طريقة عمل عجينة البيتي فور بنجاح وبطعم ولا أروع

طريقة عمل عجينة البيتي فور ، يعتبر البتيفور أحد أنواع البسكوتات التى تقدم مع الشاي ولا تخلو حفلة من غير تقديمه ، ويمكن إعداده وتشكيله وتجميله بطرق عديدة بنفس المقادير، ويتميز البيتى فور بسهولة تحضيره وتقديمه لإسرتك، حيث انه يمكنك تقديمه مع كوب من الشاى أو فنجان من القهوة للإستمتاع بطعمه الرائع والشهي. طريقة عمل عجينة البيتي فور طريقة عمل عجينة البيتي فور المقادير: ١ كيلو دقيق + ذرة ملح .

٣/ ٤ كيلو زبد + ملعقة زيت .

١/٤ كيلو سكر .

٦ : ٨ بيضات.

١ ملعقة فانيليا.

١/٢ ملعقة بيكنج بودر .

٢ ملعقة كبيرة مربى .

٢ ملعقة كبيرة شوكولاته بودرة . الطريقة : يدعك الزبد جيدا مع الزيت ثم يضاف السكر و يدعك الخليط جيدا حتى يصير كالقشدة .

يضرب البيض قليلا وتضاف إليه الفانيليا ، ثم يضاف الى الخليط السابق ويقلب جيدا .

يضاف الدقيق للخليط السابق ويقلب الجميع حتى تتكون عجينة يمكن تشكيلها .

يمكن تقسيم العجينة الى قسمين ، قسم يترك بلونه الأبيض ، أما القسم الثاني فيضاف إليه قدر ملعقتين كاكاو لتلوين بالشوكولاته .

يدهن صاج بالزيت دهنا جيدا .

تشكل العجينة كالآتي :وردات البلبلة,أو تقسم الى وحدات تجمل بالشوكة ، وذلك بعمل كور دائرية أو تشكيلها على شكل مستطيلات ثم الضغط عليها بظهر الشوكة .

يمكن تكوير العجينة الى قطع صغيرة بحجم البندقة ثم دحرجتها على سكر سنترفيش .

أو تشكل علي شكل اسطوانتين واحدة بيضاء والأخرى بالشوكولاته ثم يلصق ببعض بالضغط البسيط ، ويقطع بالسكين قطعا صغيرة بعرض ١سم .

تفرد العجينة البيضاء على شكل مستطيل بطول ١٢ سم وعرض ٥ سم وسمك ٣ سم ثم يوضع فى وسطه إسطوانة رفيعة من عجينة البيتي فور الشوكولاته ويلف عليها المستطيل الأبيض بحيث يغطيها تماما وبعد ذلك تقطع الى وحدات بعرض سنتيمتر واحد بواسطة السكين .

تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتي تنضج لمدة من ١٠ : ١٥ دقيقة .

يجمل اول خطوتين فى تشكيل العجينة بلصق كل اثنين مع بعض بالمربى ويجمل بالشوكولاته الفورماسيل او المكسرات أو بتغطية الوحدات بحلوى الشيكولاتة.

إذا لوحظ أثناء التشكيل باليد ان العجينة لينة يضاف إليها ١: ٢ ملعقة دقيق . خطوات البيتي فور السريع خطوات البيتي فور السريع المقادير :

٢ كوب دقيق .

١ كوب زبد أو سمن .

١/٢ كوب سكر.

١/٢ ملعقة بيكنج بودر .

١ ملعقة فانيليا .

٢ بيضة .

٢ ملعقة شكولاته بودرة .

وقد يستغنى عن ٢ ملعقة من الدقيق فى حالة عمله بالشيكولاتة . الطريقة : يوضع السمن أو الزبد على النار حتى تسيح ثم يضاف السكر مع التقليب .

يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما .

يضاف البيض والفانيليا مع الدعك الجيد .

يضاف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر وقد تضاف الشيكولاتة اذا اريد عمل بيتي فور بالشوكولاته للخليط السابق ويقلب جيدا.

يشكل كما سبق مع التنويع في التشكيل .

يخبز فى فرن متوسط الحرارة .

