طريقة عمل مزيل العرق الليمون الرهيب في المنزل بكل سهولة

مزيل العرق بالليمون ، يعتبر نوع من أنواع المزيلات التي تعطي رائحة عطرية مميزة وقوية للجسم، وتحتوي على مكونات غير مكلفة للغاية وتختلف طرق صنع النزيل من واحد الي أخر مع اختيار الرائحة التي ترغبين بعملها، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على طرق فعالة ومجربة لعمل المزيلات وخاصتاً في فصل الصيف لأن الإقبال عليها كثيراً في هذا الفصل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مزيل العرق بالليمون الرهيب في المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل مزيل العرق بالليمون

يتكون مزيل العرق بالليمون من بعض المكونات البسيطة والمتوفرة وهي كالتالي:-

قشور ثلاث حبات من البرتقال.

قشور ثلاث حبات من الليمون.

لتر من الماء.

٦ ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.

كوب من ملح البحر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل مزيل العرق بقشر الليمون الرهيب وهي كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الماء وقشور الليمون وقشور البرتقال ونضعها على النار ونتركه حتي يغلي. نضيف بعد ذلك الملح والخميرة ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية. ثم نترك الكريم حتي يبرد جيداً ثم نضعه في علبة زجاجية فارغة ونظيفة وحفظه في مكان بارد وجاف بدرجة حرارة الغرفة.

نصائح عند استخدام قشر الليمون

سوف نتعرف على نصائح هامه عند استخدام قشر الليمون وهي كالتالي:-

يحتوي على مواد فعالة ضد الأكسدة تعمل على تصفية البشرة وتنقيتها من الشوائب. يمد البشرة بالنشاط والحيوية والرطوبة ويزيد من نعومتها ويجدد خلايا البشرة. يعمل على شد البشرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد المبكرة. يساعد البشرة في التخلص من السموم ويعمل على تفتيح المناطق الحساسة.

فوائد قشر البرتقال

هناك بعض الفوائد التي يمنحها قشر البرتقال للجسم وهي كالآتي:-