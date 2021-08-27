20 عادة هتخلصك من الطاقة السلبية في حياتك للابد

حوالينا طول اليوم مجرد ما نفتح الاخبار او نتصفح السوشيال ميديا هنلاقي الاخبار المزعجة والسلبية في كل حته ، ولو انتي عايزة تحافظي على صحتك العقلية سليمة ، لازم يكون عندك قوة في التفكير الايجابي ، ولازم تكون قوية كفاية عشان تتغلب على قوة الطاقة السلبية اللي حوالينا ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم عادات للتخلص من الطاقة السلبية في حياتك.

عادات للتخلص من الطاقة السلبية:

1- غيري اصحابك:

لو بتحسي بالسلبية الى حد ما ، ممكن يكون ده متعلق بالاشخاص اللي حواليكي ، ممكن يكون في صديق محبط ، هنا لازم تفكري انك تدخلي في حياتك اشخاص ايجابيين وتتجنبي الاصدقاء السلبيين ، لان مافيش حاجة اسوأ من انك تبقي موجودة حوالين شخص كئيب طول الوقت.

2- بطلي تسمعي الاخبار:

الاخبار الايام دي مش بتقدم تقريبا اي حاجة ايجابية ، عشان كده الافضل تتجنبي تسمعي الاخبار في التليفزيون ، وممكن تروحي على مواقع الاخبار وتقري الاخبار اللي انتي عايزة تعرفيها بس عشان تتجنبي السلبية الاضافية اللي ممكن تجيلك من باقي الاخبار.

3- حددي وقتك على وسائل التواصل الاجتماعي:

وسائل التواصل الاجتماعي طريقة رائعة للتواصل مع الاهل والاصدقاء ، ولكن المواقع دي عليها حاجات كتير ممكن تهدر الوقت زي الالعاب على سبيل المثال ، عشان كده حاولي انك تحددي وقتك على المواقع دي لان كتير من الحاجات اللي عليها بتبقى مش حقيقية ومش بتعكس الواقع.

4- مارسي التأمل بعد الشغل كل يوم:

التأمل طريقة رائعة لبدء اليوم وانهائه ، لما ترجعي البيت كل يوم بعد الشغل ، حاولي تخصصي وقت كام دقيقة بس مارسي فيهم التأمل ، ده هيساعد على التخلص من سلبيية طول اليوم وهيصفي عقلك عشان تكملي يومك مرتاحة وتصحي كمان تاني يوم بذهن صافي.

5- روحي الجيم:

تحريك الجسم هو المفتاح للحفاظ على صحة العقل ، التمارين ممكن تساعد في علاج الامراض والوقاية منها ، لان السر ان الرياضة بترفع هرمونات الشعور بالرضا والاندروفين في جسمك ، وده هيساعدك على الشعور بالراحة والاسترخاء ، مافيش طريقة للتخلص من السلبية افضل من النشاط البدني.

6- اهتمي بنفسك:

هيكون مفيد جدا انك تخصصي وقت للاهتمام بنفسك ، حتى لو نص ساعة بس كل يوم ، انتي محتاجة الوقت ده لتلبية احتياجاتك.

ممكن تقري كتاب, تستجمي في حمام دافي, تعملي مساج, ايا كان اللي هيساعدك تحسي بالراحة والاسترخاء اعمليه.

7- اكتبي مشاعرك:

الكتابة مفيدة جدا ، ولحسن الحظ انك لو مش بتحبي الكتابة بالقلم على ورق ممكن تستخدمي الكمبيوتر الخاص بيكي ، كتابة اليوميات طريقة قوية جدا لانها بتساعدك تخرجي كل اللي انتي حاسة بيه ، وتعتبر منفذ ايجابي للسلبية.

8- استخدمي التأكيدات الايجابية ابدأي بيها يومك:

ماتمسكيش تليفونك مجرد ما تقومي من السرير ، المفروض تبدأي يومك بشعور يزود الايجابية ، حاولي تقولي لنفسك قد ايه انتي رائعة وناجحة ، وانك هتعملي كل اللي تقدري عليه عشان تقضي يوم حلو ، ده هيغير حياتك بشكل ايجابي جدا.

9- جربي اليوجا:

هل تعرفي ان الاشخاص الآسيويين عندهم معدلات توتر اقل من اي مكان تاني ، واظهرت الدراسات ان الأسيويين بيتمتعوا بصحة نفسية افضل من غيرهم من الناس ، وده بسبب ان اليوجا, التأمل من عاداتهم اليومية.

