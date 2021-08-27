جبنة رومي بأقل التكاليف طريقة عمل الجبنة الرومي في المنزل بمكونات بسيطة وطعم يجنن

الجبن الرومي من اشهي أنواع الجبن التي يعشقها الكبار والصغار أيضًا ويتم تناولها مع وجبات الإفطار والعشاء أو مع ساندويتشات اللانشون للأطفال والكبار، يتم استخدام الجبن الرومي فسيي مختلف الوصفات والأطعمة المختلفة مثل بشرة على البيتزا أو في الكريب مع الجبنة الموزيلا أو مع الجبن الشيدر وغيرها، ويتم بشرها عند عمل قرص بيض كبير.

نظرًا لغلاء وارتفاع سعر الجبن الرومي تبحث ربات المنزل عن طرق طبيعية لعمل الجبن الرومي في البيت وبمكونات من المنزل وبطريقة نظيفة وآمنة وصحية، من السهل جدًا عمل جبن رومي في البيت بكل سهولة وبمكونات طبيعية موجودة في المطبخ وبدون إضافة أي مواد حافظة أو إضافات صناعية، وإليكِ سيدتي الغالية الوصفة بالتفصيل:

المكونات

2 كيلو من الحليب البقري.

كوبان من الزبادي الطازج.

لون طعام أصفر.

ثلثي كوب من الماء البارد أو الماء المثلج.

ملعقة إلا ربع صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

قطعة من الشاش الطبي.