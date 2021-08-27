طريقة تحضير البان كيك البرازيلي أسهل تحلية يمكن تحضيرها في دقائق قليلة، وصفة اليوم هي كيك المقلاة أو البان كيك ولكن على الطريقة البرازيلية بطريقة بعيدة ومختلفة عن البان كيك الأمريكي، يتم تحضيره بدون حليب بخطوات غير معقدة تماماً بإستخدام الخلاط الكهربائي فقط. وهي تعتبر تحلية سريعة في 10 دقائق فقط بدون مجهود والأحلى أنها تحلية مغذية، بإستخدام مكون يغنينا عن إستعمال الحليب ويجعل الكيك طري وهش وهو الجزر، يمكنك تحضيرها سادة أو بحشوة النوتيلا بجانب صوص شوكولاتة بأسهل طريقة و يقدم في المطاعم البرازيلية.

طريقة تحضير البان كيك البرازيلي

المقادير لعمل بان كيك على الطريقة البرازيلية هي كوب دقيق فاخر أو متعدد الاستعمالات بمقدار 125 جرام، 4 ملاعق كبيرة سكر بمقدار 60 جرام، 7 ملاعق زيت بمقدار ثلث كوب أو 70 جرام، ملعقة صغيرة بيكنج بودر 5 جرام، 2 بيضة بحرارة الغرفة، حبة جزر كبيرة، رشة ملح 2 جرام. يتم تحضير حبة الجزر ويتم تقشيرها وغسلها وتقطيعها إلى شرائح، في الخلاط الكهربائي تم إضافة الجزر، السكر، الزيت، الفانيليا، البيض ثم يتم الخفق بشكل جيد للحصول على قوام متجانس ثم يتم إضافة الدقيق، الملح، البيكنج بودر ثم يتم الخلط جيداً حتى يتم اندماج الخليط كلياً.

يوضع الخليط في وعاء عميق ويتم تحضير مقلاة غير قابلة للالتصاق ليسهل تقليبه بسهولة وبدون إضافة مادة دهنية، توضع المقلاة على نار هادئة جداً لتسخن نوعا ما ثم يتم إضافة ربع كوب من الخليط وباستخدام قاعدة كوب يتم توزيعه بسُمك متوسط على شكل دائرة، ثم يتم إضافة ملعقة صغيرة من النوتيلا في المنتصف ثم يتم إضافة ربع كوب آخر من الخليط ويوزع بنفس السُمك ويترك قليلاً ليأخذ لون ذهبي من أسفل أو عند ملاحظة ظهور فقاقيع على السطح، ثم يتم تقليبه بلطف على الناحية الأخرى وتترك قليلاً أقل من دقيقة لتأخذ لون ذهبي أيضاً ثم تترك في وعاء جانباً ويغطى.

بان كيك بصوص الشوكولاتة

هذه الخطوة يتم تكرارها على باقي كمية الخليط. صوص الشوكولاتة يتم تحضير إناء ويضاف إليه 3 ملاعق كبيرة من السكر، ملعقتين كبيرتين من الزبدة، ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان، 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى و3/4 كوب من الحليب ثم يتم تقليب المكونات على البارد أولاً ثم يرفع الإناء على النار، مع الإستمرار في الخلط حتى يتم الحصول على صوص متجانس، ثم يوضع في وعاء مناسب للتقديم. يتم وضع الكيك في وعاء للتقديم مع صوص الشوكولاتة.