10- قضي وقت اكتر في الطبيعة:

اخرجي بره البيت ، لو عايزة تتخلصي من الطاقة السلبية دوري على مكان في طبيعة حلوة واستمتعي بالمناظر الطبيعية والهوا النقي.

11- استمتعي وانبسطي:

امتى اخر مرة ضحكتي وقضيتي وقت ممتع؟ اخرجي واستمتعي مع اصحابك او عيلتك ، هيكون مفيد جدا انك تعملي استراحة ذهنية.

12- اعملي توازن بين الحياة والعمل:

لو وقتك كله للشغل ومافيش وقت للعيلة او الاصحاب دي هتبقى مشكلة كبيرة ، اتأكدي انك تعملي توازن بين شغلك وحياتك الشخصية ، وماتجيبيش الشغل للبيت لو تقدري تتجنبيه ، خلي الشغل في الشغل بس وباقي اليوم لنفسك ولحياتك.

13- رتبي البيت:

لو البيت فيه فوضى ومكركب حواليكي ، ده ممكن يزود الطاقة السلبية ، انتي محتاجة لمساحة نضيفة عشان تساعدك على الشعور بالسلام والرضا ، حطي دايما كل حاجة في مكانها ، والبيت مترتب.

14- بخري نفسك والبيت:

البخور هو فن قديم من الثقافات القديمة جدا ، وهو بيساعد على تطهير الهوا وتنقية الطاقة السلبية من البيت ، بالاضافة انه بيساعد بالفعل على حماية عيلتك من الطاقات الغير مرئية والارواح الضارة.

15- ارقصي:

الرقص ليه مفعول سحري ، شغلي موسيقتك المفضلة وارقصي عليها لوحدك ، ده يعتبر تدريب مفيد للروح.

16- هاتي اباجورة بملح الهيمالايا:

الاباجورة بملح الهيمالايا هي مش بس قطعة ديكور حلوة ، ولكن كمان بتساعد على تنقية الهوا في البيت ، بالاضافة لتهدئة الحساسية ، وممكن كمان تساعد على تحسين المزاج ، لما تحبي تتخلصي من الطاقة السلبية من بيتك ، دي تعتبر طريقة رائعة جدا تبدأيي بيها.

17- قضي وقت مع عيلتك واصحابك:

ماتهمليش العيلة والاصحاب ابدا ، قضاء وقت معاهم هيساعدك تفضلي ايجابية ومتفائلة ، لان معظمهم كمان هيكونوا معاكي وقت الشدة او في الوقت اللي حاسه انك محتاجة دعم فيه.

18- اعملي قايمة بالحاجات اللي عايزة تعمليها:

صعب جدا ان الحياة تبقى صعبة او سلبية لو انتي ملياها نشاطات وعايشة حياتك بشكل صح ، اعملي قايمة بالحاجات اللي عايزة تعمليها وكل ما تعملي حاجة منهم اشطبي عليها ، واستمتعي بحياتك.

19- اعملي حدود:

واحد من اسباب الطاقة السلبية عند كتير من الناس هو انهم مش عاملين حدود لحياتهم ، لازم تعملي حدود للاشخاص اللي حواليكي واتعلمي تقولي “لا” للناس ، الحدود صحية ليكي وللي حواليكي.

20- جربي لوحة الرؤية:

غالبا بتستخدم لوحة الرؤية في الشركات عشان تساعدهم انهم يشركوا الفريق والموظفين في وضع خطط الشركة ، جربي تعلميها لنفسك في البيت وحطي خطط لحياتك ، وحاجات نفسك تعمليها او توصلي لها ، لان لو مافيش تطلعات لحياتك ، هيبقى مالهاش معنى ومش هتحسي بوجودك.

لان الحياة اكتر بكتير من مجرد انك تقومي من النوم وتروحي الشغل وترجعي البيت للنوم ، الحياة انتي اللي بتعمليها ، واكيد هتبقي محتاجة رؤية لمستقبلك.

اكيد مش سهل التخلص من السلبية في حياتك مع وجود ضغوطات من وظيفة مرهقة, تعب, حياة منزلية صعبة ، ولكن مع ذلك الطرق دي هتساعدك بشكل فعال جدا على التخلص من الطاقة السلبية ، وفكري دايما ايه هي التحديات المستحيلة اللي ممكن تكون في حياتك لدرجة تخليكي متشائمة؟ انتي تقدري تتخلصي من السلبية من حياتك ، وهتغيري حياتك بطريقة ماكنتيش تتخيليها قبل كده.

10 طرق للتخلص من الطاقة السلبية في البيت