خلطات تبييض اليدين والرجلين هو أمر يبحث عنه كثير من الفتيات والسيدات رغبة منهن في الحصول على يدين ورجلين بيضاء، فجميع النساء تحب أن تبدو في مظهر حسن وجميل خاصة اليدين والرجلين، يريدون أن يكونوا ذا نعومة وبياض لأن ذلك يزيد من جمال وجاذبية المرأة، وبالتالي تلجأ السيدات والفتيات إلى ما يعرف بالخلطات والوصفات الطبيعية للتبييض، خاصة العروس لأنه من المهم أن تظهر العروس في هذا اليوم في أبهى صورة لها.

أسباب الاسمرار في اليدين والرجلين

خلطات تبييض اليدين والرجلين تقوم باستخدامها السيدات والفتيات من أجل حل مشكلة الاسمرار في اليدين والرجلين وهناك عدد من الأسباب حول هذا الاسمرار وهو التالي:

عدم استخدام كريم واقي من أشعة الشمس، فبالتالي يسبب ذلك الاسمرار.

عدم الاهتمام بالنظافة الخاصة باليدين والرجلين.

إصابة اليد أو الرجل ب أحد أنواع الالتهابات التي تسبب أثر اسمرار فيهما.

خلطات تبييض اليدين والرجلين

تبحث السيدات عن حل لمعالجة اسمرار الرجل واليد، فتلجأ إلى الخلطات الطبيعية منها استخدام (زيت الزيتون والليمون) فإن زيت الزيتون يحتوي على عديد من الفيتامينات والفوائد التي تساعد على تفتيح وتبييض جلد البشرة، وليس كذلك فقط بل ويعمل على ترطيبها وتنعيمها أيضا، بينما الليمون لأنه غني بفيتامين (سي) فهو يعطى للبشرة الرجل أو اليد نضارة ولمعان وبياض وإشراق، ويتم تحضير تلك الوصفة في عدد من الخطوات هي:

وضع معلقتين من زيت الزيتون عليهم معلقة عصير من الليمون.

إضافة معلقة ماء ساخن على المكونات، ثم تقوم بخلط المكونات معا.

وضع الخليط على اليدين والرجلين وتركهم لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك قم بمسح اليدين والرجلين ببعض المناديل.

بعض الوصفات الأخرى لتبييض اليدين والرجلين

من الخلطات لتبييض اليدين والرجلين استخدام (الليمون والملح) حيث يعمل الملح كمقشر للجلد الميت، وعندما تقوم بخلط الملح مع الليمون يعطي الليمون بياض ونصاعة ولمعان وتفتيح الاسمرار، وتتم هذه الوصفة في عدد من الخطوات كالتالي:

وضع معلقة من عصير الليمون مع معلقة من الملح الخشن.

ثم مزج الخليط معا، وبعد ذلك تضعه على اليدين أو الرجلين وتبدأ في الفرك برفق لمدة عشر دقائق.

وبعد ذلك نقوم بغسيل الرجلين واليدين والترطيب بعدها.

ويوجد أيضا وصفة يفضلها كثير من النساء وهي (الليمون مع ماء الورد) فماء الورد من أكثر الأشياء التي تعطي نضارة وتفتيح وتبييض لما يحتوي فيه على عناصر وفوائد كثيرة، وخطوات هذه الوصفة تعد: