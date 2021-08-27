طريقة عمل كريب النوتيلا في المنزل بطريقة سهلة ومميزة

يعد الكريب من الاكلات سريعة التحضير بجانب انها من الاكلات المحببة والمفضلة لدى كلا من الصغار والكبار وخاصة الكريب الحلو حيث يمكن حشوة بأطعمة متعددة ومختلفة لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعه من خلال هذا المقال. كريب النوتيلا المكونات ست بيضات.

وضع كوبان من الحليب.

ثلث كوب من الزبدة.

كوب وربع من الطحين.

اعداد ملعقة صغيرة من الفانيلا.

قطع مارشميلو صغيرة للحشو.

شوكولاتة نوتيلا قابلة للدهن.

سكر بودرة للرش على الوجه. طريقة التحضير وضع البيض الحليب، الزبدة، الطحين والفانيلا في قدر متوسط الحجم وتقليب المكونات معا.

وضع مقلاة مانعه للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

اضافة كوب من الخليط مع امالة المقلاة ليغطي قاعها تماما وطهيه حتى يصبح الجانب السفلى للكريب ذهبيا وتركة لمدة ثلاث دقائق.

فك أطراف الكريب عن المقلاة ثم حشوها بشوكولاتة النوتيلا والمارشميلو وطويها.

وضع الكريب في طبق التقديم ورشة بالسكر البودرة وتقديمة. كريب بالشوكولاتة البيضاء المكونات ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

اعداد كوب من الطحين.

كوب من الحليب.

بيضة.

احضار كوب من الفراولة.

ثلاثمئة غرام من الشوكولاتة البيضاء.

كوب من المكسرات مجروش. طريقة التحضير خلط الطحين مع الحليب والبيضة حتى تتجانس ويكون قوامها سائلا.

تذويب الشوكولاتة بطريقة الحمام المائي.

دهن مقلاة غير لاصقة بالزبدة.

سكب ملعقة كبيرة من سائل عجينة الكريب في المقلاة لتأخذ شكل القرص.

ترك القرص في المقلاة حتى ينضج ثم تقليبه على الجهة الثانية وتركها للقليل من الوقت ثم اخراجه من المقلاة وتكرار العميلة مع باقي كمية العجين.

وضع قطعة كريب في طبق التقديم وتوزيع كمية من صلصة الشوكولاتة ثم تغطيتها بقطعه كريب ثانية وتزيينها بالفراولة والمكسرات. كريب بالشوكولاتة والكريمة المكونات مكونات العجينة كوب من الطحين المنخول.

وضع ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث بيضات.

ثلاثون غراما من الزبدة الطرية.

اعداد كوب من الحليب الفاتر.

ملعقة صغيرة من سائل الفانيلا.

وضع رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي او الزبدة لدهن المقلاة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم للتزيين. مكونات الحشوة اربعة الواح من الشوكولاتة.

اعداد أربع ملاعق كبيرة من الكريمة الطازجة.

احضار أربع موزات مقطعة الى شرائح دائرية. طريقة التحضير تحضير العجينة مزج الطحين والملح والسكر والفانيلا ثم اضافة البيض الى المزيج ومواصلة الخفق.

اضافة الجليب الفاتر والزبدة الطرية والمزج مجددا الى ان تتشكل عجينة سائلة.

تغطية الاناء وترك العجينة حتى ترتاح لساعة من الزمن.

تسخين مقلاة ودهنها بكمية قليلة من الزبدة او الزيت.

صب كمية مناسبة من العجينة في المقلاة الساخنة بحيث تأخذ شكل القرص الدائري على كامل قاع المقلاة.

قلب قطعة الكريب عندما يتحمر اسفلها كي تنضج من الجهة الأخرى وتكرار العملية مع باقي الكمية. تحضير الحشوة تذويب قطع الشوكولاتة مع الكريمة على نار هادئة مع التقليب المستمر الى ان تتجانس المكونات ثم رفع القدر عن النار.

وضع قطعة كريب على طبق التقديم ثم دهنها بكريمة الشوكولاتة وتوزيع فوقها شرائح الموز الدائرية ثم تغطيتها بقطعة كريب ثانية.

تكرار العميلة مع باقي الكمية وعدم دهن وجه القطعة الاخيرة بالحشوة.

