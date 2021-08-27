طريقة عمل السويسرول بالالماسية بطعم ولا أروع

طريقة عمل السويسرول بالالماسية ، السويسرول من الحلوى المميزة التي تناسب جميع المناسبات السعيدة ، وهى مميزة من حيث الشكل والطعم وتنال إعجاب الكبار والصغار وفى هذا المقال سوف نذكر طريقة مميزة لعمل السويسرول ونضمن لكي الطعم الرائع والمختلف ويمكنك تقديمه لأسرتك مع كوب من القهوة أو الشاي. طريقة عمل السويسرول بنجاح طريقة عمل السويسرول بنجاح المقادير: ٥ بيضات.

١/٤ ١ كوب دقيق.

كوب سكر بودرة.

١ ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشو والتجميل : مربى أو كريمة – مكسرات – حلوي زبد – سكر بودرة – شيكولاتة فورماسيل . الطريقة : يدهن صاج متوسط الحجم (حوالى ٣٠ × ٢٢ سم ) بالسمن ثم يغطى بورق الزبدة بما فى ذلك الاجناب ثم تدهن بالسمن وترش بالدقيق .

يوقد الفرن ويوضع البيض فى سلطانية كبيرة ويضرب بالمضرب حتى يغلظ قوامه ثم يضاف السكر ويستمر فى الضرب حتى يصبح المزيج سميكا ( إذا رفع المضرب الى أعلى ينزل الخليط بثقل )، وتضاف الفانيليا .

ينخل البيكنج بودر والدقيق ثم يضاف الى الخليط السابق بخفة متناهية.

قد يضاف ملعقتين شوكولاته بودرة الى الدقيق أثناء التقليب اذا اريد عمل السويسرول بالشيكولاتة.

يصب الخليط في الصاج بحيث يغطي كل القاع ويخبز فى فرن حار لمدة عشر دقائق تقريبا.

تفرش ورقة زبد على منكدة وترش بسكر البودرة.

يقلب الصاج على الورقة حال خروجه من الفرن.

يترك صاج السويسرول حتى يبرد تماما ثم يرفع الصاج وتقطع الجوانب الجافة من السويسرول بسرعة بعد نزع الورق.

تفرد المربى فوق السويسرول بسكين عريض أو بالباليت مع ترك حوالى ١/٢ بوصة من الجوانب بدون التغطية بالمربى ( تخفف المربى بقليل من الماء ويغلى على النار قبل استعمالها ).

تلف بخفة على شكل إسطوانة من جهة العرض مع ملاحظة جعل اللفة الأولى صغيرة قدر المستطاع ، ثم تلف فى الورقة المرشوشة سكر وتترك مدة لتثبيت لفة السويسرول.

وفى حالة عمل السويسرول بالكريمة تلف السويسرول اولا بدون حشو ثم تفرد وتوضع فوقها طبقة من الكريمة بدلا من المربى ثم تلف ثانيا كما فى سويسرول المربى.

لتجميل السويسرول : يدهن الوجه بالمربى ويرش عليه البندق المحمص, أو تدهن بالمربى وتدحرج على شيكولاتة فورماسيل. أو تقطع دوائر وتقدم كجاتوه على مفرش دانتيل أو تغطى بحلوى الزبد وتجمل بتمرير الشوكة عليها ( تقدم تورتة ). أو يصب عليها حلوى الشيكولاتة ( تقدم تورتة ). كيفية عمل السويسرول بالالماسيه كيفية عمل السويسرول بالالماسيه المقادير : سويسرول مقطع حلقات.

وحدات من اللوز مقشر ومحمص

مقدار من الالماسيه مكون من : ( كوب عصير ليمون – ٩ أكواب ماء – ١٥ ورقة جيلاتين – سكر للتحلية ) الطريقة : يكسر الجيلاتين ويوضع فى إناء واسع ثم يصب عليه الماء ويرفع على النار الهادئة حتى يذوب تماما ثم يحلى بالسكر على أن تكون التحلية عالية ثم يصب عليه الليمون ويترك حتي يبرد ويصفى .

يصب قليل من الالماسيه فى قاع صينية سمك ١/٢ سم وتوضع فى الثلاجة حتى تجمد .

ترص طبقة من طبقات السويسرول فوق الالماسيه ويرش قليل من اللوز المفروم .

تصب عليها طبقة من الالماسيه وتوضع في الثلاجة تجمد ثم يرص عليها طبقة أخرى من حلقات السويسرول.

