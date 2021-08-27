طريقة عمل السمبوسة في المنزل باللحم المفروم والخضراوات مع سر القرمشة اللذيذة

طريقة عمل السمبوسة في المنزل ، تتميز السمبوسة بأنها نوع من أنواع المقبلات التي يقبل على تناولها الكثير من الأفراد سواء في الوجبات الرئيسية أو العزومات الكبرى، حيث أنه من الممكن تقديمها بالجبنة أو الخضراوات وأيضًا من الممكن إضافة اللحم المفروم إليها لإعطاء المزيد من القيمة الغذائية لها، ويمكن تحضيره أيضًا كنوع من أنواع الحلويات المميزة عن طريق وضع المربى أو الشوكولاتة بداخلها، وتعد من الأنواع التي كان الكثيرين يفضلون شراؤها من الخارج للاستمتاع بالمذاق المميز لها، ولكن أصبح الآن من السهل صنعها بالمنزل وتحضير العجينة يدويًا لتوفير الكثير من الأموال.

طريقة عمل السمبوسة في المنزل

يبحث الكثير من ربات البيوت لمعرفة الطريقة الصحيحة لإعداد السمبوسة وتحضيرها في المنزل، حيث أنها من الأكلات التي يمكن إعدادها وتخزينها في الفريزر واستخدامها لوقت الشدة.

ويمكن تحضير السمبوسة عن طريق :

ثلاثة أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزيت.

3 من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

ماء دافئ للعجن.

لحمة مفرومة ومعصجة بالخضراوات.

لحمة معصجة.

بطاطس مسلوقة.

خضار مشكل.

معلقة من الكركم.

معلقة من الكاري.

القليل من الكزبرة الخضراء.

فلفل حار مقطع.

نصف معلقة من الكمون الناعم.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

جبن رومي مبشور.

زيتون أخضر مقطع شرائح.

جبنة موزاريلا مبشورة.

تخلط المكونات سويًا في إناء الخلط وتترك حتى ترتاح قبل البدء في استخدامها.

تفرد العجينة بالنشابة، مع رشها بالدقيق وتقطع لدوائر متساوية.

تخلط مقادير الحشوة المراد استخدامها من أجل حشو السمبوسة، سواء كانت الحشوة هي الخضراوات المسلوقة أو الجبن أو اللحمة المفرومة والمعصجة.

تحشى دوائر السمبوسة بالحشوات المختلفة وتغلق جيدًا.

تقلى السمبوسة في الزيت وتقدم بعد تزيينها بالبقدونس المفروم.

نصائح لنجاح العجينة

حشوة السمبوسةخطوات تحضير السمبوسة

نظرًا لان السمبوسة من الوجبات المفضلة للكثير من الأفراد لأنه من الممكن التنوع في الحشوات التي توضع بداخلها، وهناك الكثير من النصائح التي تفيد في القرمشة الأصلية لها والتي من بينها :