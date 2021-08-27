جبنة رومي بأقل التكاليف طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات بسيطة وطعم يجنن

الجبن الرومي من اشهي أنواع الجبن التي يعشقها الكبار والصغار أيضًا ويتم تناولها مع وجبات الإفطار والعشاء أو مع ساندويتشات اللانشون للأطفال والكبار، يتم استخدام الجبن الرومي فسيي مختلف الوصفات والأطعمة المختلفة مثل بشرة على البيتزا أو في الكريب مع الجبنة الموزيلا أو مع الجبن الشيدر وغيرها، ويتم بشرها عند عمل قرص بيض كبير.طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
نظرًا لغلاء وارتفاع سعر الجبن الرومي تبحث ربات المنزل عن طرق طبيعية لعمل الجبن الرومي في البيت وبمكونات من المنزل وبطريقة نظيفة وآمنة وصحية، من السهل جدًا عمل جبن رومي في البيت بكل سهولة وبمكونات طبيعية موجودة في المطبخ وبدون إضافة أي مواد حافظة أو إضافات صناعية، وإليكِ سيدتي الغالية الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- 2 كيلو من الحليب البقري.
- كوبان من الزبادي الطازج.
- لون طعام أصفر.
- ثلثي كوب من الماء البارد أو الماء المثلج.
- ملعقة إلا ربع صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- قطعة من الشاش الطبي.
- في البداية يتم إحضار حلة من الألمونيوم ووضع الحليب بها، ثم رفعها على نار متوسطة.
- يتم ترك اللبن على النار حتى يسخن فقط، دون أن يغلي.
- بعد ذلك يتم وضع الزبادي والتقليب جيدًا حتى يمتزج مع الحليب الساخن بواسطة ملعقة خشب كبيرة الحجم.
- يتم إحضار الماء البارد وإذابة الماء فيه، ثم إضافته إلى الحليب والزبادي مع الاستمرار في التقليب جيدًا.
- يتم ترك الحليب حتى يغلي جيدًا.
- بعدها يتم تغطية الحلة وتركها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
- بعد مرور ثلث ساعة يتم تقليب الخليط ثم تغطيته مرة أخر وتركه 25 دقيقة.
- يتم إضافة لون العام الصحي وتقليبه جيدًا.
- بعد ذلك يتم إحضار مصفاة مناسبة لحجم الخليط، ثم تبطينها بقطعة من الشاش.
- يتم لف قطعة الشاش جيدًا ثم وضع إناء مملوء بالماء فوقها.
- يتم ترك الخليط ملفوف في الشاش وعليه إناء الماء لمدة 15 ساعة.
- في النهاية يتم فك الشاش من على خليط الجبن بعد تمام التماسك، ثم تعبئتها في علبة ثلاجة مناسبة لحجمها.
- يتم تقطيع الجبن إلى شرائح بالسُمك المفضل ثم تقديمها مع أنواع الطعام المختلفة.
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الجبن الرومي من اشهي أنواع الجبن التي يعشقها الكبار والصغار أيضًا ويتم تناولها مع وجبات الإفطار والعشاء أو مع ساندويتشات اللانشون للأطفال والكبار، يتم استخدام الجبن الرومي فسيي مختلف الوصفات والأطعمة المختلفة مثل بشرة على البيتزا أو في الكريب مع الجبنة الموزيلا أو مع الجبن الشيدر وغيرها، ويتم بشرها عند عمل قرص بيض كبير.طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل
نظرًا لغلاء وارتفاع سعر الجبن الرومي تبحث ربات المنزل عن طرق طبيعية لعمل الجبن الرومي في البيت وبمكونات من المنزل وبطريقة نظيفة وآمنة وصحية، من السهل جدًا عمل جبن رومي في البيت بكل سهولة وبمكونات طبيعية موجودة في المطبخ وبدون إضافة أي مواد حافظة أو إضافات صناعية، وإليكِ سيدتي الغالية الوصفة بالتفصيل:
المكونات
- 2 كيلو من الحليب البقري.
- كوبان من الزبادي الطازج.
- لون طعام أصفر.
- ثلثي كوب من الماء البارد أو الماء المثلج.
- ملعقة إلا ربع صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- قطعة من الشاش الطبي.
- في البداية يتم إحضار حلة من الألمونيوم ووضع الحليب بها، ثم رفعها على نار متوسطة.
- يتم ترك اللبن على النار حتى يسخن فقط، دون أن يغلي.
- بعد ذلك يتم وضع الزبادي والتقليب جيدًا حتى يمتزج مع الحليب الساخن بواسطة ملعقة خشب كبيرة الحجم.
- يتم إحضار الماء البارد وإذابة الماء فيه، ثم إضافته إلى الحليب والزبادي مع الاستمرار في التقليب جيدًا.
- يتم ترك الحليب حتى يغلي جيدًا.
- بعدها يتم تغطية الحلة وتركها على نار هادئة لمدة 20 دقيقة.
- بعد مرور ثلث ساعة يتم تقليب الخليط ثم تغطيته مرة أخر وتركه 25 دقيقة.
- يتم إضافة لون العام الصحي وتقليبه جيدًا.
- بعد ذلك يتم إحضار مصفاة مناسبة لحجم الخليط، ثم تبطينها بقطعة من الشاش.
- يتم لف قطعة الشاش جيدًا ثم وضع إناء مملوء بالماء فوقها.
- يتم ترك الخليط ملفوف في الشاش وعليه إناء الماء لمدة 15 ساعة.
- في النهاية يتم فك الشاش من على خليط الجبن بعد تمام التماسك، ثم تعبئتها في علبة ثلاجة مناسبة لحجمها.
- يتم تقطيع الجبن إلى شرائح بالسُمك المفضل ثم تقديمها مع أنواع الطعام المختلفة.
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