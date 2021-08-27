أوصت العديد من التجارب المنزلية بتطبيق وصفات مختلفة من العسل على الشعر. ويرجع ذلك إلى قدرته الهائلة على تجديد مظهر الشعر وتحويله من الشعر التالف والضعيف إلى شعر صحي وحيوي دائمًا. ما سر ذلك؟ كيف نحقق فوائد العسل للشعر؟ وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال قائمة فوائد العسل للشعر والتي نتضمنها في مقالنا التالي حول محتويات الموقع.

خصائص العسل المفيدة للشعر

يحتوي العسل على العديد من العناصر المفيدة لتغذية فروة الرأس ، وتطهيرها من آثار الجروح والكدمات ، وكذلك الإصابات المختلفة الناتجة عن الحوادث ، أو التعرض لعوامل الطقس ، فضلاً عن تأثير حشرات الشعر الضارة.

يحتوي العسل على سكر الفواكه واللاكتوز والمغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب 1 ، ب 2 ، ب 5 ، وفيتامين سي.

تتغلغل هذه العناصر في جذور وبصيلات الشعر وتزودها بالتغذية التي تحتاجها وتكتسب من خلالها مظهرًا صحيًا وحيوية.

العسل علاج فعال للشعر. على سبيل المثال ، يساعد مزجها بأربعة أكواب من الماء الدافئ في تحضير غسيل ممتاز للشعر.

يُضاف أيضًا أن خلط 10 مل من زيت الزيتون مع 5 مل من العسل الصافي ، ووضعه على الشعر لمدة ربع ساعة ، ثم غسله بالماء الدافئ ، يمكن أن يكون تحضيرًا ممتازًا لترطيب الشعر الجاف والتالف.

عند دهن العسل على الشعر ينصح بتنظيف فروة الرأس ، لذا يفضل غسلها جيداً بالماء الفاتر ، ثم ترك الشعر ليجف في الغرفة. كما يراعى استخدام المنشفة المحيطة بالرقبة والكتفين ، ويفضل استخدام مشط خشبي برؤوس ناعمة لتوزيع وصفات العسل ، أو استخدام واقي النخيل لتدليك فروة الرأس بلطف بوصفة العسل.

فترة تتراوح من 3 إلى 5 دقائق. لا تقتصر فائدة العسل على تطبيق وصفاته المختلفة على الشعر ، ولكن الحرص على تناوله بمعدلات منتظمة هو طريقة أخرى مهمة لصحة الشعر والجسم بشكل عام.