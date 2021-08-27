طريقة عمل كوسة بالبشاميل واللحمة المفرومة بشكل جديد

كوسة بالبشاميل بطريقة جديدة ومختلفة عن الطريقة المعتادة، سيتم فيها استخدام الكوسة على شكل قوالب محشية لحمة مفرومة ومسقية ومغطاه بصوص البشاميل اللذيذ، المقادير اللازمة لكل مكون في الوصفة مع الطريقة بالتفصيل في السطور القادمة. المقادير اللازمة لعمل الكوسة بالبشاميل 2 كيلو كوسة حجم وسط.

ماء للسلق.

ملح.

2 حبة بصل.

زيت نباتي.

ملح وفلفل أسود.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بهارات مشكلة.

حبهان.

بابريكا.

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

50 جرام زبدة.

ربع كوب دقيق.

2 كوب حليب سائل.

جبنة موزريلا. طريقة عمل كوسة بالبشاميل تغسل الكوسة جيدًا وتصفى وتنشف، بعد ذلك اقطع الرأس والقمع من كل ثمرة كوسة.

قطع كل ثمرة إلى نصفين بالطول، ثم باستخدام ملعقة قم بإزالة القلب من كل جزء حتى تصبح الكوسة على شكل قالب.

توضع الكوسة بعد ذلك في ماء مغلى على النار به ملعقة من الملح.

تترك على النار حتى تنضج ثم تخرج من الماء وتصفى.

لعمل اللحمة المفرومة يوضع البصل المفروم مع زيت نباتي في إناء مناسب على النار حتى يتغير لونه قليلًا.

بعد ذلك تضاف اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والهيل والبابريكا مع التقليب.

وأخيرًا يتم إضافة صلصة الطماطم مع استمرار التقليب، ثم يوضع لها القليل من الماء وتترك على نار هادئة حتى تتسبك.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير البشاميل لعمل الوصفة.

توضع الزبدة على النار ومعها الدقيق مع التقليب حتى يتغير لون الدقيق ثم يتم وضع الحليب بالتدريج مع التقليب حتى لا تتكتل قطع من الدقيق.

نضع ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى الحصول على القوام المطلوب.

لتجهيز صينية الكوسة بالبشاميل، نحضر صينية فرن بيركس ونسكب فيها كمية من البشاميل.

ثم يتم رص قوالب الكوسة فوق البشاميل في كل أجزاء الصينية.

قم بوضع اللحمة المفرومة داخل قوالب الكوسة باستخدام ملعقة.

وأخيرًا وباستخدام الملعقة أيضًا وزع البشاميل فوق اللحمة المفرومة على قوالب الكوسة.

يغطى الوجه بالجبنة الموزريلا، ثم توضع في الفرن على درجة 180 حوالي 10 دقائق وعندما تذوب الجبنة وتأخذ لون خفيف تخرج الصينية من الفرن. الوسوم

كوسة بالبشاميل بطريقة جديدة ومختلفة عن الطريقة المعتادة، سيتم فيها استخدام الكوسة على شكل قوالب محشية لحمة مفرومة ومسقية ومغطاه بصوص البشاميل اللذيذ، المقادير اللازمة لكل مكون في الوصفة مع الطريقة بالتفصيل في السطور القادمة. المقادير اللازمة لعمل الكوسة بالبشاميل 2 كيلو كوسة حجم وسط.

ماء للسلق.

ملح.

2 حبة بصل.

زيت نباتي.

ملح وفلفل أسود.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بهارات مشكلة.

حبهان.

بابريكا.

3 ملعقة كبيرة صلصة طماطم.

50 جرام زبدة.

ربع كوب دقيق.

2 كوب حليب سائل.

جبنة موزريلا. طريقة عمل كوسة بالبشاميل تغسل الكوسة جيدًا وتصفى وتنشف، بعد ذلك اقطع الرأس والقمع من كل ثمرة كوسة.

قطع كل ثمرة إلى نصفين بالطول، ثم باستخدام ملعقة قم بإزالة القلب من كل جزء حتى تصبح الكوسة على شكل قالب.

توضع الكوسة بعد ذلك في ماء مغلى على النار به ملعقة من الملح.

تترك على النار حتى تنضج ثم تخرج من الماء وتصفى.

لعمل اللحمة المفرومة يوضع البصل المفروم مع زيت نباتي في إناء مناسب على النار حتى يتغير لونه قليلًا.

بعد ذلك تضاف اللحمة المفرومة مع الملح والفلفل الأسود والبهارات والهيل والبابريكا مع التقليب.

وأخيرًا يتم إضافة صلصة الطماطم مع استمرار التقليب، ثم يوضع لها القليل من الماء وتترك على نار هادئة حتى تتسبك.

في هذه الأثناء نقوم بتحضير البشاميل لعمل الوصفة.

توضع الزبدة على النار ومعها الدقيق مع التقليب حتى يتغير لون الدقيق ثم يتم وضع الحليب بالتدريج مع التقليب حتى لا تتكتل قطع من الدقيق.

نضع ملح وفلفل أسود ونستمر في التقليب حتى الحصول على القوام المطلوب.

لتجهيز صينية الكوسة بالبشاميل، نحضر صينية فرن بيركس ونسكب فيها كمية من البشاميل.

ثم يتم رص قوالب الكوسة فوق البشاميل في كل أجزاء الصينية.

قم بوضع اللحمة المفرومة داخل قوالب الكوسة باستخدام ملعقة.

وأخيرًا وباستخدام الملعقة أيضًا وزع البشاميل فوق اللحمة المفرومة على قوالب الكوسة.

يغطى الوجه بالجبنة الموزريلا، ثم توضع في الفرن على درجة 180 حوالي 10 دقائق وعندما تذوب الجبنة وتأخذ لون خفيف تخرج الصينية من الفرن.

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