اعملي لأولادك أحلى شيكولاتة سنيكرز في البيت

حلوى سنيكرز من أنواع الحلوى المحببة للأطفال، ويمكن تحضير تلك الألواح الغنية بالفول السوداني في المنزل، وإليك الطريقة

2 كوب شراب ذرة خفيف

1 كوب كريمة خفق

1/2 كوب حليب

3 أكواب سكر

1/4 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب فول سوداني محمص ومملح

1 بياض بيضة كبيرة في درجة حرارة الغرفة

1/2 كوب ماء

3/4 كوب زبدة فول سوداني كريمية

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا

1 رطل من الشوكولاتة لتغليف الحلوى

مكونات شيكولاتة سنيكرزطريقة عمل شيكولاتة سنيكرز

قبل البدء في التحضير يجب أن تقومي بتجهيز صينية ماس 9* 13 بوصة عن طريق فرد ورق ألمونيوم داخلها ورشي فوقه طبقة من أي مادة دهنية مانعة للالتصاق.

الخطوة التالية هي إعداد طبقة كراميل الفول السوداني عن طريق مزج كوب واحد من شراب الذرة والحليب والكريمة ونصف كوب من السكر والملح، ثم ارفعيهم على نار متوسطة، وابدأي في التقليب حتى يصبح المزيج ناعم ويذوب السكر بالكامل.

مع الاستمرار في مسح الجوانب باستخدام فرشاة مبللة حتى لا تتخثر أي قطع من السكر على الجوانب وتجعل المزيج سميك.

اتركي المزيج يغلي على النار حتى يصل لدرجة الغليان أو 110 درجة تقريبًا.

عندما يصل المزيج لدرجة الحرارة المناسبة ارفعيه من على النار وقومي بإضافة الفول السوداني وقلبيه جيدًا، ثم صبيه في القالب قبل أن يبرد حتى يسهل فرده، وحاولي أن تجعلي سطحه متساوي.

الخطوة الثانية هي صنع نوجا الفول السوداني عن طريق وضع باقي شراب الذرة مع باقي السكر ونصف كوب ماء على النار وقلبيهم جيدًا وبمجرد أن يبدأ هذا المزيج في الغليان ابدأي في إعداد البيض.

ضعي بياض البيض في وعاء نظيف وجاف واخلطيه على سرعة عالية حتى يصبح قوامه مشابه للكريمة المخفوق.

عند وصول درجة حرارة الشراب الموجود على النار لحوالي 170 درجة مئوية، صبيه ببطء فوق البياض مع الخفق المستمر.

قومي بإضافة زبدة الفول السوداني لهذا المزيج واستمري في الخفق حتى تتجانس المكونات.

صبي هذا المزيج فوق طبقة الفول السوداني التي قمت بإعدادها سابقًا، واتركيهم حوالي 4 ساعات حتى تتماسك جيدًا.

عندما تتماسك الطبقات السابقة، قومي بإحضار سكين واغمسيه في مادة مانعة للالتصاق وقطعيها إلى قطع ذات حجم مناسب.

قومي بتذويب الشيكولاتة، واغمسي القطع فيها ثم رصيها على صينية بها ورق زبدة حتى لا تلتصق، واتركيها حتى تجف، وقدميها لأطفالك بالهناء والشفاء.