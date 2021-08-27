طريقة سهلة لعمل البيتزا في عشر دقائق فقط من المنزل

تعتبر وصفات تحضير البيتزا لا حصر لها على مواقع البحث والمواقع الخاصه بالطهي حيث ينطبق عليها قول لكل شيف طريقة، حتى أنه ظهرت طرق جديدة بأسم بيتزا العشر دقائق وهي نوع من العجينة الخاصه بالبيتزا ولكنها سريعة التحضير وتتميز بسهولة حفظها في الثلاجة للتحضير في وقت لاحق وليس مجرد إعداد المكونات الخاصه بها مما تجد الأمهات سهولة في تلك الطريقة، حيث تعتبر البيتزا جاهزة فقط نقوم بفردها ووضع المكونات الخاصه بها من الحشوة والجبن الموزاريلا وقطع اللحم أو شرائح الخضراوات، ويعتبر الإقبال عليها من فئة الشباب كبير بسبب سهولة وإختصار وقت التحضير، ولا تخلو مكونات عجينة البيتزا من جميع البيوت حيث تحتاج إلي دقيق وحليب وغيرهم من المكونات الأخري ونقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير بيتزا العشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق المكونات: نصف كأس زيت نقي نباتي.

كأس ماء دافئ للعجن.

كأس سميد أبيض.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

حشوة البيتزا. طريقة التحضير: تحضير الخميرة بالدقيق أولاً عن طريق دمج جميع المكونات من الدقيق والخميرة الفورية والملح معاً. نحضر طبق خاص بالعجن ونضع فيه المكونات السابقة ثم سكب الماء الدافئ على العجين بالتدريج ثم العجن يمكن استخدام اليدين للتحكم في العجينة مع الإستمرار حتى تتحول العجينة إلي أكثر تماسك وإمتزاج، ثم نترك العجينة حتى ترتاح. إضافة الدقيق المتبقي والزيت والعجن لفترة خمس دقائق على الأقل، ثم وضعها في إناء ودهن الإناء بالزيت وتغليفه بكيس من البلاستيك ونتركها في درجة حرارة الغرفة حتى تختمر. تحضير حشوة البيتزا أثناء ترك العجينة نحضر صينية مناسبة لحجم البيتزا على أن تكون متوسطة الحجم أو الصينية المخصصة للبيتزا. بعد فرد عجينة البيتزا يتم فرد الصلصة وحلقات الطماطم والزيتون أعلي البيتزا وغيرهم من الخضراوات بالإضافة إلي جبنة الموزاريلا أو جبنة الشيدر. نضع البيتزا في الفرن بحيث يكون جاهزاً وتم تسخينه، ونتركها حتى تنضج وتتراوح فترة النضج ما بين الخمسة عشر دقيقة حتى عشرين دقيقة وبعد ذلك يتم تقديمها. طريقة التحضير: الوسوم

تعتبر وصفات تحضير البيتزا لا حصر لها على مواقع البحث والمواقع الخاصه بالطهي حيث ينطبق عليها قول لكل شيف طريقة، حتى أنه ظهرت طرق جديدة بأسم بيتزا العشر دقائق وهي نوع من العجينة الخاصه بالبيتزا ولكنها سريعة التحضير وتتميز بسهولة حفظها في الثلاجة للتحضير في وقت لاحق وليس مجرد إعداد المكونات الخاصه بها مما تجد الأمهات سهولة في تلك الطريقة، حيث تعتبر البيتزا جاهزة فقط نقوم بفردها ووضع المكونات الخاصه بها من الحشوة والجبن الموزاريلا وقطع اللحم أو شرائح الخضراوات، ويعتبر الإقبال عليها من فئة الشباب كبير بسبب سهولة وإختصار وقت التحضير، ولا تخلو مكونات عجينة البيتزا من جميع البيوت حيث تحتاج إلي دقيق وحليب وغيرهم من المكونات الأخري ونقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير بيتزا العشر دقائق من خلال هذا المقال. طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق طريقة تحضير بيتزا العشر دقائق المكونات: نصف كأس زيت نقي نباتي.

كأس ماء دافئ للعجن.

كأس سميد أبيض.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

حشوة البيتزا. طريقة التحضير: تحضير الخميرة بالدقيق أولاً عن طريق دمج جميع المكونات من الدقيق والخميرة الفورية والملح معاً. نحضر طبق خاص بالعجن ونضع فيه المكونات السابقة ثم سكب الماء الدافئ على العجين بالتدريج ثم العجن يمكن استخدام اليدين للتحكم في العجينة مع الإستمرار حتى تتحول العجينة إلي أكثر تماسك وإمتزاج، ثم نترك العجينة حتى ترتاح. إضافة الدقيق المتبقي والزيت والعجن لفترة خمس دقائق على الأقل، ثم وضعها في إناء ودهن الإناء بالزيت وتغليفه بكيس من البلاستيك ونتركها في درجة حرارة الغرفة حتى تختمر. تحضير حشوة البيتزا أثناء ترك العجينة نحضر صينية مناسبة لحجم البيتزا على أن تكون متوسطة الحجم أو الصينية المخصصة للبيتزا. بعد فرد عجينة البيتزا يتم فرد الصلصة وحلقات الطماطم والزيتون أعلي البيتزا وغيرهم من الخضراوات بالإضافة إلي جبنة الموزاريلا أو جبنة الشيدر. نضع البيتزا في الفرن بحيث يكون جاهزاً وتم تسخينه، ونتركها حتى تنضج وتتراوح فترة النضج ما بين الخمسة عشر دقيقة حتى عشرين دقيقة وبعد ذلك يتم تقديمها. طريقة التحضير:

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