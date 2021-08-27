الرجيم الألماني الرهيب لخسارة وزن سريعة في أسبوعين فقط

يعد الرجيم الألماني أحد صيحات أنظمة الرجيم الحديثة الذي لاقى قبولا كبيرا لدى العديد من الأشخاص وخصوصا نجوم الفن والسينما حيث إنهم يعتمدون فى حميتهم على هذا النوع من الرجيم لخسارة الوزن قد تصل إلى 10 كيلو جرام في فترة قصيرة وبالرغم من سرعته في الحصول على النتائج المطلوبة إلا أنه يعد من برامج الرجيم المعتمدة عالميا ، فهو يحتوى على وجبات متكاملة غنية بالفيتامينات، والمعادن ، والبروتينات التي يحتاجها الجسم.

الرجيم الألماني

لكل نظام غذائي إيجابياته وسلبياته. ولكن في هذا النظام الإيجابيات أكثر من السلبيات. فعند إتباع هذا الرجيم ستتمكن من حرق الدهون في المناطق التي تتركز بها مثل الأرداف ، والبطن ، ومنطقة الفخذين.

يعمل على الحد من الشعور بالإرهاق والتعب. يحافظ على إبقاء الجسم حيويا. يعد من الأنظمة السريعة التي لا تستغرق الكثير من الوقت فقط 14 يوم.

شروط الرجيم الألماني

النوم المنتظم، شرب الماء بكثرة، ممارسة رياضة خفيفة كالمشي يوميا لمدة عشرون دقيقة. لشد الجسم وتجنب الترهلات و سرعة حرق الدهون، إتباع الحمية كما هي .فلا يوجد بدائل للأطعمة المسموح بها، يمنع تناول الدهون أو الزيوت يمكنك تناول مشروبك المفضل من شاي أو قهوة بشرط عدم إضافة السكر او الحليب عند طهي اللحوم يجب ان تكون مشوية أو مسلوقة يجب تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

البرنامج الغذائي لمدة أسبوعين:-

الأسبوع الأول :-

وجبة الإفطار :-

يفضل تناول وجبة الإفطار ما بين الساعة السادسة والنصف صباحا وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحا. تناول بيضة مسلوقة واحدة مع شريحة توست .يمكن إستبدالها بربع رغيف خبز أسمر مع كوب من عصير الجزر. تناول وجبة خفيفة بين الإفطار والغذاء ثمرة تفاحه ،وكوب شاي أو قهوة بدون سكر.

وجبة الغداء:-

يفضل ان تكون الساعة الثانية ظهرا. تناول طبق السلطة مع ربع دجاجة، أو قطعة من اللحم إما مشوية ،أو مسلوقة بدون زيت. -يمكن إستبدال السلطة الخضراء بسلطة زبادي مع إضافة القليل من الليمون مع ملعقة زيت زيتون واحدة فقط. يمكنك تناول خمس ملاعق من الأرز مع الحرص ألا تكون بصفة يومية.

وجبه العشاء:-

يفضل ان تكون ما بين الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الثامنة مساء مع الحرص على التوقف عن تناول الطعام قبل النوم بساعتين.

تناول كوبين من الشوربة مع الحرص على عدم وضع أى نوع من الزيوت أو الدهون. يمكن تناول ثلاث أو خمس ثمرات من الفواكه (كالموز ،التفاح ،البرتقال، الفراولة أو الجوافة). يمكنك تناول كوب أو إثنين من الزبادي خالي الدسم.

الأسبوع الثاني من البرنامج:-

وجبة الإفطار

تناول كوب من الماء مع كوبين من النعناع مضاف اليه شرائح من الليمون . يمكن تناول عصير البرتقال ،أو عصير الجريب فروت، أو عصير اليوسفي بعد ربع ساعة من تناول الوجبة الأولى. يمكن تناول بيضتين مسلوقتين مع شريحة من التوست، أو مثلث من الجبنة بعد حوالي 20 دقيقة. في وجبة السناك :- يمكنك تناول ثمرة من الموالح( البرتقال واليوسفي ).

وجبة الغداء:-

تناول طبق من شوربة الجزر واللفت مع قطعة من السمك، أو ربع دجاجة مشوية، أو مسلوقة.

وجبة العشاء:-