يجمل حسب الرغبة بالمربى والشوكولاته أو يلصق كل إثنين و يدحرج على جوز الهند ويقدم على مفرش دانتيل . الوسوم

طريقة عمل عجينة البيتي فور ، يعتبر البتيفور أحد أنواع البسكوتات التى تقدم مع الشاي ولا تخلو حفلة من غير تقديمه ، ويمكن إعداده وتشكيله وتجميله بطرق عديدة بنفس المقادير، ويتميز البيتى فور بسهولة تحضيره وتقديمه لإسرتك، حيث انه يمكنك تقديمه مع كوب من الشاى أو فنجان من القهوة للإستمتاع بطعمه الرائع والشهي. طريقة عمل عجينة البيتي فور طريقة عمل عجينة البيتي فور المقادير: ١ كيلو دقيق + ذرة ملح .

٣/ ٤ كيلو زبد + ملعقة زيت .

١/٤ كيلو سكر .

٦ : ٨ بيضات.

١ ملعقة فانيليا.

١/٢ ملعقة بيكنج بودر .

٢ ملعقة كبيرة مربى .

٢ ملعقة كبيرة شوكولاته بودرة . الطريقة : يدعك الزبد جيدا مع الزيت ثم يضاف السكر و يدعك الخليط جيدا حتى يصير كالقشدة .

يضرب البيض قليلا وتضاف إليه الفانيليا ، ثم يضاف الى الخليط السابق ويقلب جيدا .

يضاف الدقيق للخليط السابق ويقلب الجميع حتى تتكون عجينة يمكن تشكيلها .

يمكن تقسيم العجينة الى قسمين ، قسم يترك بلونه الأبيض ، أما القسم الثاني فيضاف إليه قدر ملعقتين كاكاو لتلوين بالشوكولاته .

يدهن صاج بالزيت دهنا جيدا .

تشكل العجينة كالآتي :وردات البلبلة,أو تقسم الى وحدات تجمل بالشوكة ، وذلك بعمل كور دائرية أو تشكيلها على شكل مستطيلات ثم الضغط عليها بظهر الشوكة .

يمكن تكوير العجينة الى قطع صغيرة بحجم البندقة ثم دحرجتها على سكر سنترفيش .

أو تشكل علي شكل اسطوانتين واحدة بيضاء والأخرى بالشوكولاته ثم يلصق ببعض بالضغط البسيط ، ويقطع بالسكين قطعا صغيرة بعرض ١سم .

تفرد العجينة البيضاء على شكل مستطيل بطول ١٢ سم وعرض ٥ سم وسمك ٣ سم ثم يوضع فى وسطه إسطوانة رفيعة من عجينة البيتي فور الشوكولاته ويلف عليها المستطيل الأبيض بحيث يغطيها تماما وبعد ذلك تقطع الى وحدات بعرض سنتيمتر واحد بواسطة السكين .

تخبز فى فرن متوسط الحرارة حتي تنضج لمدة من ١٠ : ١٥ دقيقة .

يجمل اول خطوتين فى تشكيل العجينة بلصق كل اثنين مع بعض بالمربى ويجمل بالشوكولاته الفورماسيل او المكسرات أو بتغطية الوحدات بحلوى الشيكولاتة.

إذا لوحظ أثناء التشكيل باليد ان العجينة لينة يضاف إليها ١: ٢ ملعقة دقيق . خطوات البيتي فور السريع خطوات البيتي فور السريع المقادير :

٢ كوب دقيق .

١ كوب زبد أو سمن .

١/٢ كوب سكر.

١/٢ ملعقة بيكنج بودر .

١ ملعقة فانيليا .

٢ بيضة .

٢ ملعقة شكولاته بودرة .

وقد يستغنى عن ٢ ملعقة من الدقيق فى حالة عمله بالشيكولاتة . الطريقة : يوضع السمن أو الزبد على النار حتى تسيح ثم يضاف السكر مع التقليب .

يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماما .

يضاف البيض والفانيليا مع الدعك الجيد .

يضاف الدقيق المنخول مع البيكنج بودر وقد تضاف الشيكولاتة اذا اريد عمل بيتي فور بالشوكولاته للخليط السابق ويقلب جيدا.

يشكل كما سبق مع التنويع في التشكيل .

يخبز فى فرن متوسط الحرارة .

يجمل حسب الرغبة بالمربى والشوكولاته أو يلصق كل إثنين و يدحرج على جوز الهند ويقدم على مفرش دانتيل .

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