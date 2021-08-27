أقوي وصفات هندية للشعر حيل رائعة لشعر كثيف وطويل ولامع

أقوي وصفات هندية للشعر ، كل فتاة تحلم بشعر كثيف وطويل، لامع وصحي، ولكن عزيزتي حتي تحصلين على ذلك الشعر الهندي المذهل يجب أن تعتني بشعرك، بشكل يومي، سواء بستخدام الوصفات التي تمنع الشعر الغذاء الذي يحتاج إليه، بجانب تناول نسبة كافية من الماء، وإستخدام منتجات تناسب نوع الشعر، تلك نقطة هامة تغفلة الفتيات، فليست كل المنتجات تناسب الجميع، لذا عادة ما يكون هناك إختلاف في الأراء حول منتج ما، فالمشكلة تكمن هنا ليس في جودة المنتج، أو الوصفة المستخدمة، بل في نوع الشعر وهل تتناسب معه أم لا، ومايميز الوصفات الطبيعية أنها إن لم تناسب نوع الشعر فلن تضر، بجانب أنها تحتاج إلى الاستمرار على إستخدامها، للحصول على نتيجة مرضية.

أقوي وصفات هندية للشعر حيل رائعة

شعر المرأة إنعكاس لها، إذا كنت تتمتع بصحة جيدة سواء على المستوي الجسدي والنفسي، تجد شعرها قليل التساقط، وقوي وطبيعي، أما في حال كانت تعاني من بعض المشاكل يبدأ شعرها في التأثر وتزيد نسبة تساقطه، بجانب العادات السيئة في تناول الطعام، وقلة تناول الخضروات والماء، لذا بجانب تطبيق الخلطات، يجب أتباع نظام صحي، وتناول 8 أكواب على الأقل يوميا، للحصول على شعر هندي كثيف وطويل، والابتعاد عن المشاكل قدر الإمكان، وإليكم في التالي أقوي وصفات هندية للشعر من مكونات طبيعية متاحة في كل منزل.

وصفة زيت الزيتون والثوم لشعر كثيف

زيت الزيتون من أشهر الزيوت في العالم ذات التأثير المضمون على الشعر استخدامه بشكل مستمر، مع دمجة بمكونات أخري كفيلة بمنحك شعر مذهلة مثل الهنديات، اللاتي يحرضن على إستخدام زيت الزيتون في وصفاتهم المختلفة للعناية بالشعر، وتلك الوصفة لاتحتاج إلى الكثير من المكونات فقط كوب صغير من زيت الزيتون ومثلة من زيت الزيتون بجانب هرس بعض فصوص الثوم، وخلط المكونات معا، في الأسبوع الأول سوف يستخدم الزيت بشكل يومي، والأسبوع الثاني والثالث ثلاث مرات، بعد ذلك مرة أسبوعيا، وستلاحظين الفرق خلال أسابيع قليلة.