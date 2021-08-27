طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بخطوات بسيطة أحلي من المطاعم والسر في تتبيلة اللحمة

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، يذهب الكثيرون من الأشخاص إلى محلات الطعام الجاهزة لتناول وجبة المكرونة الشهيرة بطاجن المكرونة، ونحن اليوم نقدمه لكم بطريقة سهلة وبسيطة وتغنيك من الذهاب إلي محلات الطعام الجاهزة، حيث يتكون ذلك الطبق اللذيذ والمشبع من بعض المكرونة واللحم المفروم، حيث ترغب بعض السيدات في عمل بعض الأصناف التي يتناولها أفراد الأسرة في الخارج، والآن نتعرف سوياً على طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة بالمنزل، وذلك عبر موقع ثقفني فتابعونا.

طريقة عمل طاجن المكرونة باللحم المفرومة

تعد وجبات المكرونة من الوجبات السريعة المحببة لدي الكثير من الأشخاص وخاصة الأطفال الصغار، وكذلك يمكن لسيدة المنزل صنعها في دقائق بسيطة، ويمكنك صنع المكرونة من خلال اتباع الخطوات التالية وإحضار بعض المكونات البسيطة كالآتي:

كيس من المكرونة.

300 جرام من اللحم المفروم.

3 حبات من البصل.

3 فصوص ثوم مفرومة.

4 أكواب من عصير الطماطم.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم، الصلصة الجاهزة.

1 مكعب مرقة دجاج.

ملعقة صغيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الزبدة .

1 ملعقة ملح وفلفل أسود.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

رشة من الريحان.

رشة صغيرة جوزة الطيب.

اسلقي المعكرونة على النار واتركيها حتى تنضج بشكل كامل. نضع مقلاة كبيرة على النار ونضع الزيت فيها ونحمر البصل والثوم ونقلب حتى يتحول اللون إلى اللون الأصفر. نضيف اللحم المفروم مع التحريك ونترك المزيج على نار خفيفة لمدة 10 دقائق. نضيف عصير الطماطم والبهارات ونضيف ملعقة من السكر ومكعب مرقة وملح ونترك المكونات على النار حتى تذوب. نضيف معجون الطماطم ونرفع المكونات عن النار. نأخذ بصلة ونقطعها إلى 4 أقسام ونفركها بالملح والفلفل الأسود ونضعها على المكرونة المسلوقة. نحضر مقلاة للفرن ونضيف إليها 2 ملاعق كبيرة من اللحم المفروم المهروس ونضع المعكرونة ونضع باقي اللحم المفروم عليها ونغطيها بورق القصدير. ضعها في الفرن لمدة نصف ساعة على الأقل ثم، نخرجها.

مكونات طاجن المكرونة باللحمة المفرومةطريقة التحضير:-طريقة التقديم:-

بعد إخراج الطاجن من الفرن نحضر طبق التقديم ونقلب به طاجن المكرونة باللحمة المفرومة ويتم تزين الطبق بالبقدونس المفروم ويقدم ساخناً بجانب طبق السلطة والبطاطس المحمرة.