علاجات منزلية طبيعية لحبوب الوجه الحمراء

علاجات طبيعية لحبوب الوجه الحمراء، تظهر الحبوب الحمراء في مناطق مختلفة الجسم وخاصةً المناطق ذات الغدد الدهنية الكثيرة مثل الوجه والكتفين والصدر والظهر وهي عبارة عن بثور صغيرة عد العناية بها يؤدي إلى تطورها مع الوقت لكي تتورم أو تصبح مليئة بالصديد وتظهر تلك الحبوب كدليل على حب الشباب في مرحلة المراهقة وبداية البلوغ لكلا الجنسين فهي تصل لأكثر من 80% من المراهقين وبطرق بسيطة يمكن علاج الحبوب الحمراء على الوجه قبل أن تتطور.

طرق طبيعية لحبوب الوجه الحمراء

الطرق التالية من أكثر الطرق الإيجابية في حل مشكلة حبوب الوجه الحمراء مثل:

الشاي الأخضر لعلاج الحبوب الحمراء على الوجه

سواء كان تناول مشروب الشاي الأخضر أو استخدامه على البشرة فكلاهما ذو فوائد عديدة حيث يحتوي الشاي الأخضر على أنواع من مضادات الأكسدة تقضي على البكتيريا والالتهابات التي قد تقود بدورها لتكون الحبوب على الوجه كما أن الشاي الأخضر قادر على تقليل إنتاج زيوت البشرة ويستخدم بتطبيق ماء الشاي الأخضر بعد أن يبرد على البشرة عشر دقائق أو طول الليل قبل الغسل.

الزيوت الأساسية لحل مشكلة حبوب الوجه

وهناك العديد من أنواع الزيوت الطبيعية الأساسية الغنية بمضادات الالتهاب والأكسدة التي تحد من نمو البكتيريا مثل زيت القرفة وزيت القرنفل حيث تساعد على مكافحة البكتيريا وزيت حشيشة الليمون وزيت إكليل الجبل يقضي على البكتيريا المسببة حب الشباب وهناك العديد من الزيوت الأخرى التي توفر للبشرة حماية أفضل من البكتيريا عن العلاجات الطبية.

جل الصبار للعناية بالبشرة

غني بالمواد التي تكافح نمو البكتيريا ومن العلاجات الفعالة في العديد من الأمراض الجلدية مثل الصدفية والحبوب ويسرع من التئام الجروح وبها خصائص مضادة لحب الشباب.

نظافة الوجه اليومية لمرتين على الأقل باستخدام ماء دافئ خصيصًا للتخلص من شوائب البشرة.

ترطيب الوجه طوال الوقت بواسطة المرطبات الطبيعية الغنية بحمض الجليكوليك والسالسيلك لأنها تقضي على البكتيريا بسهولة.

الابتعاد عن أشعة الشمس طوال الوقت.

الاهتمام بتناول الطعام الصحي المحتوي على المغذيات الطبيعية الضرورية للجسم والبشرة.

نصائح للعناية بالوجه من الحبوب الحمراء