تصب باقى الالماسيه بحيث تغطى السويسرول تماما وتوضع في الثلاجة ( يلاحظ الاحتفاظ بقليل من الالماسيه فى الثلاجة لتجمد)

تقلب الصينية وقت للتقديم فى طبق بنور وتجمل باللوز وتقطع الالماسيه المحتفظ بها وترش حول الطبق . الوسوم

طريقة عمل السويسرول بالالماسية ، السويسرول من الحلوى المميزة التي تناسب جميع المناسبات السعيدة ، وهى مميزة من حيث الشكل والطعم وتنال إعجاب الكبار والصغار وفى هذا المقال سوف نذكر طريقة مميزة لعمل السويسرول ونضمن لكي الطعم الرائع والمختلف ويمكنك تقديمه لأسرتك مع كوب من القهوة أو الشاي. طريقة عمل السويسرول بنجاح طريقة عمل السويسرول بنجاح المقادير: ٥ بيضات.

١/٤ ١ كوب دقيق.

كوب سكر بودرة.

١ ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

للحشو والتجميل : مربى أو كريمة – مكسرات – حلوي زبد – سكر بودرة – شيكولاتة فورماسيل . الطريقة : يدهن صاج متوسط الحجم (حوالى ٣٠ × ٢٢ سم ) بالسمن ثم يغطى بورق الزبدة بما فى ذلك الاجناب ثم تدهن بالسمن وترش بالدقيق .

يوقد الفرن ويوضع البيض فى سلطانية كبيرة ويضرب بالمضرب حتى يغلظ قوامه ثم يضاف السكر ويستمر فى الضرب حتى يصبح المزيج سميكا ( إذا رفع المضرب الى أعلى ينزل الخليط بثقل )، وتضاف الفانيليا .

ينخل البيكنج بودر والدقيق ثم يضاف الى الخليط السابق بخفة متناهية.

قد يضاف ملعقتين شوكولاته بودرة الى الدقيق أثناء التقليب اذا اريد عمل السويسرول بالشيكولاتة.

يصب الخليط في الصاج بحيث يغطي كل القاع ويخبز فى فرن حار لمدة عشر دقائق تقريبا.

تفرش ورقة زبد على منكدة وترش بسكر البودرة.

يقلب الصاج على الورقة حال خروجه من الفرن.

يترك صاج السويسرول حتى يبرد تماما ثم يرفع الصاج وتقطع الجوانب الجافة من السويسرول بسرعة بعد نزع الورق.

تفرد المربى فوق السويسرول بسكين عريض أو بالباليت مع ترك حوالى ١/٢ بوصة من الجوانب بدون التغطية بالمربى ( تخفف المربى بقليل من الماء ويغلى على النار قبل استعمالها ).

تلف بخفة على شكل إسطوانة من جهة العرض مع ملاحظة جعل اللفة الأولى صغيرة قدر المستطاع ، ثم تلف فى الورقة المرشوشة سكر وتترك مدة لتثبيت لفة السويسرول.

وفى حالة عمل السويسرول بالكريمة تلف السويسرول اولا بدون حشو ثم تفرد وتوضع فوقها طبقة من الكريمة بدلا من المربى ثم تلف ثانيا كما فى سويسرول المربى.

لتجميل السويسرول : يدهن الوجه بالمربى ويرش عليه البندق المحمص, أو تدهن بالمربى وتدحرج على شيكولاتة فورماسيل. أو تقطع دوائر وتقدم كجاتوه على مفرش دانتيل أو تغطى بحلوى الزبد وتجمل بتمرير الشوكة عليها ( تقدم تورتة ). أو يصب عليها حلوى الشيكولاتة ( تقدم تورتة ). كيفية عمل السويسرول بالالماسيه كيفية عمل السويسرول بالالماسيه المقادير : سويسرول مقطع حلقات.

وحدات من اللوز مقشر ومحمص

مقدار من الالماسيه مكون من : ( كوب عصير ليمون – ٩ أكواب ماء – ١٥ ورقة جيلاتين – سكر للتحلية ) الطريقة : يكسر الجيلاتين ويوضع فى إناء واسع ثم يصب عليه الماء ويرفع على النار الهادئة حتى يذوب تماما ثم يحلى بالسكر على أن تكون التحلية عالية ثم يصب عليه الليمون ويترك حتي يبرد ويصفى .

يصب قليل من الالماسيه فى قاع صينية سمك ١/٢ سم وتوضع فى الثلاجة حتى تجمد .

ترص طبقة من طبقات السويسرول فوق الالماسيه ويرش قليل من اللوز المفروم .

تصب عليها طبقة من الالماسيه وتوضع في الثلاجة تجمد ثم يرص عليها طبقة أخرى من حلقات السويسرول.

تصب باقى الالماسيه بحيث تغطى السويسرول تماما وتوضع في الثلاجة ( يلاحظ الاحتفاظ بقليل من الالماسيه فى الثلاجة لتجمد)

تقلب الصينية وقت للتقديم فى طبق بنور وتجمل باللوز وتقطع الالماسيه المحتفظ بها وترش حول الطبق .

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