رجيم بذور الكتان لخساره 3 كيلو جرام في أسبوع واحد فقط ويدون رياضة

من المعروف أن بذور الكتان لها العديد والعديد من الفوائد الصحية كما أن لها فوائد كثيرة في عملية انقاص الوزن والتخلص من الدهون حيث أن لبذور الكتان القدرة على تكسير الدهون والتخلص منها وكذلك الحفاظ على نسبة الكوليسترول عالي الجودة والتخلص من الكوليسترول منخفض الجودة لما له من تأثير ضار وبالغ على الصحة ومعنا في هذا الموقع سنستعرض لكم أحدث أنواع الرجيم التي يمكن أن تخلصنا من ثلاثة كيلو جرامات من الوزن في أسبوع واحد.

رجيم سريع

المقادير:

250 غرام بذور الكتان. 100 غرام جوز. ملعقة طعام من الكمون.

طريقة التحضير:

إطحني جميع المقادير في الخلاط الكهربائي وضعي الخليط في الثلاجة. خذي الكمية المناسبة من الخليط وقومي بخلطها مع اللبن الزبادي أو إضافتها إلى السلطة.

الكمية التي يجب تناولها من هذا الخليط تتحدد على أساس الوزن حيث إذا كان وزنك 50 كيلو جرام يجب تناول ملعقة واحدة فقط أما إذا كان وزنه من 50 جنيه كيلو جرام يجب تناول ملعقتين في اليوم الواحد الى زيادة الوزن عن 100 كيلوجرام يجب تناول ثلاث ملاعق في اليوم الواحد.

إنقاص الوزن

بالإضافة إلى تناول هذا الخليط على حسب الوزن كما ذكرنا من قبل هناك أيضا نظام غذائي يجب اتباعه مع تناول هذا الخليط للحصول على النتائج المرغوب فيها بشكل فعال وسريع ولكن يجب الأخذ في الاعتبار استشارة طبيبك الخاص في هذا الريجيم تجنبا لحدوث أي أعراض جانبية قد تؤثر بالسلب على صحتك أو إذا كنت تعاني من مرض مزمن أو تتناول عقاقير طبية معينة لمرض ما يجب أيضا استشارته حيث أنه من الممكن أن يتعارض هذا النظام الغذائي أو هذه الوصفة مع ظروفك الصحية أو مع ما تتناوله من أدوية لذا يجب دائما استشارة الطبيب لتكون في أمان تام وتجنب حدوث أي مضاعفات وإليك في الكلمات التالية هذا النظام الغذائي بالتفصيل.