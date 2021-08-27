طريقة عمل عجينه السمبوسه أو السمبوسك في المنزل بالخطوات

في أطار بحث ربات المنزل في لعمل أكلات صحية داخل المنزل، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل عجينه السبوسك في المنزل، حيث تعتبر من الأكلات المفضلة والصحية لدي الأطفال، وذلك لتوفير الكثير من المبالغ المالية التي تدفع داخل المحلات، كما تضمن عملها داخل المنزل بشكل صحي وسليم.

عجينه السبوسك، تعتبر من أسهل واسعر الأكلات التي يمكن عملها في المنزل بشكل سريع التحضير، كما يمكن عملها بجوار سفره الطعام حيث يعتبرها البعض مقبلات للطعام.

مقادير عجينه السنبوسه

نحصر دائما عبر موقعنا تقديم أشهي الأكلات الصحية، التي يمكن عملها بسهوله في المنزل حيث تستغرق الكثيير من الوقت والمجهود ليست عليكم فقط سوي متابعتنا.

المقادير:

كوبايتين من الدقيق نص.

معلقه صغيره ملح.

وكمية المياه حسب ما العجينه.

– هنضيف المياه شوية بشوية واعجن لغاية ما أوصل لعجينة متماسكة ومش بتلزق في الإيد (هخدم العجينة كويس في العجن مده ماتقلش عن ١٠ دقائق) – بعد كده نغطيها ونتركها ترتاح لمدة ساعة. – بعدها بنشكله على شكل رول ونقطعه قطع متساوية (من خمسة ل ستة تقريبا) وأكورهم واغطيهم وأسيبهم يرتاحوا ربع ساعة كمان عشان يبقوا سهلين معايا في الفرد. – بعدها هرش على السطح رشه دقيق وهبتدى افردهم واحده واحده ونراعى إن الباقيين ” يكونوا متغطيين كويس” عشان مايعملوش قشرة وينشفوا منى . – بعد ما أفردهم كلهم ويكونوا كلهم مقاس واحد بقدر المستطاع وسمك الطبقة ما يزيدش عن ٢ ل ٣ ملم بالتقريب هحطهم فوق بعض وبين كل طبقة هدهن فرشة زيت خفيفة ورشة دقيق. – وبعد ما ارصهم كلهم فوق بعض هبتدى اساوى الحروف بالسكينة واشيل اى زيادات. – اخر طبقة من فوق ومن تحت هرش عليهم دقيق فقط ومش هدهنها بالزيت. – هبتدى افردهم سوى بشكل دائري او مستطيل ، وهقلبهم كل شوية وافرد من الإتجاه التانى (يعنى مرة من فوق وبعدين اقلبها وافردها من الجهة اللى تحت) واراعى أنهم يتفردوا بالتساوي وما يخرجوش عن بعض. لغاية ما توصل معايا لسُمك يكون بالتقريب نص سم التسوية … نستخدم صينية أو صاج الفرن ونحط اللى هنستخدمه منهم مقلوب على وشه على اهدى عين فى البوتاجاز من فوق ونسيبها تسخن. بعدها هفرد العجينة بتاعتى عليها لمدة دقيقة تقريباً لغاية ما ياخد اللون الغامق بتاع عجينة السمبوسة . بعدها نقلبه على الناحية التانية لغاية مايخود نفس اللون لمدة دقيقة برضوا تقريباً. بشيلوا على جنب واسيبوا يبرد تماماً عشان ماتتقطعش منى وانا بفصلها عن بعض. بعد كده بساوى الحروف واشيل الزيادات بالسكينة عشان تديلى شكل منتظم. هاقسامها مستطيلات متساوية بالطول بالحجم المناسب للسمبوسة ) وابتدى افصل الراقات عن بعضها واحده واحده واكون مغطى باقي الكمية عشان العجينة دي بتنشف بسرعه.

طريقه عمل السنبوسه