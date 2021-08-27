طريقة عمل مزيل العرق الليمون الرهيب في المنزل بكل سهولة

- 1/2
- 2/2
مزيل العرق بالليمون ، يعتبر نوع من أنواع المزيلات التي تعطي رائحة عطرية مميزة وقوية للجسم، وتحتوي على مكونات غير مكلفة للغاية وتختلف طرق صنع النزيل من واحد الي أخر مع اختيار الرائحة التي ترغبين بعملها، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على طرق فعالة ومجربة لعمل المزيلات وخاصتاً في فصل الصيف لأن الإقبال عليها كثيراً في هذا الفصل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مزيل العرق بالليمون الرهيب في المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مزيل العرق بالليمون
يتكون مزيل العرق بالليمون من بعض المكونات البسيطة والمتوفرة وهي كالتالي:-
- قشور ثلاث حبات من البرتقال.
- قشور ثلاث حبات من الليمون.
- لتر من الماء.
- ٦ ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- كوب من ملح البحر.
سوف نتعرف على بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل مزيل العرق بقشر الليمون الرهيب وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الماء وقشور الليمون وقشور البرتقال ونضعها على النار ونتركه حتي يغلي.
- نضيف بعد ذلك الملح والخميرة ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية.
- ثم نترك الكريم حتي يبرد جيداً ثم نضعه في علبة زجاجية فارغة ونظيفة وحفظه في مكان بارد وجاف بدرجة حرارة الغرفة.
نصائح عند استخدام قشر الليمون
سوف نتعرف على نصائح هامه عند استخدام قشر الليمون وهي كالتالي:-
- يحتوي على مواد فعالة ضد الأكسدة تعمل على تصفية البشرة وتنقيتها من الشوائب.
- يمد البشرة بالنشاط والحيوية والرطوبة ويزيد من نعومتها ويجدد خلايا البشرة.
- يعمل على شد البشرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد المبكرة.
- يساعد البشرة في التخلص من السموم ويعمل على تفتيح المناطق الحساسة.
هناك بعض الفوائد التي يمنحها قشر البرتقال للجسم وهي كالآتي:-
- تعمل على تحسين لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والسوداء.
- يعمل على محاربة الشيخوخة ويحارب الجذور الحرة التي تقتل خلايا الجلد لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية.
- يعمل على التخلص من البقع والرؤوس السوداء التي تظهر على البشرة.
- يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويعمل كمقشر طبيعي للبشرة.
الوسوم
مزيل العرق بالليمون ، يعتبر نوع من أنواع المزيلات التي تعطي رائحة عطرية مميزة وقوية للجسم، وتحتوي على مكونات غير مكلفة للغاية وتختلف طرق صنع النزيل من واحد الي أخر مع اختيار الرائحة التي ترغبين بعملها، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على طرق فعالة ومجربة لعمل المزيلات وخاصتاً في فصل الصيف لأن الإقبال عليها كثيراً في هذا الفصل، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل مزيل العرق بالليمون الرهيب في المنزل خطوة بخطوة وبكل سهولة وبساطة.مكونات عمل مزيل العرق بالليمون
يتكون مزيل العرق بالليمون من بعض المكونات البسيطة والمتوفرة وهي كالتالي:-
- قشور ثلاث حبات من البرتقال.
- قشور ثلاث حبات من الليمون.
- لتر من الماء.
- ٦ ملاعق كبيرة من الخميرة الجافة.
- كوب من ملح البحر.
سوف نتعرف على بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل مزيل العرق بقشر الليمون الرهيب وهي كالتالي:-
- تحضير إناء ونضع به الماء وقشور الليمون وقشور البرتقال ونضعها على النار ونتركه حتي يغلي.
- نضيف بعد ذلك الملح والخميرة ونقلب المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية.
- ثم نترك الكريم حتي يبرد جيداً ثم نضعه في علبة زجاجية فارغة ونظيفة وحفظه في مكان بارد وجاف بدرجة حرارة الغرفة.
نصائح عند استخدام قشر الليمون
سوف نتعرف على نصائح هامه عند استخدام قشر الليمون وهي كالتالي:-
- يحتوي على مواد فعالة ضد الأكسدة تعمل على تصفية البشرة وتنقيتها من الشوائب.
- يمد البشرة بالنشاط والحيوية والرطوبة ويزيد من نعومتها ويجدد خلايا البشرة.
- يعمل على شد البشرة ويمنع ظهور علامات الشيخوخة والتجاعيد المبكرة.
- يساعد البشرة في التخلص من السموم ويعمل على تفتيح المناطق الحساسة.
هناك بعض الفوائد التي يمنحها قشر البرتقال للجسم وهي كالآتي:-
- تعمل على تحسين لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة والسوداء.
- يعمل على محاربة الشيخوخة ويحارب الجذور الحرة التي تقتل خلايا الجلد لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية.
- يعمل على التخلص من البقع والرؤوس السوداء التي تظهر على البشرة.
- يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة ويعمل كمقشر طبيعي للبشرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مزيل العرق الليمون الرهيب في المنزل بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.