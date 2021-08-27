ضعيها حول عينيك لمدة ربع ساعة علاج الهالات السوداء بسهولة

علاج الهالات السوداء يعد الفازلين من أهم المنتجات التي تستخدم كمرطب للبشرة والشعر ،كما يمكن إعتماده كروتين يومى للجمال وينصح المختصين بالعناية بالبشرة بإستخدام الفازلين وخصوصا مساء قبل النوم مباشرة على بشرة نظيفة. لأنه لا يتناسب مع أشعه الشمس أو الضوء.

الفازلين وعصير الليمون للهالات السوداء :-

يغذي الفازلين منطقة تحت العين ويساعد في ترطيب البشرة، والتخلص من الجفاف الذي بدوره يسبب الهالات تحت العين .

(المكونات)

كمية صغيرة من الفازلين . عدد قطرات قليلة من عصير الليمون .

طريقة الاستخدام يخلط المكونان معا ثم يوضع على الهالات.

يترك الخليط تحت العينين لمدة ساعة، تنظف منطقة تحت العين بإستخدام مناديل ناعمة مخصصة للوجه، تغسل البشرة تحت العين بالماء البارد، تكرر هذه الطريقة مرة يوميا.

الفازلين وزيت اللوز للهالات السوداء

يعمل الفازلين كمرطب للبشرة، فلذلك يحد من البشرة الباهتة، كما يمكن التقليل من التجاعيد وبقع العمر. أما زيت اللوز فيحتوي على فيتامين E، والأحماض الدهنية، مما يجعله مرطبا ومغذيا للبشرة حول العينين ويعد الفازلين عامل طبيعي ولذلك يستخدم للتقليل من التصبغات في منطقة العينين.

المكونات :- كمية صغيرة من الفازلين، عدد قطرات قليلة من زيت اللوز .

طريقة ألاستخدام يخلط المكونان معا جيدا، تدلك المنطقة تحت وحول العينين بالخليط لمدة تتراوح من دقيقة إلي دقيقتين، يترك الخليط على البشرة تحت وحول العينين طول الليل، تكرر هذه الطريقة كل ليلة.