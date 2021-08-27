بيتزا البيض وطريقة تحضيرها في خمس دقائق بمكونات سهلة وبسيطة في المنزل

بيتزا البيض تعتبر من أبسط أنواع البيتزا لسهولة توافر مكوناتها في المطبخ، ويمكنك تحضيرها في أي وقت سواء في الفطور أو العشاء، بالإضافة إلى ذلك تصلح أن تكون وجبة صحية لمتبعي الحمية الصحية، إذا كنتي من محبي تناول البيتزا وليس لديك وقت كاف لتحضيرها، سوف نوضح لكي في هذا المقال بالتفاصيل الكاملة طريقة تحضير هذه الوصفة في أقل من خمس دقائق فقط، لذلك تابعي معنا.

بيتزا البيض دايت

تعتبر بيتزا البيض أحد أهم الوصفات التي يمكن تحضيرها بطريقة صحية، وخاصةً لمتبعي الحميات الغذائية ومحبي الأكلات الصحية، يمكنك تحضيرها كوجبة سريعة بمكونات متوفرة في كل منزل كالتالي:

أولاً عدد 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ثم نصف ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

رشه من الفلفل الأسود.

بالإضافة إلى ذلك فلفل أخضر مقطع شرائح.

ثم شرائح من الزيتون.

ملعقة واحدة من صلصة البيتزا.

شرائح من الطماطم.

زعتر.

الأنواع المفضلة لديكي من الجبن الصحي مثل موتزاريلا أو شيدر لايت.

علاوة على ذلك أي نوع من الإضافات المفضلة لديكي حسب الرغبة على سبيل المثال :

شاورما الدجاج. الجمبري المشوي والسي فود. شرائح من البسطرمة. قطع التونة اللذيذة. اللحم المفروم. شاورما اللحم. شرائح الببروني اللذيذة.

إذا كنتي من عشاق البيتزا، يمكنك تحضيرها بالعجينة الأصلية وبطريقة سهلة وسريعة، تعرفي على طريقة تحضير بيتزا المقلاه بدون خميرة وحضريها لعائلتك في دقائق.

طريقة التحضير

بعد أن تعرفنا على المكونات التي يمكن استخدامها كما سبق، يمكنك تحضير بيتزا البيض بخطوات سهلة وبسيطة كالتالي:

أولاً في إناء قومي بضرب عدد 3 بيضات بالمضرب اليدوي جيداً، مع إضافة الملح والفلفل الأسود.

ثم بعد ذلك في طاسة على النار مدهونة بقليل من الزيت، عندما تسخن الطاسة قومي بإضافة خليط البيض.

عندما تكتمل عملية نضج الأومليت ارفعي الطاسة قليلاً من على النار.

بالإضافة إلى ذلك قومي بوضع الصلصة والفلفل الأخضر والزيتون، ثم أي نوع إضافات تفضلينه كما ذكرنا سابقاً.

ثم بعد ذلك قومي بإضافة أي نوع من الجبن اللايت على الوجه.

قومي بإدخال الطاسة إلى الفرن تحت الشواية، عندما يسيح الجبن ويكتمل نضج البيتزا، قومي بتقديمها لعائلتك.

وفي النهاية نكون قد قدمنا لكم في هذا المقال وصفة سهلة وصحية وبسيطة، إذا كنت من محبي الوصفات الصحية، تعرفي الآن على طريقة تحضير بيتزا الشوفان الصحية اللذيذة.