نثر بعض السكر الناعم على الطبقة العلوية للكريب. كريب النوتيلا المكوناتطريقة التحضيركريب بالشوكولاتة البيضاء المكوناتطريقة التحضيركريب بالشوكولاتة والكريمة المكوناتطريقة التحضير الوسوم

يعد الكريب من الاكلات سريعة التحضير بجانب انها من الاكلات المحببة والمفضلة لدى كلا من الصغار والكبار وخاصة الكريب الحلو حيث يمكن حشوة بأطعمة متعددة ومختلفة لذلك سوف نتعرف على طريقة صنعه من خلال هذا المقال. كريب النوتيلا المكونات ست بيضات.

وضع كوبان من الحليب.

ثلث كوب من الزبدة.

كوب وربع من الطحين.

اعداد ملعقة صغيرة من الفانيلا.

قطع مارشميلو صغيرة للحشو.

شوكولاتة نوتيلا قابلة للدهن.

سكر بودرة للرش على الوجه. طريقة التحضير وضع البيض الحليب، الزبدة، الطحين والفانيلا في قدر متوسط الحجم وتقليب المكونات معا.

وضع مقلاة مانعه للالتصاق على حرارة متوسطة ودهنها بالقليل من الزيت.

اضافة كوب من الخليط مع امالة المقلاة ليغطي قاعها تماما وطهيه حتى يصبح الجانب السفلى للكريب ذهبيا وتركة لمدة ثلاث دقائق.

فك أطراف الكريب عن المقلاة ثم حشوها بشوكولاتة النوتيلا والمارشميلو وطويها.

وضع الكريب في طبق التقديم ورشة بالسكر البودرة وتقديمة. كريب بالشوكولاتة البيضاء المكونات ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

اعداد كوب من الطحين.

كوب من الحليب.

بيضة.

احضار كوب من الفراولة.

ثلاثمئة غرام من الشوكولاتة البيضاء.

كوب من المكسرات مجروش. طريقة التحضير خلط الطحين مع الحليب والبيضة حتى تتجانس ويكون قوامها سائلا.

تذويب الشوكولاتة بطريقة الحمام المائي.

دهن مقلاة غير لاصقة بالزبدة.

سكب ملعقة كبيرة من سائل عجينة الكريب في المقلاة لتأخذ شكل القرص.

ترك القرص في المقلاة حتى ينضج ثم تقليبه على الجهة الثانية وتركها للقليل من الوقت ثم اخراجه من المقلاة وتكرار العميلة مع باقي كمية العجين.

وضع قطعة كريب في طبق التقديم وتوزيع كمية من صلصة الشوكولاتة ثم تغطيتها بقطعه كريب ثانية وتزيينها بالفراولة والمكسرات. كريب بالشوكولاتة والكريمة المكونات مكونات العجينة كوب من الطحين المنخول.

وضع ملعقتان كبيرتان من السكر.

ثلاث بيضات.

ثلاثون غراما من الزبدة الطرية.

اعداد كوب من الحليب الفاتر.

ملعقة صغيرة من سائل الفانيلا.

وضع رشة من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي او الزبدة لدهن المقلاة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الناعم للتزيين. مكونات الحشوة اربعة الواح من الشوكولاتة.

اعداد أربع ملاعق كبيرة من الكريمة الطازجة.

احضار أربع موزات مقطعة الى شرائح دائرية. طريقة التحضير تحضير العجينة مزج الطحين والملح والسكر والفانيلا ثم اضافة البيض الى المزيج ومواصلة الخفق.

اضافة الجليب الفاتر والزبدة الطرية والمزج مجددا الى ان تتشكل عجينة سائلة.

تغطية الاناء وترك العجينة حتى ترتاح لساعة من الزمن.

تسخين مقلاة ودهنها بكمية قليلة من الزبدة او الزيت.

صب كمية مناسبة من العجينة في المقلاة الساخنة بحيث تأخذ شكل القرص الدائري على كامل قاع المقلاة.

قلب قطعة الكريب عندما يتحمر اسفلها كي تنضج من الجهة الأخرى وتكرار العملية مع باقي الكمية. تحضير الحشوة تذويب قطع الشوكولاتة مع الكريمة على نار هادئة مع التقليب المستمر الى ان تتجانس المكونات ثم رفع القدر عن النار.

وضع قطعة كريب على طبق التقديم ثم دهنها بكريمة الشوكولاتة وتوزيع فوقها شرائح الموز الدائرية ثم تغطيتها بقطعة كريب ثانية.

تكرار العميلة مع باقي الكمية وعدم دهن وجه القطعة الاخيرة بالحشوة.

نثر بعض السكر الناعم على الطبقة العلوية للكريب. كريب النوتيلا المكوناتطريقة التحضيركريب بالشوكولاتة البيضاء المكوناتطريقة التحضيركريب بالشوكولاتة والكريمة المكوناتطريقة التحضير

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