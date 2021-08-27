طريقة كيكة الشوكولاتة الهشة

كيكة الشوكولاتة الهشة من أكثر الكيكات التي يفضلها الأطفال والأولاد الصغار وكذلك الكبار أيضا، ودائما ما تفضل الأم أن تقوم بعمل هذه الكيكة في المنزل لأطفالها وأولادها، لذلك تقوم بالبحث عن طريقة عمل الكيكة بالمقادير الصحيحة والمناسبة التي تجعلها هشة وطرية وطيبة، ودائما ما تحرص على اختيار طريقة طهي وتحضير لا تحتاج إلى وقت زمني كبير، وغالبا ما تحتاج هذه الكيكة لتحضيرها 10 دقائق من الوقت و30 دقيقة للطهي في الفرن.

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة الهشة

أول الأشياء التي لابد أن يبحث عنها الشخص ويقوم بتحضيرها عند قيامه بعمل كيكة الشوكولاتة الهشة هو أن يحضر مكونات عمل هذه الكيكة، ولا ينسى تحضير مكونات كريمة الشوكولاته لتزيين الكيكة والمكونات التي تحتاج إليها لصنع كيك الشوكولاته هي:

1 كوب ماء مغلي.

¾ كوب من الكاكاو البودر السادة.

1 ملعقة صغيرة ونصف من البيكينج بودر.

1 ملعقة صغيرة ونصف من بودر بيكربونات الصودا.

2 كوب من السكر الأبيض.

½ كوب من زيت الذرة.

1 ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

1 كوب و ¾ كوب من الدقيق.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1 كوب من اللبن.

2 بيض كبير.

2 ملعقة كبيرة لبن سائل.

1 ملعقة كاكاو بودر.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

أول شئ نقوم بإحضار قالب الكيك وندهنه بقليل من الزيت أو السمن ورشه بالدقيق بعد ذلك.

تحضير المضرب ووضع المكونات الجافة في الخلاط وهي ( الدقيق والسكر والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والملح والكاكاو)، ونضربهم معا بسرعة بطيئة حتى يتجانسوا.

بعد ذلك نقوم بإضافة المكونات السائلة على الخليط الجاف وهي (البيض واللبن والفانيليا والزيت)، وخلط المكونات جميعها معا بشكل جيد لمدة 3 أو 4 دقائق حتى تتجانس المكونات.

ثم إضافة كوب الماء المغلي على المكونات، ومزجه مع الخليط حتى نحصل على قوام ناعم من هذا الخليط.

وضع خليط الكيكة في قالب الكيك المدهون، ووضعه في الفرن لمدة زمنية من 30 ل 35 دقيقة وجعل حرارة الفرن 180° مئوية

التأكد من نضج الكيكة بعد مرور الوقت ثم إخراجها من الفرن والبدء في وضع كريمة التزيين فوقها، ثم تركها حتى تبرد وتقطع وتقدم بعد ذلك.

مكونات صوصطريقة تحضير كيكة الشوكولاتة الهشة