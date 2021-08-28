طريقة تحضير عصائر سهلة في المنزل بدون سكر مميزة ومنعشة

سوف نخبركم طريقة تحضير عصائر سهلة في المنزل، عصائر مميزة ومنعشة تناسب فصل الصيف ودون سكر، فبالتالي تعتبر وصفات صحية جدا ومفيدة يمكن تحضيرها للأطفال بكل سهولة، تعتبر العصائر من أكثر الأشياء التي يحتاج إليها جسم الإنسان في فصل الصيف، تعطي الجسم الانتعاش وتخلص من الشعور بالحر طوال فصل الصيف، يمكن تحضير العصائر الطبيعية في المنزل بكل سهولة وتكون بديل جيد جدا عن العصائر المعلبة والجاهزة، لتصبح بديل جيد لسلامة وصحة طفلك.

طريقة تحضير عصائر سهلة في المنزل

يمكن تحضير العصائر الطبيعية في المنزل من الفواكه الطازجة بطرق سهلة جدا وسريعة، تعتبر العصائر المنزلية بديل جيد يمكن استبدال الوجبة بكوب من العصير الطازج للطفل، يفضل الأطفال تناول العصير على تناول الوجبات لسهولة تناولها ولذلك تعتبر بديل جيد عن الطعام لفترة مؤقتة.

طريقة عمل عصير الموز باللبن والعسل

لتحضير عصير الموز باللبن نقوم بإحضار الموز ونضربه مع العسل داخل الخلاط الكهربائي، لزيادة الفوائد داخل عصير اللبن والموز نقوم بوضع اللبن الطبيعي ويمكن إضافة كوب من الزبادي حتى يصبح ذبادو الموز، يحتوي الموز على العديد من الفوائد التي يحتاج إليها جسم الإنسان فهو يحتوي على البوتاسيوم ألازم لجسم الإنسان، يستخدم البعض فاكهة الموز في الدايت إلى جانب نظام غذائي معين.

طريقة عمل عصير البطيخ

من أكثر العصائر انتعاش عصير البطيخ من العصائر الصيفية المميزة والتي اصبحت منتشره جدا في العديد من الكافيهات والمطاعم، يعتبر عصير البطيخ من أسهل المشروبات ولكن يعرص بسعر مبالغ فيه داخل المطاعم والكافيهات على الرغم من انه غير مكلف نهائيا، لتحضير عصير البطيخ نقوم بتقطيع البطيخ مكعبات ونضعه في الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بتصفيه العصير جيدا جدا للتخلص من بذور البطيخ ويفضل وضع كميه وفيرة من الثلج ليصبح سموزي بطيخ مميز ورائع.

طريقة تحضير عصائر سهلة عمل عصير الافوكادو

من أكثر العصائر المميزة والمفيدة جدا والتي يمكن تحضيرها في المنزل بكل شهولة، يعتقد البعض ان تحضير عصير الأفوكادو صعب ولكن هذا غير صحيح، لعمل العصير نقوم بإحضار ثمره أفوكادو ونتاكد من تمام سوى الثمره لتصبح صالحه لعمل العصير، مضع الأفوكادو داخل الخلاط الكهربائي ونضيف عسل النحل وكميه مناسبه من اللبن حتى يصبح قوام العصير غير ثقيل، بذلك نكون حضرنا مجموعة مختلفة من العصائر الصيفية المميزة والمنعشة والمفيدة أيضا.