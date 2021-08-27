طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل وسر الخلطة وطعم يجنن زي المطاعم

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل، من الأطعمة المميزة لدي الكبير والصغير، الدجاج فتبحث الأمهات عن طرق مميزة ومكونات صحية للإعداد الدجاج بالمنزل مثل المطاعم، بدل من شراءة، لأن كل أفراد العائلة يحبون تناول دجاج كنتاكي المميز بنكهتة الجميلة، سوف نوضح لكم طريقه عمل دجاج كنتاكي في المنزل وسر الخلطة بالخطوات. طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل وسر الخلطة طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل وسر الخلطة المكونات كيلو من الدجاج المقطع إلي ثماني قطع.

كوب من الدقيق.

بيضتان.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة صغيرة ملح. مكونات تتبيلة الدجاج عصير لليمونة.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ملعقة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان من الصلصة الحارة. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات مع بعضها، وتتبيل الدجاج بها وبزيت الذرة، نترك الدجاج في الخليط لمدة يوم قبل الطهي، ووضع في كيس خاص بحفظ الطعام وتركة بالثلاجة، ثم نقوم بإخراج الدجاج من الخل حتي يتصفي تماماً، ثم عليك خفق البيض وإضافة البيكنج بودر، سنجد فوران نضع الدجاج بالخليط حين يهدأ الفوران، نقوم بإخراج الدجاج من الخليط ووضعة في خليط الدقيق والتوابل والخلط الجيد، نضعة في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار وننتظر حتي تسخن، ونقوم بإضافة الدجاج حتي يحمر ويصبح لونها ذهبي. طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بالخطوات بأقل التكاليف طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بالخطوات بأقل التكاليف أصابع الدجاج المقرمشة المكونات 4 قطع دجاج فلية

بقسماط مكونات خليط الدقيق كوب من الدقيق.

ربع ملعقه من الفلفل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

كركم.

كزبرة.

بيض. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء، ووضع المكونات وخلطهم جيداً الدقيق والتوابل، ثم نقوم يخفق البيض ووضع التوابل علية، نقوم بوضع الدجاج في خليط البيض وإخراجة ووضعة في خليط الدقيق، ونضعة في خليط البقسماط التغليف الجيد به، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ووضع كمية كبيرة من الزيت، نترك الزيت حتي يسخن، ثم نقوم بوضع الدجاج فيه وتركة حتي ينضج ونحصل على اللون الذهبي. الوسوم

طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل، من الأطعمة المميزة لدي الكبير والصغير، الدجاج فتبحث الأمهات عن طرق مميزة ومكونات صحية للإعداد الدجاج بالمنزل مثل المطاعم، بدل من شراءة، لأن كل أفراد العائلة يحبون تناول دجاج كنتاكي المميز بنكهتة الجميلة، سوف نوضح لكم طريقه عمل دجاج كنتاكي في المنزل وسر الخلطة بالخطوات. طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل وسر الخلطة طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل وسر الخلطة المكونات كيلو من الدجاج المقطع إلي ثماني قطع.

كوب من الدقيق.

بيضتان.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الثوم البودر.

ملعقة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة فلفل اسود.

ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة من الزنجبيل.

نصف ملعقة من القرفة.

ملعقة من البابريكا.

ملعقة صغيرة ملح. مكونات تتبيلة الدجاج عصير لليمونة.

ملعقتان من الخل الأبيض.

ملعقة من زيت الذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقتان من الصلصة الحارة. طريقة التحضير قومي بخلط المكونات مع بعضها، وتتبيل الدجاج بها وبزيت الذرة، نترك الدجاج في الخليط لمدة يوم قبل الطهي، ووضع في كيس خاص بحفظ الطعام وتركة بالثلاجة، ثم نقوم بإخراج الدجاج من الخل حتي يتصفي تماماً، ثم عليك خفق البيض وإضافة البيكنج بودر، سنجد فوران نضع الدجاج بالخليط حين يهدأ الفوران، نقوم بإخراج الدجاج من الخليط ووضعة في خليط الدقيق والتوابل والخلط الجيد، نضعة في الثلاجة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار وننتظر حتي تسخن، ونقوم بإضافة الدجاج حتي يحمر ويصبح لونها ذهبي. طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بالخطوات بأقل التكاليف طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بالخطوات بأقل التكاليف أصابع الدجاج المقرمشة المكونات 4 قطع دجاج فلية

بقسماط مكونات خليط الدقيق كوب من الدقيق.

ربع ملعقه من الفلفل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

كركم.

كزبرة.

بيض. طريقة التحضير نقوم بإحضار وعاء، ووضع المكونات وخلطهم جيداً الدقيق والتوابل، ثم نقوم يخفق البيض ووضع التوابل علية، نقوم بوضع الدجاج في خليط البيض وإخراجة ووضعة في خليط الدقيق، ونضعة في خليط البقسماط التغليف الجيد به، ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ووضع كمية كبيرة من الزيت، نترك الزيت حتي يسخن، ثم نقوم بوضع الدجاج فيه وتركة حتي ينضج ونحصل على اللون الذهبي.

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