بدون ماكينة طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل مقادير ٣ كيلو للحصول علي أكبر كمية

بدون ماكينة طريقة عمل بسكويت الشاي سهلة وغير مكلفة تستطيع كل سيدة، أوعروسة جديدة تتعلم فنون الطهي والحلوي أن تتقنها مثل محلات الحلويات المشهورة لأنها من الأطعمة المغذية والتي تحتوي على مقادير من المكونات التي توجد في كل منزل وحتى أن نقصت يمكن شراءها بأقل الأسعار هذه المحتويات التي تدخل في طريقة عمل بسكويت الشاي عبارة عن مجموعة من العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة في الصباح مع كوب الشاي باللبن .

أهم العناصر الغذائية التي تدخل في صناعة بسكويت العيد

بسكويت الشاي أو(بسكويت العيد بالنشادر) يحتوي على مكونات غذائية تحفز جسم الإنسان لبذل الجهد.خاصة عقب الاستيقاظ من النوم بعد ساعات من الراحة والخمول، وذلك لأنه يحتوي على:

المواد النشوية في الدقيق. الدهون في الزبد أو السمن. البروتينات والأحماض ألأمينيه في اللبن والبيض. السكريات التي تمد الجسم بالطاقة في السكر. بعض العناصر والأملاح المعدنية البيكنج بودر”بكربونات الصوديوم” جميع العناصر السابقة هامة للوقاية من الأمراض مثل الأنيميا وفقر الدم .

طريقة عمل بسكويت الشاي الاقتصادي في المنزل

لأهمية هذا الصنف من الحلوى الشهية وضمان النظافة وللحفاظ على صحة الأسرة سوف نقدم لكم طريقة عمل بسكويت العيد بالنشادر من خلال موقع ثقفني وإليكم :

المقادير

3كيلو من الدقيق.

بيض من 12 ألى 15 بيضة.

3 أكواب من الحليب.

كيلو ونصف زبدة أو سمن بدرجة حرارة الثلاجة.

3 أكياس من الفانليا.

3 ملاعق من النشادر.

كيلو ونصف من السكر البودرة أوالعادي.

ذرة من الملح.

كيس بيكنج بودر.

طعم الموز أو البرتقال حسب الرغبة.

طريقة عمل 3 كيلو بسكويت نشادر

نحضر إناء كبير من البلاستيك يمكن أن يكفي لعمل كمية الدقيق 3 كيلو نضع السوائل (السمن والسكر واللبن) ويتم مزجهم حتى يصبح الخليط أبيض كريمي يمكن الخلط باستخدام اليد أوأستخدم العجان الكهربائي. نضيف البيض تدرجيا ونقلب جيداً ثم نضيف الفانليا والنشادر (توضع في كوب من اللبن وتقلب ). نضيف البيكنج بودر وذرة الملح ثم ينخل المقدار ب منخل أو يقلب جيداً من أسفل لأعلى حتى يتخلله الهواء ثم نقوم بخلط الجميع حتى نحصل على عجينة يمكن تشكيلها.

طرق عمل بسكويت العيد بدون ماكينة

نأخذ قطعة من عجينة البسكويت وتفرد على الرخامة ثم تقع شرائح طولية ويتم الضغط عليها بالشوكة أو تقطيعها إلى دوائر أويستخدم قوالب على أشكال قلب ونجمة ،ويرص البسكويت ويوضع في الفرن عند 180 درجة لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل بسكويت العيد بماكينة

نضع قطعة من العجينة في ماكينة البسكويت المخصصة لتشكيله بعدة أشكال مختلفة ثم يرص في الضاج ويزج في الفرن لمدة 8 دقائق وأليكم طريقة عمل بسكويت الشاي بالفيديو