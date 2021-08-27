كيف شعري يطول في شهر بوصفة طبيعية مجربة وفعالة وبمكونات من منزلك 2021

كيف شعري يطول في شهر ، من أكثر عمليات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تهتم بها الفتيات، خاصة في الشرق الأوسط، التي تعتبر فيه الفتيات الشرقيات، الشعر تاج على رؤوسهن، وكلما كان شعر الفتاة طويل وناعم، كلما ازداد جمالها، ويعود ذلك إلى الأساطير الشرقية القديمة، وحواديت شهرزاد التي صورت جمال الفتاة، بشعر طويل أسود فحمي ناعم، كذلك الفتيات المقبلات على الزفاف، تبحثن عن تقوية وتطويل الشعر، بأسرع وقت ممكن، وبعيد عن استخدام المواد الكيميائية الضارة للشعر، وفي التالي أكثر من وصفة طبيعية، موجودة في مطبخك، وبأسعار مكونات في متناول يدك، والنتيجة سريعة وفعالة.

إضافة إلى ماسبق، هناك العديد من الفتيات الباحثات عن وصفات طبيعية لتطويل الشعر، ليس فقط لتطوله وإنما لتقوية بصيلات الشعر، فمن تعانين من تساقط الشعر بشكل غزير، تبحث عن وصفات طبيعية، لتطويل ونمو الشعر، وتقوية جذوره، وهنا نقدم عدة نصائح لابد من اتباعها، حتى تتجنبي تساقط الشعر:

أولًا يجب تجنب استخدام السشوار الكهربائي، بعد غسل الشعر مباشرةً.

كذلك تجنب استخدام المكواة الحرارية بشكل مبالغ فيه، لتجنب تساقط الشعر.

أيضًا الحرص على عدم نزول حمامات السباحة، دون ارتداء قبعة الشعر المخصصة، تجنب لاحتكاك الشعر بالكولور.

كذلك تجنب استخدام مشابك رفع الشعر، طوال اليوم.

في النهاية لابد من ترطيب الشعر بمواد وكريمات طبيعية، بعيد عن التي يدخلها مكونات كيميائية ضارة.

مكونات وتركيبة زيت نبات الحرمل لإطالة الشعر بأقل من شهر

تتكون الوصفة الطبيعية، من المكونات التالية:

أولًا 1/2 كوب من زيت الخروع.

مقدار 1/2 كوب من زيت نبات الحرمل.

1/2 كوب من زيت الزيتون الطبيعي.

أولًا قومي بإحضار نسب متساوية من الزيوت،كما سبق وذكرنا. أحضري وعاء عميق،وارفعيه على نار متوسطة، وضعي زيت نبات الحرمل، وأضيفي إليه زيت الخروع، ثم زيت الزيتون، وبالتقليب جيدًا. ثم قومي بعد تمام امتزاج المكونات السابقة، وتسخينها جيدًا، بتركها حتى تأخذ درجة حرارة الغرفة. بعد ذلك أحضري فرشاة الشعر وقسمي شعرك خصلات، ووزعي مزيج وصفة إطالة الشعر، على الخصلات بالتساوي، ودلكي جذور الشعر جيدًا. بعد الانتهاء من توزيع وصفة إطالة الشعر، قومي بارتداء بونيه الشعر، واتركي الوصفة على شعرك 8 ساعات. قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم المناسب لنوع شعرك، واستمتعي بشعر ناعم طري. كرري الوصفة مرتين في الأسبوع، لمدة شهر، وستلاحظين الفرق من أول أسبوع.

طريقة تحضير وصفة إطالة الشعر بزيت الحرمل