طريقة تحضير الخيار المخلل الحار مع الفلفل والجزر

خطوات تحضير الخيار المخلل، يعتبر الخيار المخلل من المقبلات التي يتم إضافتها للكثير من المأكولات لأنها تزيد من جمل نكهة الطعام، فمع أي طعام ستجدون الخيار المخلل فهو متواجد على الكثير من الموائد العربية ويدخل في صناعة الكثير من المخللات واستطعنا في ذلك المقال أن نقدم إليكم خطوات تحضير الخيار المخلل.

كيلو من الخيار.

ثلاثة ملاعق من الملح.

نصف كأس من الخل.

نصف ملعقة من الثوم المفروم.

مقادير الخيار المخلل:طريقة تحضير الخيار المخلل:

تتسم طريقة الخيار المخلل بالسهولة وأنها لا تستغرق وقت على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية طريقة التحضير:

القيام بغسل حبة الخيار بصورة جيدة ثم يتم تقطيعها. القيام بوضعه في إناء ثم يتم إضافة المياه له. يتم ترك الخليط على النار لحين أن يبدأ في الغليان ثم بعد ذلك يتم تصفيته من المياه المتواجدة فيه. يتم وضع الخيار في إناء زجاجي ثم يتم إضافة المياه المخلوط مع الخل والملح والثوم. يتم ترك الخيار في الإناء لمدة ساعتين ثم بعد ذلك يتم تناوله وبالهناء على الجميع.

خطوات تحضير مخلل الفلفل:

يعتبر مخلل الفلفل من أنواع المخللات التي يفضلها الكثيرين وإليكم في السطو الآتية مقادير تحضير مخلل الفلفل:

كيلو من الفلفل الأخضر الحار

ملعقة من الملح الخشن.

ربع كأس من الخل الأبيض.

مياه.

شطة.

القيام بغسل الفلفل ثم يتم تركه لحين أن يصفى من المياه بشكل نهائي. يتم ثقب كل حبة من الفلفل ثقباً واحداً وبعد ذلك يتم وضعه في البرطمان. القيام بخلط كلاً من المياه والخل والملح والشطة ثم يتم سكب الخليط فوق القرون. يتم غلق البرطمان بصورة جيدة وتركه لحين أن يتغير لون الفلفل إلى الأخضر.

كيلو من الجزر.

ملح.

خل الأبيض.

فصان من الثوم.

القيام بغسل الجزر ويتم تقشيره وتقطيعه إلى شرائح. يتم إضافة الملح والخل إلى البرطمان. يتم إضافة المياه المغلي إلى الجزر لحين أن يمتلأ البرطمان بصورة تامة ثم يتم إغلاق البرطمان بشكل محكم.

طريقة تحضير مخلل الفلفل في المنزل:مقادير تحضير مخلل الجزر:طريقة تحضير مخلل الجزر: