي مكونات أعداد دجاج كنتاكي في المنزل والحصول علي سر الخلطة مثل الجاهز تماما وهي كما يلي:-

كليو من الدجاج.

معلقة من الخل.

عصير ليمونة كاملة.

مكونات التتبيلة

معلقتين من الزبادي.

معلقة كبيرة من الكاتشب.

عصير نصف ليمونة.

معلقة من الخل.

ربع كوب من الزيت.

معلقة صغيرة من الملح والفلفل الاسود وبابريكا والهيل والشطة وبهارات.

4 فصوص من الثوم المفروم.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة أعداد الدجاج كنتاكي بخطوات سهلة جدا في كل منزل بمكونات بسيطة ومن غير تكلفة ولا تعب وهي كما يأتي:-

نقوم بتقطيع الدجاج في إناء كبير ثم نضيف عليه الخل والليمون ورشة من الملح ونقوم بغسل الدجاج جيدا ثم نغسل بالماء قبل الاستخدام. نحضر وعاء عميق للغاية ونضع في الزبادي والثوم والكاتشب والخل والزيت والليمون وجميع البهارات والتوابل ثم نخلطهم جيداً. ثم نقوم بوضع الدجاج داخل الخليط ونغطي الوعاء جيدا ونضعه في الثلاجة لمدة تتراوح من بين 8 ساعات الي 12ساعة او يوم كامل. ثم نحضر طبقة ونضع بداخله دقيق مع معلقة نشا مع اضافة كورن فليكس يفضل حبة مطحونة وحبة سليمة ثم نضع الدجاج بداخل الخليط. بعد ما نخرج الدجاج من خليط الدقيق والكورن فليكس نضعه في إناء ونضع الاناء داخل الفليزر لمدة نصف ساعة فقط. ثم نحضر مقلاة ونضع بها زيت غزير ونشعل النار لتسخين الزيت ثم نضع الدجاج في الزيت ونهدي النار ونترك الدجاج يستوي علي نار هادية. عندما يصبح لونة ذهبي نخرجه ونضع علي طبق ويقدم بجانبه الطحينة والكاتشب ويقدم بإلف هنا وشفا.

أسرار نجاح دجاج كنتاكي في المنزل مثل الجاهز وسر الخلطة

نتعرف اليوم علي بعض أسرار نجاح الطريقة مثل أكبر المطاعم والحصول علي دجاج كنتاكي رهيب ومميز في المنزل وهي كالاتي:-