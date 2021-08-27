يعد طاجن الدجاج بالفريك من الوجبات المصرية اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار، وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وسهولة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل بكل سهولة، ايضاً تتكون هذه الوجبة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً هناك طرق متعددة لتحضير الدجاج ولكن هنا سوف نقدمها بطريقة مختلفة وذاق رائع، وهنا سوف نقدم طريقة عمل طاجن الدجاج بالفريك بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل.

مقادير عمل طاجن الدجاج بالفريك

يحتوي طاجن الدجاج بالفريك على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي

٢ حبات من البصل.

دجاجة متوسطة الحجم.

٢ عود من الكرفس.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

جزرة مقطعة.

ملعقة صغيرة من الملح.

٢ كوب من الفريك.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة كبيرة من السمن.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لتحضير طاجن الدجاج بالفريك في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي

نقوم بغسل الدجاجة جيدا بالدقيق والملح ثم نشطفها بالماء الفاتر.

ثم نشطفها بالماء الفاتر، ثم نضعها في إناء عميق ونسلقها على النار مع تقطيع الكرفس والجزر والبصلة ونضيف عليها الملح والفلفل ونقلبهم جيدا.

بعد النضج نخرجها من الماء ونتركها لتبرد قليلاً ثم نخليها من العظم ونقطعها شرائح.

ثم نقوم بتنقية الفريك ونغسله جيداً ونصفيه باستخدام المصفاة.

بعد ذلك نحضر طاسة ونضع بها ملعقة من السمن ونشعل عليها النار ونحمر بها البصلة المفرومة حتى يصبح تأخذ اللون الذهبي.

ثم نقوم بإضافة الفريك ونقلبه مع البصل لمدة لا تقل عن خمس دقائق، بعد ذلك نقوم بإضافة الصلصة وثلاث أكواب من مرقة الدجاج ثم نغطيه ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

بعد ذلك نقوم بوضع نصف مقدار الفريك في طاجن ونرص عليها قطع الدجاج ثم نضع عليها باقي الفريك.

ثم ندخل الطاجن الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج تماما ً ثم نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة بجانب السلطات وبالهنا والشفا.