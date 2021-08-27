لقمة القاضي حضريها في البيت بمكونات من مطبخك

طريقة تحضير لقمة القاضي، لقمة القاضي من أفضل أنواع الحلويات عند الكثيرين ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وغير مكلفة بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج سنقدم إليكم في ذلك المقال طريقة تحضير لقمة القاضي بالتفصيل.

كأسان من الدقيق.

ربع ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة من السكر.

كأس وربع من المياه.

زيت ذرة للقلي.

كأسان من السكر.

كأس من المياه.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مقادير تحضير لقمة القاضي:مقادير تحضير لقمة القاضي:طريقة تحضير لقمة القاضي:

يوجد أكثر من طريقة يتم اتباعها في تحضير لقمة القاضي وإليكم واحدة منهم من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الحصول على إناء الخلاط ويتم وضع فيه كلاً من الدقيق والملح والنشا والسكر والخميرة والمياه والفانيليا ويتم تشغيل الخلاط بسرعة بطيئة من أجل أن تكون العجينة سائلة. القيام بوضع العجينة في طبق ويتم وضع عطاء وتركها لمدة ساعتين في مكان دافئ لحين أن تختمر ثم يتم تقليبها باستخدام ملعقة من البلاستيك وذلك بعد ساعة من الوقت ثم تغطيتها مرة أخرى. القيام بالحصول على كمية مناسبة من الزيت ووضعها في مقلاة عميقة وبعد ذلك يتم تسخين الزيت. يتم وضع القطر في إناء أثناء القلي مع إناء به كمية من الزيت ليتم استخدامه أثناء تشكيل العجينة. يتم الحصول على ملعقتين واحدة بثقوب كبيرة وواحدة صغيرة. يتم تشكيل العجينة بأكثر من طريقة ويتم وضعها في ملعقة من الزيت ثم يتم ضعها في المقلاة ويتم استخدام المعلقة ذات الثقوب ويتم الضغط على لقمة القاضي يتم تقليبها لحين أن يصبح لونها ذهبي. إخراج لقمة القاضي من الزيت ثم يتم وضعها بصورة مباشرة في القطر. ويتم تقليبها بخفة لحين أن تتشرب القطر بصورة كاملة وبعد ذلك يتم وضعها في طبق التقديم.

يتم وضع السكر والمياه وعصير الليمون في إناء ويتم رفع الإناء على النار وتكون متوسطة. تركه لحين أن يغلي ثم إضافة الفانيليا ثم تركه لحين أن يبرد بصورة تامة.

طريقة تحضير القطر: