الباذنجان المقلي بدون زيت صحي ومقرمش وتحضيره في البيت

الباذنجان المقلي بدون زيت، الباذنجان من الاكلات المفيدة جدًا للجسم فهو يحتوي على عنصر الحديد، ويتم تناوله لأكثر من طريقة، ولكن من أكثر الطرق المفضلة، والشعبية هي الباذنجان المقلي، ويتم قليه في كمية من الزيت الوفيرة، ولكن هذه الطريقة قد تبدو غير صحيه وخاصتًا لمن هم يعانون من بعض امراض القلب أو الضغط والسكر، أو من يعانون من زيادة الوزن لذلك فلابد من إيجاد طريقة بديلة لعمل الباذنجان المقلي بدون زيت وهذا مأسوف نتعرف عليه الآن. الباذنجان المقلي بدون زيت الباذنجان المقلي بدون زيت لعمل افضل طريقة لعمل الباذنجان بدون زيت لابد من اتباع الخطوات الآتية: لابد من تقطيع الباذنجان شرائح رفيعة أو سميكة حسب الرغبة بقشر او بدون قشر

يوضع كل شرائح الباذنجان في وعاء به كمية وفيرة من الماء المغلي

بعد ذلك يتم إضافة اربع ملاعق من الملح

يترك الباذنجان داخل الماء المغلي والملح لمدة نصف ساعة

سوف تلاحظ تغير لون الباذنجان إلى اللون البني الغامق

يتم تصفيه الباذنجان بعد ذلك بوضعه في مصفاة لعدة دقائق، ليتم تصفيته بشكل كامل

يتم تصفيه الباذنجان بعد ذلك بوضعه في مصفاة لعدة دقائق، ليتم تصفيته بشكل كامل إدهني الشرائح بقطرات من الزيت القليلة من الوجهين

وضعي أيضًا في المقلاة مسحة من الزيت أيضًا

ضعي الباذنجان في مقلاة واتركيه لمدة دقيقة

ثم قلبي الباذنجان على النار حتى يتحمر من الوجهين بعد ذلك أخرجيه من المقالاه على ورق تنشيف مقوى ليمتص الزيت واي سوائل داخله

والان يمكن تناوله ساخنًا طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي : طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي : مكونات هذه الوصفه عبارة عن عدد واحد من الباذنجان الاسود الكبير.

عودان من البصل الاخضر مقطع الي حلقات صغيره.

ملعقتين كبيرتين من النعناع المفروم.

زيت نباتي للقلي. مكونات الصلصه: ربع كوب من زيت الزيتون.

وربع كوب من عصير الليمون.

ربع ملعقه صغيره من الفلفل الحار.

ملعقه كبيره من دبس الرمان.

نص ملعقه صغيره من الفلفل الاسود.

ملعقه صغيره من الملح. مكونات الصلصه: طريقه تحضير السلطه: نقوم بتقطيع الباذنجان الي قطع صغيره ونقوم بتتبيله ونضع الملح وبعدها نحضر الصينيه ونقوم بوضع الباذنجان في الصينية الواسعة. نقوم بوضع الباذنجان جانباً لمدة ٣٠ دقيقه بعدها نقوم بقليه في الزيت ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يحمر. بعدها نقوم بتصفيه الباذنجان على ورق مناديل وبعدها نحضر وعاء عميق. نحضر مكونات الصلصه منها ربع كوب زيت زيتون وربع كوب عصير ليمون وأيضاً نضيف ربع ملعقه الفلفل الحار وملعقة دبس الرمان ونص ملعقة الفلفل الاسود ثم ملعب. الملح. نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعض. نقوم بتقديم السلطة في وعاء عميق ونقدمها بجانب الأطباق الرئيسية. الوسوم

الباذنجان المقلي بدون زيت، الباذنجان من الاكلات المفيدة جدًا للجسم فهو يحتوي على عنصر الحديد، ويتم تناوله لأكثر من طريقة، ولكن من أكثر الطرق المفضلة، والشعبية هي الباذنجان المقلي، ويتم قليه في كمية من الزيت الوفيرة، ولكن هذه الطريقة قد تبدو غير صحيه وخاصتًا لمن هم يعانون من بعض امراض القلب أو الضغط والسكر، أو من يعانون من زيادة الوزن لذلك فلابد من إيجاد طريقة بديلة لعمل الباذنجان المقلي بدون زيت وهذا مأسوف نتعرف عليه الآن. الباذنجان المقلي بدون زيت الباذنجان المقلي بدون زيت لعمل افضل طريقة لعمل الباذنجان بدون زيت لابد من اتباع الخطوات الآتية: لابد من تقطيع الباذنجان شرائح رفيعة أو سميكة حسب الرغبة بقشر او بدون قشر

يوضع كل شرائح الباذنجان في وعاء به كمية وفيرة من الماء المغلي

بعد ذلك يتم إضافة اربع ملاعق من الملح

يترك الباذنجان داخل الماء المغلي والملح لمدة نصف ساعة

سوف تلاحظ تغير لون الباذنجان إلى اللون البني الغامق

يتم تصفيه الباذنجان بعد ذلك بوضعه في مصفاة لعدة دقائق، ليتم تصفيته بشكل كامل

يتم تصفيه الباذنجان بعد ذلك بوضعه في مصفاة لعدة دقائق، ليتم تصفيته بشكل كامل إدهني الشرائح بقطرات من الزيت القليلة من الوجهين

وضعي أيضًا في المقلاة مسحة من الزيت أيضًا

ضعي الباذنجان في مقلاة واتركيه لمدة دقيقة

ثم قلبي الباذنجان على النار حتى يتحمر من الوجهين بعد ذلك أخرجيه من المقالاه على ورق تنشيف مقوى ليمتص الزيت واي سوائل داخله

والان يمكن تناوله ساخنًا طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي : طريقة عمل سلطة الباذنجان المقلي : مكونات هذه الوصفه عبارة عن عدد واحد من الباذنجان الاسود الكبير.

عودان من البصل الاخضر مقطع الي حلقات صغيره.

ملعقتين كبيرتين من النعناع المفروم.

زيت نباتي للقلي. مكونات الصلصه: ربع كوب من زيت الزيتون.

وربع كوب من عصير الليمون.

ربع ملعقه صغيره من الفلفل الحار.

ملعقه كبيره من دبس الرمان.

نص ملعقه صغيره من الفلفل الاسود.

ملعقه صغيره من الملح. مكونات الصلصه: طريقه تحضير السلطه: نقوم بتقطيع الباذنجان الي قطع صغيره ونقوم بتتبيله ونضع الملح وبعدها نحضر الصينيه ونقوم بوضع الباذنجان في الصينية الواسعة. نقوم بوضع الباذنجان جانباً لمدة ٣٠ دقيقه بعدها نقوم بقليه في الزيت ونتركه لمدة ١٠ دقائق حتى يحمر. بعدها نقوم بتصفيه الباذنجان على ورق مناديل وبعدها نحضر وعاء عميق. نحضر مكونات الصلصه منها ربع كوب زيت زيتون وربع كوب عصير ليمون وأيضاً نضيف ربع ملعقه الفلفل الحار وملعقة دبس الرمان ونص ملعقة الفلفل الاسود ثم ملعب. الملح. نقلب المكونات مع بعضها جيداً حتى يتم تجانس جميع المكونات مع بعض. نقوم بتقديم السلطة في وعاء عميق ونقدمها بجانب الأطباق الرئيسية.

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