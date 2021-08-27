ماسك رهيب لإزالة التجاعيد: من الوجه في خلال أسبوع واحد فقط2021

نقدم لكم ماسك رهيب لإزالة التجاعيد ، في اقل من اسبوع سوف نقضي علي التجاعيد من البشرة بشكل طبيعي دون مواد ضارة بالبشرة، وحيث يمكن استخدام نفس الماسك لتفتيح وإزالة النمش والهالات السوداء من البشرة بشكل نهائي بفضل الله حيث تبحث جميع السيدات علي بشرة خالية من التجاعيد دون أضرار جانبية ودون تكلفة ومن مكونات موجودة في كل منزل وطبيعية 100%، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن ماسك رهيب لإزالة التجاعيد في اقل من اسبوع ونتائج فورية 2021

مكونات عمل ماسك رهيب لإزالة التجاعيد في أسبوع فقط

سوف نتعرف علي المكونات المستخدمة للعمل وتحضير الماسك بشكل طبيعي دون اضرار جانبيه وبمكونات طبيعية جدا وهي كما يلي:-

معلقتين من الشاي الأخضر.

معلقة ونصف من الحليب.

معلقتين من الزبادي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الان علي ابسط طريقة لتحضير الماسك بخطوات بسيطة جدا داخل المنزل دون تكلفة ولا تعب وهي كما يأتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع بداخله الشاي الاخضر والحليب ونخلط المكونات جيداً. ثم نضيف عليهم الزبادي مع الاستمرار في التقليب حتي تتجانس جميع المكونات جيداً. ثم نضع الخليط في علبة محكمة ونضعه في مكان دافئ لحين الاستخدام.

طريقة الاستخدام

نتعرف اليوم علي طريقة سهلة جدا لاستخدام الماسك علي البشرة والحصول علي افضل نتائج من إزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهي كالاتي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا ونفضل ان نغسل البشرة باستخدام الغسول الخاص بكم جيداً.

نقوم بتنشيف البشرة بالمنشفة جيدا ثم نضع طبقة من الماسك بشكل متساوي علي البشرة.

نترك الماسك علي البشرة من نصف ساعة الي ساعة كاملة للحصول علي أفضل نتائج.

ثم نعسل الماسك بالماء النقي ونستخدم بعد الغسيل مرطب للبشرة حتي يعطي البشرة ترطيب طبيعي.

نكرر العملية مرتين في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي بشرة خالية من التجاعيد بفضل الله.

فوائد استخدام الماسك علي البشرة وكيفية التخلص من الهالات السوداء

نقدم لكم بعض الفوائد للماسك وبعض النصائح التي تساعد علي التخلص من الهالات السوداء من البشرة يشكل طبيعي وهي كالتالي:-