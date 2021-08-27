طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو تعتبر من المخبوزات التي تتمتع بالمذاق الشهي واللذيذ التي يقبل على تناولها جميع أفراد العائلة، وتحتاج إلى العديد من المكونات المكلفة، كما أن وقت إعداد القرص الطرية لا يزيد عن ربع ساعة، وسوف نتعرف على طريقة إعدادها بالتفصيل.

دقيق بمقدار كيلو واحد.

سمنه بلدي سايح أو زبده بمقدار ربع كيلو جرام.

زيت بمقدار كوب.

سمسم محمص بمقدار نصف كوب.

ملعقة طعام من الخميرة.

سكر بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

لبن رايب دافئ أو حليب بمقدار كوب واحد.

سمسم محمص لتزيين وجه القرص.

نحضر إناء كبير الحجم ونضع بها السمن ونتركه على النار حتى يصبح سائل تمامًا.

يتم إضافة الزيت والسمن مع التقليب الجيد حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض.

يتم إضافة خليط الزيت والسمنة إلى الدقيق بالشكل التدريجي.

نحضر الخميرة ويتم إزالتها مع السكر في كوب اللبن.

ونتركها فترة قليلة حتى تتفاعل الخميرة مع اللبن.

السمسم نضيفه إلى خليط الدقيق مع التقليب الجيد.

يتم إضافة الخميرة وخليط اللبن بالشكل التدريجي إلى الدقيق مع التقليب حتى نحصل على العجينة متماسكة.

العجينة يتم تغطيتها لفترة من الوقت ونتركها حتى تختمر.

يتم وضع العجينة في المكان الدافئ لتسريع عملية الاختمار.

نحضر العجينة ويتم تشكيلها على هيئة الأقراص التي ترص في الصينية حتى ندخلها الفرن.

يتم تغطية وجه أقراص القرص من خلال السمسم.

نترك أقراص العجين فترة من الوقت حتى ترتاح لفترة لا تقل عن 30 دقيقة.

صينية القرص الطرية يتم إدخالها الفرن لفترة لا تزيد عن ربع ساعة حتى نحصل على الوجه الذهبي.

تحتوي القرص الطرية على كميات مناسبة من البروتين والدهون والكربوهيدرات والكالسيوم.

كما تحتوي على الحديد والصوديوم وفيتامين جيم وفيتامين ألف وكوليسترول.

القرص الطرية تمد الجسم بالسعرات الحرارية بالإضافة إلى الدهون والبروتين والكربوهيدرات.

كما يوجد بها أنواع متنوعة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات والأحماض والدهنيات.

لهذا تعتبر من الوجبات المناسبة لتناولها في الإفطار أو غيرها من الوجبات.

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تحدثنا في هذا المقال عن طريقة عمل القرص الطرية بالكيلو وتناولنا المكونات، وطريقة الإعداد بالتفصيل بالإضافة إلى القيمة الغذائية للقرص الطرية.