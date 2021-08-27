طريقة عمل الديك الرومي خطوة بخطوة وسر التتبيلة المطاعم

الديك الرومي هو واحد من اهم اللحوم البيضاء والذي له قيمة غذائية عالية ويحتوي على الكثير من الفوائد كما انه يحبه الكثيرين ولا تخلو أي مناسبة أو عيد من وجوده على السفرة أو مائدة الطعام نظرا لطعمه الشهي واللذيذ وهو قليل السعرات الحرارية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الديك الرومي. طريقة عمل الديك الرومي: مكونات التتبيلة: طريقة تحضير التتبيلة نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا في وعاء كبير يسع الديك الرومي، ثم نقوم بغسل الديك جيدا ثم نقوم بغر الديك في هذا الخليط ثم نقوم بتغليفه جيدا بالنيلون ثم نضع الديك الرومي في الثلاجة لمدة يوم كامل لمدة 24 ساعة على الأقل، ثم نقوم بإخراج الديك من الثلاجة ونقوم بغسله جيدا بالماء البارد، ثم نقوم بتجفيفه بورق المطبخ. طريقة طبخ الديك الرومي: نقوم بوضع جميع البهارات السابقة في وعاء ونخلطهم معا جيدا حتى يتجانسوا معا ثم نحضر الديك الرومي ثم نقوم بحشو هذه الخلطة داخل الديك وبداخل الجلد وفي الجوانب ثم نضع الخضار المشكل داخل الديك ثم نقوم بإضافة الماء فوق الديك ما لا يقل عن لترين من الماء ثم نضعه في صينية الفرن ونقوم بإدخاله إلي الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، وعلى حسب وزن الديك حيث أن ديك بوزن خمسة كيلو يحتاج من ساعتين إلي ساعتين ونصف لينضج. طريقة طبخ الديك الرومي: طريقة عمل الديك الرومي: الوسوم

الديك الرومي هو واحد من اهم اللحوم البيضاء والذي له قيمة غذائية عالية ويحتوي على الكثير من الفوائد كما انه يحبه الكثيرين ولا تخلو أي مناسبة أو عيد من وجوده على السفرة أو مائدة الطعام نظرا لطعمه الشهي واللذيذ وهو قليل السعرات الحرارية ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على طريقة عمل الديك الرومي. طريقة عمل الديك الرومي: مكونات التتبيلة: طريقة تحضير التتبيلة نقوم بخلط جميع المكونات السابقة معا في وعاء كبير يسع الديك الرومي، ثم نقوم بغسل الديك جيدا ثم نقوم بغر الديك في هذا الخليط ثم نقوم بتغليفه جيدا بالنيلون ثم نضع الديك الرومي في الثلاجة لمدة يوم كامل لمدة 24 ساعة على الأقل، ثم نقوم بإخراج الديك من الثلاجة ونقوم بغسله جيدا بالماء البارد، ثم نقوم بتجفيفه بورق المطبخ. طريقة طبخ الديك الرومي: نقوم بوضع جميع البهارات السابقة في وعاء ونخلطهم معا جيدا حتى يتجانسوا معا ثم نحضر الديك الرومي ثم نقوم بحشو هذه الخلطة داخل الديك وبداخل الجلد وفي الجوانب ثم نضع الخضار المشكل داخل الديك ثم نقوم بإضافة الماء فوق الديك ما لا يقل عن لترين من الماء ثم نضعه في صينية الفرن ونقوم بإدخاله إلي الفرن المسخن من قبل على درجة حرارة متوسطة، وعلى حسب وزن الديك حيث أن ديك بوزن خمسة كيلو يحتاج من ساعتين إلي ساعتين ونصف لينضج. طريقة طبخ الديك الرومي: طريقة عمل الديك الرومي:

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