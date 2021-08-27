طريقة عمل العجة المصرية والفرنسية والاسبانية بطعم ولا أروع

طريقة عمل العجة المصرية والفرنسية والاسبانية ، ان الغذاء الجيد ليس فى غلو ثمنه او طبقاً لكميته ، أو تعدد اصنافه، ولكن فى حسن اختياره وأسلوب تقديمه. حيث توجد أطعمة أخرى لها نفس قيمتها الغذائية وهي تنحصر فى البقول والمنتجات الحيوانية كالبيض واللبن والجبن. وفى هذا المقال سوف نذكر طريقة عمل العجة المصرية والفرنسية والاسبانية ومكونها الأساسي البيض وبالرغم من أن البيض يدخل في معظم أطباق الحلوى واللحوم. إلا أنه يمكن طهيه وتقديمه بعدة طرق تصلح للوجبات المختلفة .

المقادير:

٤ بيضة.

ا بصلة مفرومة.

١ ملعقة دقيق.

حزمة بقدونس مفروم.

ملح – فلفل – بهار – كمون.

زيت أو سمن للتحمير.

الطريقة:

يكسر البيض ثم يضاف إليه الدقيق مع قليل من الماء أو اللبن ويتبل بالملح والفلفل.

يضاف إليه البصل المفرى والكمون والبهار والبقدونس المفرى ويخفق جيداً.

يقدح الزيت فى طاسة ويصب الخليط السابق حتى ينضج من الوجهين.

تقدم فى طبق سرفيس مستدير على فرشة من البقدونس.

طريقة عمل العجة الفرنسية

المقادير:

٣ بيضات .

٣ ملاعق كبيرة لبن أو ماء .

١ ملعقة سمن أو زبد .

ملح – فلفل – بهار .

الحشوات حسب الرغبه:

“كرفس مسلوق – الجمبري المسلوق – العصاج – السبانخ البيوريه – الجبن الرومى المبشور- الكبدة المفرية الناضجة – قطع صغيرة من الطيور الناضجة الممزوجة بالطماطم – البطاطس المسلوقة والمقطعة قطع صغيرة – الفلفل الاخضر الرومي المقطع قطع صغيرة – بسلة مسلوقة “.

طريقة العمل:

يقدم هذا الصنف بطريقتين مع التنويع فى الحشو :

أولا: إضافة الخامات الى البيض وهو نئ ويتم عمل العجة كالآتي :

يكسر البيض فى سلطانية ويضاف إليه اللبن أو الماء ويتبل بالملح والفلفل والبهار ويقلب الخليط جيدا ثم يضاف إليه اى نوع من الحشوات السابق ذكرها ( نوعين أو ثلاثة حسب الرغبة ) .

يوضع السمن فى مقلاة وتترك على النار حتى تسيح بشرط الا تقدح ثم يقلب الخليط فى المقلاة وهى على النار عندما يحمر الوجه السفلى ترفع بعيدا عن النار وتقلب فى المقلاة ثانيا ويعاد رفعها على النار حتى ينضج الوجه الثانى .

تقلب فى طبق سرفيس وتقدم فى الحال .

ثانيا : يتم عمل قرص الأوبريت بدون إضافات ثم يتم حشوه بعد النضج ببعض الحشوات السابق ذكرها مع لفه على الحشو وتقديمه فى طبق كالآتي :

يكسر البيض في سلطانية ثم يخفف باللبن ويتبل جيدا ويقلب الخليط جيدا .

يوضع السمن أو الزبد في طاسة ثم يصب البيض حتى يغطى الطاسة تماما مع تحريكها أثناء النضج حتى يحمر الوجه السفلى ثم يقلب القرص حتى يحمر الوجه الثاني مع الاحتفاظ بالقرص سليم .

توضع الحشوات فى وسط القرص ثم يلف عليها وقد يثبت بشوكة صغيرة ويقدم ساخنا .

خطوات عمل العجة الاسبانية بالبيض المفروم

المقادير :

٤ ملاعق كبيرة بسلة مسلوقة .

٤ ملاعق كبيرة لانشون مفروم.

٢ بصلة مفرومة .

٢ ملعقة كبيرة زبد .

٤ بيضات .

٣ ملاعق كبيرة ماء .

١ ملعقة صغيرة ثوم مفرومة .

٢ ملعقة كبيرة جبن رومي مبشور .

٢ ملعقة كبيرة بقدونس مفرومة.

ملح – فلفل ابيض .

الطريقة :