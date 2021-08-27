طريقة عمل البسبوسة بالبندق بطريقة منال العالم

البسبوسة بالبندق من أفضل أنواع الحلوى الشرقية والعربية التي يفضلها الكثيرون، حيث تعتبر من أقدم أنواع الحلوى الشهيرة. والتي يتم تناولها في الكثير من الأوقات.ولا تأخذ وقت في تحضيرها فقط دقائق بسيطة ويمكنكم تحضيره دون عناء. ومن الممكن عمل البسبوسة بالكثير من الطرق سواء البسبوسة السادة، أو البسبوسة بالمكسرات. والبسبوسة بالقشطة. الكثير من الأنواع المختلفة التي يمكن تحضيرها في المنزل بمنتهى السهولة واليسر ، وتقدم مع الشاي في منتصف اليوم كما يفضل الكثيرون تناولها في شهر رمضان الكريم. حيث يفضل الكثيرون تناول البسبوسة والكنافة والقطايف . العديد من الأنواع التي يمكن عملها بمنتهى السهولة في المنزل دون الحاجة للعديد من المكونات.

طريقة البسبوسة بالبندق منال العالم

اليوم نقوم بعمل البسبوسة بمكونات أصلية بطريقة منال العالم. وتحتاج إلى بعض المكونات البسيطة لعملها وهي كالتالي:

ثلاث أكواب من السميد الخشن

كوب ونصف من السكر

ربع كوب من السمن

كوب وربع من اللبن الزبادي

نصف كوب من جوز الهند الناعم

ملعقتان صغيرتان من البيكينج باودر

ربع كوب من البندق المطحون

كوب كامل من البندق المقسم إلى أنصاف

ولعمل الشربات أو القطر الذي تسقى به البسبوسة نحتاج إلى:

كوب من الماء

كوبان من السكر

عود من القرفة

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

شريحة ليمون

خطوات عمل البسبوسة بالبندق منال العالم

نقوم بإحضار صينية مستديرة بقطر 12 بوصة، نقوم بدهنها بطبقة خفيفة من الزيت وطبقة رقيقة من الدقيق ونتركها.نقوم بخلط السميد مع السكر والسمن، اللبن الزبادي وجوز الهند.نخلطهم مع البيكينج بادور والبندق المطحون، نقوم بخلطهم معا في الخلاط الكهربائي على سرعة متوسطة ثم سرعة عالية، وذلك حتى الوصول إلى القوام الكريمي المطلوب لعمل البسبوسة.نقوم بتوزيع البسبوسة في الصينية بواسطة ملعقة من البلاستيك ونتركها في الصينية . حتى تتخمر لمدة ساعة ويتضاعف حجمها، وذلك في مكان دافئ لضمان الحصول على القوام المضبوط.نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة وعلى الرف الأوسط . نقوم بوضع كوب أنصاف البندق على البسبوسة من الأعلى قبل الدخول إلى الفرن. ونقوم بالضغط عليها قليلا من الأعلى لضمان الالتصاق فيها.ونتركها بالفرن لمدة نصف ساعة ونحضر الشربات بالمكونات المذكورة ونتركه ليبرد ثم نسكبه على البسبوسة الساخنة.