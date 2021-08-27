أسهل طريقة لتحضير كيكة قدرة قادر أو فلان كيك بصوص الكراميل، نقدم لك اليوم سيدتي نوع لذيذ من الكيك تعرف في العالم العربي بكيكة قدرة قادر، كما تسمى أيضا كاسترد كيك أو كيك الكريم كراميل أو فلان كيك. وهي من ألذ أنواع الكيكات التي يمكنك تحضيرها في المنزل ويعشق الجميع طعمها الرائع، وتتكون كيكة قدرة قادر من طبقة من الكيكة وعليها طبقة من الكريم كراميل بألذ طعم ممكن، لذا فسوف نبدأ أولاً بتحضير الكريم كراميل ومن ثم نقوم بتحضير الفلان كيك بكل سهولة.

طريقة تحضير كيكة قدرة قادر

لتحضير الكراميل يتم تجهيز مقدار 200 جرام من السكر، ربع كوب أو فنجان صغير ماء. يتم تحضير إناء ويضاف إليه السكر والماء ثم يرفع الإناء على النار لمدة 5 دقائق بدون إستخدام ملعقة، وعند بداية الحصول على لون غامق يتم التقليب بهدوء على نار هادئة بإستخدام ملعقة سيليكون، ثم يتم وضعه في قالب الكيك ويكون بايركس أو أي قالب متوفر لديكم، ويوزع جيداً في أرجاء القالب قبل أن يتماسك.

ثانياً لتحضير الكريم كراميل يتم تجهيز 5 بيضات بحرارة الغرفة، عبوة حليب مكثف محلى 380 جرام 200 جرام، كريمة خفق أو كوب حليب عادي أو كوب حليب مبخر بنفس المقدار 200 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا. في وعاء عميق يضاف البيض ويتم خفقه بسرعة متوسطة لمدة دقيقة، ثم يُضاف الحليب المكثف، الفانيليا وكريمة الخفق ثم يتم الخفق مرة أخرى لمدة دقيقتين، بعد ذلك يتم إضافة الخليط على الكراميل في القالب ثم يترك جانباً.

فلان كيك بصوص الكراميل

ثالثاً مقادير الكيك كوب ونصف دقيق الحلويات، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا، 4 صفار بيض، نصف كوب ماء 100 جرام، نصف كوب زيت 100 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا، 4 بياض بيض، نصف كوب سكر. في وعاء عميق يتم غربلة المواد الجافة ويترك جانباً، في وعاء مناسب يُضاف صفار البيض ويتم خفقه بالمضرب اليدوي لمدة دقيقتين ويضاف إليه الماء، الزيت، الفانيليا ثم يتم التقليب جيداً ثم يُضاف إليه الخليط الجاف بالتدريج على أربعة مرات مع التقليب في كل مرة ويترك جانباً.

في وعاء آخر يُضاف بياض البيض ثم يتم الخفق على سرعة عالية ويضاف السكر بالتدريج أثناء الخفق ويتم الخفق حتى نحصل على خليط كريمي أبيض، ثم يتم إضافته على الخليط الآخر بالتدريج مع التقليب. يتم إضافة خليط الكيك إلى القالب ثم يوضع القالب داخل صينية أكبر مع إضافة ماء ساخن داخل الصينية ثم يتم وضعها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 170 مئوية على الرف فوق المتوسط بدرجة لمدة ساعة كاملة، بعد ذلك يترك القالب ليبرد تماماً ثم يغطى القالب بعد ذلك ببلاستيك غذائي ويوضع في الثلاجة لمدة ساعة كاملة قبل التقديم، بعد ذلك يوضع القالب في ماء ساخن حتى يسهل تقليبه ثم يتم تقليبه ويقطع ويقدم.