تفتيح البشرة بمكونات طبيعية في المنزل بأبسط الطرق

- 1/2
- 2/2
تفتيح البشرة باستخدام الماسكات الطبيعية هو أمر يلجأ إليه الكثيرون للتخلص من الإسمرار الناتج عن التعرض للشمس، الذي ينتج عنه اختلاف في درجات ألوان الجسم، ويكون الجزء المعرض لها مثل الوجه واليدين هما الأكثر اسمرارًا، لذا جمعنا لكم أكثر الوصفات والماسكات الطبيعية فاعلية في تبييض البشرة لعلاج هذه المشكلة بأبسط الطرق في المنزل، والتي تضمن لكم توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما تساعد على التخلص من آثار الحبوب بفاعلية دون الإضرار بحالة الجلد، لكي تبدين بمظهر أكثر إشراقًا.تفتيح البشرة
أولى الخطوات التي يُمكن تنفيذها للعناية بالبشرة وحمايتها من الإسمرار هى استخدام كريم واقي من الشمس يتناسب مع نوع البشرة، فعلى سبيل المثال في حالة البشرة الدهنية يكون واقي الشمس نفس قوام الجل حتى يكون خفيف على البشرة، كذلك يجب الحرص على استخدام غسول للبشرة حتى ينظف البشرة ويعقمها وتجنبًا لظهورها بمظهر شاحب، ومن ثم يُمكن تحضير الماسكات الطبيعية في المنزل، وإجراء اختبار للحساسية قبل تطبيقها على البشرة، من خلال وضع كمية قليلة من الماسك على اليدين أو على جزء بسيط من البشرة والإنتظار لفترة، وإذا لم تتحسس البشرة من الماسك يُمكن تطبيقه على الوجه بأكمله دون القلق من أي آثار جانبية.تفتيح البشرة بالقهوة وزيت الزيتون
تستخدم القهوة كمكون أساسي في تحضير الماسكات الطبيعية التي تهدف إلى تفتيح البشرة، لذا فعند خلطها مع زيت الزيتون الذي يرطب البشرة بفاعلية، وكذلك السكر الذي سيسهم في إزالة خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة، سيصبح لدينا ماسك طبيعي ذو نتائج مبهرة على البشرة.
- في وعاء تمزج نصف معلقة صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من البن وملعقتين من زيت الزيتون.
- يتم تدليك الوجه برفق بالماسك لبضعة دقائق، ومن ثم يُغسل الوجه بالماء، وستلاحظون نتيجة مبهرة سواء في التفتيح أو تنعيم البشرة.
خليط الليمون والدقيق واللبن إلى جانب كونه فعال للغاية في تفتيح البشرة، فهو أيضًا يمنح البشرة نضارة وإشراق، كما يعمل على تنقية البشرة وتقليل آثار الحبوب، وللحصول على تلك الفوائد من الماسك يجب تحضيره بالطريقة التالية:
- يتم وضع ملعقة صغيرة من الدقيق مع عصير نصف ثمرة ليمون في وعاء، ثم يُضاف كمية مناسبة من اللبن حوالي ملعقتين، بحيث يصبح قوام الماسك أكثر تماسكًا.
- باستخدام الفرشاة يوزع الماسك على البشرة باستثناء منطقة تحت العين، ثم يترك حتى يجف، ويُغسل بالماء البارد.
- يتناسب هذا الماسك مع جميع انواع البشرة ماعدا البشرة الحساسة.
الوسوم
تفتيح البشرة باستخدام الماسكات الطبيعية هو أمر يلجأ إليه الكثيرون للتخلص من الإسمرار الناتج عن التعرض للشمس، الذي ينتج عنه اختلاف في درجات ألوان الجسم، ويكون الجزء المعرض لها مثل الوجه واليدين هما الأكثر اسمرارًا، لذا جمعنا لكم أكثر الوصفات والماسكات الطبيعية فاعلية في تبييض البشرة لعلاج هذه المشكلة بأبسط الطرق في المنزل، والتي تضمن لكم توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما تساعد على التخلص من آثار الحبوب بفاعلية دون الإضرار بحالة الجلد، لكي تبدين بمظهر أكثر إشراقًا.تفتيح البشرة
أولى الخطوات التي يُمكن تنفيذها للعناية بالبشرة وحمايتها من الإسمرار هى استخدام كريم واقي من الشمس يتناسب مع نوع البشرة، فعلى سبيل المثال في حالة البشرة الدهنية يكون واقي الشمس نفس قوام الجل حتى يكون خفيف على البشرة، كذلك يجب الحرص على استخدام غسول للبشرة حتى ينظف البشرة ويعقمها وتجنبًا لظهورها بمظهر شاحب، ومن ثم يُمكن تحضير الماسكات الطبيعية في المنزل، وإجراء اختبار للحساسية قبل تطبيقها على البشرة، من خلال وضع كمية قليلة من الماسك على اليدين أو على جزء بسيط من البشرة والإنتظار لفترة، وإذا لم تتحسس البشرة من الماسك يُمكن تطبيقه على الوجه بأكمله دون القلق من أي آثار جانبية.تفتيح البشرة بالقهوة وزيت الزيتون
تستخدم القهوة كمكون أساسي في تحضير الماسكات الطبيعية التي تهدف إلى تفتيح البشرة، لذا فعند خلطها مع زيت الزيتون الذي يرطب البشرة بفاعلية، وكذلك السكر الذي سيسهم في إزالة خلايا الجلد الميت وتجديد البشرة، سيصبح لدينا ماسك طبيعي ذو نتائج مبهرة على البشرة.
- في وعاء تمزج نصف معلقة صغيرة من السكر مع ملعقة صغيرة من البن وملعقتين من زيت الزيتون.
- يتم تدليك الوجه برفق بالماسك لبضعة دقائق، ومن ثم يُغسل الوجه بالماء، وستلاحظون نتيجة مبهرة سواء في التفتيح أو تنعيم البشرة.
خليط الليمون والدقيق واللبن إلى جانب كونه فعال للغاية في تفتيح البشرة، فهو أيضًا يمنح البشرة نضارة وإشراق، كما يعمل على تنقية البشرة وتقليل آثار الحبوب، وللحصول على تلك الفوائد من الماسك يجب تحضيره بالطريقة التالية:
- يتم وضع ملعقة صغيرة من الدقيق مع عصير نصف ثمرة ليمون في وعاء، ثم يُضاف كمية مناسبة من اللبن حوالي ملعقتين، بحيث يصبح قوام الماسك أكثر تماسكًا.
- باستخدام الفرشاة يوزع الماسك على البشرة باستثناء منطقة تحت العين، ثم يترك حتى يجف، ويُغسل بالماء البارد.
- يتناسب هذا الماسك مع جميع انواع البشرة ماعدا البشرة الحساسة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تفتيح البشرة بمكونات طبيعية في المنزل بأبسط الطرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.