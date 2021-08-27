طريقة تحضير كيكة الباباز أو سبونج بوب كيك بمكونات بسيطة من منزلك، وصفة اليوم هي وصفة من أشهر الحلويات العالمية والمنتشرة بشكل واسع، ولها مسميات مختلفة حيث تسمى كيكة البابا أو كيكة سبونج بوب، وتتميز بأن لها قوام اسفنجي لذيذ عند وضع السيرب عليها فتتحول إلى ألذ وأحلى كيكة، والأحلى أن سبونج بوب كيك مكوناتها موجودة في كل منزل وطريقة تحضيرها بسيطة جداً وتناسب الجميع.

طريقة تحضير كيكة الباباز من منزلك

المقادير اللازمة لصنع كيك سبونج بوب هي 2 كوب دقيق + 5 ملاعق كبيرة ممسوحة دقيق متعدد الاستعمال بمقدار 300 جرام، رشة ملح 4 جرام، نصف كوب + ملعقة صغيرة زبدة بحرارة الغرفة 110 جرام، ملعقة صغيرة خميرة فورية بمقدار 6 جرام، ربع كوب عسل نحل 72 جرام، 6 حبات بيض حجم كبير بمقدار 375 جرام بحرارة الغرفة، ملعقة صغيرة فانيليا. يضاف الملح و الدقيق في وعاء العجان ثم يضاف الخميرة، العسل والزبدة ثم يتم تشغيل العجان على سرعة هادئة لمدة 3 دقائق حتى تتحول المكونات إلى خليط رملي، بعد ذلك يتم إضافة البيض كله مع الفانيليا ثم يتم الخفق لمدة دقيقة على سرعة هادئة وبعد ذلك يتم الخفق لمدة 3 دقائق على سرعة عالية ثم يتم التوقف، ثم يتم تجميع الخليط ويشغل العجان مرة أخرى على أعلى سرعة لمدة 8-10 دقائق حتى يتم تجميع العجين في المنتصف.

سبونج بوب كيك بمكونات بسيطة

يتم تحضير الأكواب المخصصة لكيك البابا و يمكنك تحضير قالب مقاس 24 مفرغ من الداخل، ويكون غير قابل للالتصاق ومدهون بأي مادة دهنية، ثم يوضع العجين حتى منتصف القالب أو أقل ثم يغطي القالب ويوضع في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف أو ساعتين، بعد ذلك يسخن الفرن على درجة حرارة 190 مئوية على الرف الأوسط ويوضع القالب ويترك لمدة 30 دقيقة والاكواب الصغيرة تترك لمدة 20 دقيقة، بعد ذلك يتم خروج الكيك من القالب ويترك ليبرد تماماً، بعد ذلك يتم تقطيع الجزء الأعلى من الكيك ويستخدم باقي الكيك.

لتحضير السيرب يتم تجهيز 2 لتر ماء، 4 كوب سكر 800 جرام، نصف كوب عصير برتقال، ملعقة كبيرة فانيليا، بشر برتقال وبشر ليمون، عصير نصف ليمونة كبيرة. يتم تحضير إناء كبير ويضاف إليه الماء والسكر وبشر البرتقال والليمون، الفانيليا، عصير البرتقال وعصير الليمون ثم يتم التقليب على النار حتى يبدأ بالغليان، عند الغليان يتم تهدئة النار وبعد ذلك يتم وضع الكيك البارد في السيرب وهو ساخن ليتشربه الكيك بالكامل تقريباً لمدة ثلاثة دقائق فقط، بعد ذلك يوضع الكيك جانباً ثم يتم وضع سيرب مرة أخرى على الكيك من أعلى، ثم يوضع الكيك في الثلاجة لمدة من 45 دقيقة إلى ساعة. ثم يتم تزيين الكيك بالكريمة المخفوقة والفراولة أو المانجو المقطعة شرائح رفيعة ثم يقطع ويقدم. يمكنك الاحتفاظ بالكيك في الثلاجة لمدة خمس أيام.